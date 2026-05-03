Lại thêm một câu chuyện khiến cư dân mạng ngán ngẩm: Khi người lớn vô trách nhiệm, trẻ phải trả giá bằng cả tuổi thơ!

Gần đây, câu chuyện về một bạn trẻ tự mình đi đổi tên sau 18 năm chịu đựng sự châm chọc của bạn bè đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Cậu bạn chia sẻ, mình từng được ông nội đặt tên là Trần Hoa Khôi. Một cái tên có phần nữ tính đối với nam giới đã khiến bạn trở thành tâm điểm của những lời trêu chọc suốt thời tiểu học và trung học.

Đáng nói hơn, dù đã nhiều lần về nhà cầu xin cha mẹ đổi tên nhưng đều nhận được câu trả lời là "không được". Mãi đến khi đủ tuổi trưởng thành (lớp 12), bạn đã tự mình tìm hiểu và thực hiện thủ tục pháp lý để đổi thành Trần Văn Khôi. Cảm giác sau khi đổi tên được bạn mô tả là "cuộc đời tôi như sang trang mới".

Câu chuyện được câu bạn chia sẻ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Câu chuyện này chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp dở khóc dở cười vì cái tên. Trước đó, không ít người cũng từng chia sẻ nỗi khổ sở khi mang những cái tên đầy "oán hận" như Thù, Hận, hay oái oăm hơn là con trai nhưng lại bị đặt tên là Gái. Những cái tên này không chỉ gây khó khăn trong giao tiếp mà còn khiến chủ nhân của chúng phải đối mặt với sự kỳ thị, mỉa mai của bạn bè, biến quãng thời gian đi học vốn đẹp đẽ trở thành một chuỗi ngày mặc cảm.

Người lớn quyết định theo cảm xúc, đứa trẻ phải trả giá bằng cả tuổi thơ

Nhìn từ góc độ giáo dục và tâm lý xã hội, việc đặt cho con cái những cái tên "lạ đời" hay mang tính tiêu cực là một hành động thiếu trách nhiệm của người lớn.

- Sự ngẫu hứng tai hại: Nhiều bậc phụ huynh đặt tên con dựa trên những cảm xúc nhất thời (như khi đang thù hận, oán trách ai đó) hoặc theo những quan niệm cũ kỹ mà không lường trước được sức sát thương của nó. Cái tên sẽ đi theo đứa trẻ cả đời, là định danh cá nhân trước xã hội, chứ không phải là nơi để người lớn trút bỏ cảm xúc cá nhân.

- Vết sẹo tâm lý mang tên "Bắt nạt học đường": Một cái tên kỳ lạ là "miếng mồi" béo bở cho những trò trêu chọc của bạn bè. Trẻ con đôi khi rất vô tư nhưng cũng rất tàn nhẫn. Việc bị gọi bằng những cái tên nhạy cảm mỗi ngày sẽ bào mòn lòng tự trọng, khiến trẻ trở nên khép kín, tự ti và thậm chí là chán ghét chính bản thân mình.

- Cần sự thấu hiểu từ cha mẹ: Trong trường hợp của bạn trẻ trên, sự bất lực lớn nhất không nằm ở cái tên, mà nằm ở việc cha mẹ từ chối lắng nghe nỗi đau của con. Nếu người lớn sớm nhận ra sự tổn thương của trẻ và chủ động tìm cách khắc phục (như thay đổi tên đệm hoặc tên chính sớm hơn), đứa trẻ đã không phải đơn độc chịu đựng suốt 18 năm.

Đặt tên cho con là quyền của cha mẹ, nhưng hãy dùng quyền đó một cách văn minh. Đừng để một phút "nghĩ không thông" của người lớn bắt đứa trẻ phải trả giá bằng cả một tuổi thơ đầy ám ảnh. Một cái tên bình thường, dễ nghe đôi khi chính là sự bảo vệ lớn nhất mà cha mẹ dành cho con mình khi bước vào đời.