Ngay lúc này, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã đi tới hồi kết khi ông Donald Trump đã giành chiến thắng trước bà Kamala Harris một cách thuyết phục. Tính đến 13h15 ngày 6/11, ông Trump đã giành được 61 phiếu đại cử tri, với gần 90% số phiếu đã được kiểm ở 4 bang chiến địa gồm Georgia (16 phiếu đại cử tri), North Carolina (16 phiếu), Wisconsin (10 phiếu) và Pennsylvania (19 phiếu), nâng tổng số phiếu đại cử tri hiện có lên mức 277 phiếu bầu. Con số này đã vượt điều kiện 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Donald Trump xuất sắc chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng 2024 ở tuổi 78

Tin tức này đã ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh luận không hồi kết trên các trang mạng xã hội và mặt báo truyền thông. Nhiều người đồng tình ủng hộ, tâm đắc đây là một chiến thắng xứng đáng đối với sự ủng hộ đông đảo của các cử tri trung thành. Giữa luồng ý kiến sôi nổi, không ít bình luận “đào” lại một tập phim The Simpsons (Gia Đình Simpson), xoay quanh về kết quả chiếc ghế tổng thống Mỹ 2024 từ 24 năm trước.

Tập phim Bart To The Future của series The Simpsons được cho là đã tiên tri về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khoảng đầu năm 2000, tập phim Bart To The Future giới thiệu Lisa giữ chức vị tổng thống Mỹ. Tại đây, Lisa mặc bộ vest màu tím, điểm xuyết với vòng cổ và bông tai ngọc trai. Diện mạo quen thuộc này khiến khán giả gợi nhớ tới hình ảnh đặc trưng của bà Kamala Harris. Chính vì thế, dự đoán về chiến thắng của bà Harris càng có cơ sở khi bộ phim được lên sóng trở lại. Vả lại, nữ chính trị gia cũng tuyên bố tranh cử tổng thống vào năm 2024 - cùng năm mà The Simpsons đã dự đoán ban đầu. Tuy nhiên, không như những lần “ăn may” trước đó, The Simpsons đã hiếm hoi thất bại trong việc dự đoán kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần này khi chiến thắng đã gọi tên ông Donald Trump.

Hình ảnh Lisa được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với bà Kamala Harris

The Simpsons, qua hơn 30 năm lên sóng, không chỉ là món ăn tinh thần của mỗi gia đình mà còn nổi tiếng với tài dự đoán “trúng phóc” một số sự kiện trong tương lai một cách kỳ lạ. Mặc dù hầu hết những dự đoán này chỉ là sự trùng hợp, nhưng hiện tượng khó hiểu này vẫn vô cùng ấn tượng, sản sinh ra nhiều thuyết âm mưu xoay quanh bộ phim

Điển hình nhất chính là tập phim New York City vs. Homer Simpson (1997) khi tấm biển quảng cáo với hình ảnh "9" và "11" đã tiên đoán chính xác về sự kiện khủng bố Tháp Đôi 11/9/2021, gây rúng động toàn cầu. Hay Lisa on Ice (1994) khi cậu bé Homer đã sử dụng một hệ điều hành có giao diện tương tự như Windows 95, trước khi hệ điều hành kinh điển này ra mắt chính thức vào năm 1995. Ngoài ra còn những lời tiên đoán đình đám khác như thảm họa động đất và sóng thần Nhật Bản 2011, công nghệ video call, khủng hoảng tài chính 2008…

The Simpsons nổi tiếng với những lần dự đoán tương lai "bách phát bách trúng"

Mặc dù những dự đoán này thật sự có thể gây ấn tượng, nhưng chúng có thể được giải thích bằng một số lý do hợp lý. Thứ nhất, The Simpsons là một chương trình dài hơi, với hàng nghìn tập phim, do đó tỷ lệ có một số sự kiện trùng hợp là rất cao. Thứ hai, nhiều trong số các "dự đoán" này là những khái niệm công nghệ hoặc xã hội đang dần trở nên phổ biến vào thời điểm mà chương trình phát sóng, do đó những ý tưởng này có thể đã được nhà biên kịch lấy cảm hứng từ xu hướng trong tương lai.