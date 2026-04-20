Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 4/2026: Mức lãi suất cao nhất là bao nhiêu?

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 11/04/2026, trong đó tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao ở các kỳ hạn ngắn và điều chỉnh tăng ở nhóm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đặc biệt trên kênh online.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy SHB﻿

Theo biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy, SHB niêm yết lãi suất tiền gửi không kỳ hạn ở mức 0,50%/năm. Đối với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất được chia theo hạn mức tiền gửi.

Cụ thể, với khoản tiền gửi dưới 2 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 1–2 tháng ở mức 4,40%/năm, kỳ hạn 3–5 tháng là 4,50%/năm. Từ kỳ hạn 6–11 tháng, lãi suất đạt 5,80%/năm; kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,20%/năm; kỳ hạn 13–18 tháng là 6,30%/năm; kỳ hạn 24 tháng đạt 6,40%/năm và từ 36 tháng trở lên ở mức 6,50%/năm.

Đối với khoản tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên, lãi suất cao hơn 0,10 điểm % ở hầu hết các kỳ hạn. Theo đó, kỳ hạn 1–2 tháng ở mức 4,50%/năm; kỳ hạn 3–5 tháng là 4,60%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng đạt 5,90%/năm. Tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất đạt 6,30%/năm; kỳ hạn 13–18 tháng là 6,40%/năm; kỳ hạn 24 tháng đạt 6,50%/năm và từ 36 tháng trở lên ở mức 6,60%/năm.

Bên cạnh hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, SHB cũng áp dụng các phương thức trả lãi khác như trả lãi trước và trả lãi định kỳ. Với hình thức trả lãi trước, lãi suất dao động từ 4,37%/năm đến 5,84%/năm tùy theo kỳ hạn. Trong khi đó, hình thức trả lãi định kỳ hàng tháng có mức lãi suất từ 4,39%/năm đến 6,29%/năm; trả lãi định kỳ hàng quý lên tới 6,33%/năm ở kỳ hạn dài.

Lãi suất tiền gửi online SHB

Ở kênh tiết kiệm online, SHB niêm yết lãi suất cao hơn so với tại quầy.

Cụ thể, với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất kỳ hạn 1–2 tháng ở mức 4,60%/năm; kỳ hạn 3–5 tháng là 4,65%/năm. Từ kỳ hạn 6–8 tháng, lãi suất đạt 6,20%/năm; kỳ hạn 9–11 tháng ở mức 6,40%/năm; kỳ hạn 12–13 tháng là 6,50%/năm; kỳ hạn 15–18 tháng đạt 6,60%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất cao nhất tại SHB hiện đạt 6,70%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên trên kênh online.

Với hình thức nhận lãi định kỳ hàng tháng, lãi suất online dao động từ 4,59%/năm ở kỳ hạn ngắn đến 6,10%/năm tại kỳ hạn 12 tháng, sau đó giảm dần về 5,52%/năm ở kỳ hạn từ 36 tháng trở lên.