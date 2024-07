Là “thánh” ăn vặt nhưng có chắc bạn biết rõ đó là món ngon từ vùng miền nào?

Sài Gòn quả không hổ danh là "thiên đường" của các món ăn vặt, đủ để làm thỏa mãn bất kì bạn trẻ nào có niềm đam mê vô tận với ẩm thực cả truyền thống lẫn hiện đại. Không chỉ đón đầu xu hướng từ những vùng miền, mà đôi khi những món ăn vặt ở đây lại được giao thoa từ nhiều nền văn hóa khác nhau tạo nên "cơ ngơi" đa dạng các món ăn vặt mà không phải nơi nào cũng có. Nếu bạn là tín đồ ăn vặt hẳn là những cái tên dưới đây bạn đã từng nếm thử một lần. Tuy nhiên, liệu bạn đã bao giờ tò mò về nguồn gốc của những món ăn vặt "hot hit" mà mình thường thưởng thức chưa? Thử cùng tham gia khám phá “vũ điệu” ẩm thực qua các món ăn vặt khiến giới trẻ Sài Thành sục sôi truy lùng trong thời gian qua nhé!



Mực cán tẩm vị

Mực cán tẩm có hương vị đậm đà, thơm ngon đã trở thành một món ăn vặt được các bạn trẻ ưa chuộng. Món ngon này là đặc sản của vùng biển Quy Nhơn Bình Định, những con mực tươi sống được đánh bắt sau đó chế biến, cán mỏng, phơi khô và tẩm ướp theo công thức riêng. Tưởng tượng từng thớ mực cán ngọt thịt, nổi bật với hương vị cay nhẹ của ớt, mằn mặn của muối biển tan chảy trong khoang miệng khiến hội mê ăn vặt phải xuýt xoa mãi thôi.

Cơm cháy mỡ hành

Nếu như lúc trước cơm cháy là "lỗi lầm" khi nấu cơm thì hiện nay với sự biến hóa tài tình của người Sài Gòn, vô vàn hương vị hấp dẫn từ món ăn này đã ra đời. Trong số đó phải kể đến cơm cháy mỡ hành. Miếng cơm mỏng, vàng ruộm khi chan ngập trong làn nước mỡ sóng sánh, béo thơm làm tôn lên hương vị món ăn. Cái ẩm mịn đan xen hài hòa với độ giòn cứng nhai vô cùng đã miệng. Thêm vào đó, hành lá dậy lên mùi thơm như bừng tỏa trong miệng tạo nên "bản giao hòa" vị giác phong phú. Tuy chỉ là món bình dân nhưng cơm cháy mỡ hành luôn là món ăn vặt được giới trẻ Sài Thành yêu thích.

Xoài non mắm ruốc

Xoài non chấm mắm ruốc từng là "cơn sốt" trong giới trẻ yêu thích ăn vặt tại Thái Lan. Bí quyết nằm ở nước sốt được chế biến và nêm nếm một cách hoàn hảo, tạo nên hương vị chua, cay, mặn, ngọt hài hòa, quyện cùng vị chua thanh của xoài non, khiến bất cứ ai cũng phải "say mê".

Khi du nhập vào Việt Nam, món ăn đã được "biến tấu" một chút để phù hợp với khẩu vị của người Việt. Nước sốt được điều chỉnh gia vị, tuy nhiên vẫn giữ được hương vị mặn ngọt đặc trưng. Thay vì sử dụng xoài tượng xanh hoặc xoài keo vàng như ở Thái Lan, người Việt thường dùng xoài non bao tử (xoài non không hạt). Chỉ cần một hũ mắm ruốc xào ớt sả mặn ngọt là đủ để biến những trái xoài non bé nhỏ thành món ăn vặt "gây nghiện". Vị chua thanh của xoài hòa quyện cùng vị mặn ngọt đậm đà của mắm ruốc, tạo nên bản giao hưởng hương vị độc đáo, khiến bạn không thể cưỡng lại.

Bánh tráng Xì Ke

Bánh tráng xì ke, hay còn được gọi là bánh tráng muối nhuyễn, là một trong những món ăn vặt "nức tiếng" của Tây Ninh, thu hút thực khách bởi hương vị độc đáo và cách thưởng thức dân dã, đơn giản. Điểm đặc biệt của món ăn này chính là sự kết hợp hài hòa giữa bánh tráng phơi sương giòn rụm và muối tôm Tây Ninh đậm đà. Bánh tráng được cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn, sau đó trộn hoặc cuộn cùng muối nhuyễn, tạo nên bản giao hưởng hương vị "gây nghiện" cho bất kỳ ai thưởng thức.

Vị mặn cay của muối tôm quyện cùng vị béo bùi của mè rang, hòa quyện với độ giòn tan của bánh tráng, tạo nên cảm giác "bùng nổ" trong khoang miệng. Thêm vào đó, chút ớt cay the the kích thích vị giác, khiến bạn không thể dừng tay sau khi đã bắt đầu. Với hương vị độc đáo và cách thưởng thức đơn giản, bánh tráng xì ke Tây Ninh xứng đáng là món ăn vặt "quốc dân" mà bạn không nên bỏ qua.

Tokbokki cay ngọt

Bánh gạo Hàn Quốc hay còn gọi là tokbokki chẳng còn xa lạ với ẩm thực Sài Gòn. Món ăn này đã trở thành thức quà vặt được nhiều bạn trẻ yêu thích. Thế nhưng bạn đã biết những chiếc bánh gạo thấm đẫm sốt cay ngọt này có nguồn gốc từ đâu chưa? Tokbokki là một loại bánh gạo truyền thống của Hàn Quốc, chúng dần trở nên nổi tiếng ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Với màu đỏ bắt mắt và vị cay thơm hấp dẫn, tokbokki vừa là một món ăn truyền thống, vừa là ngôi sao sáng trong ẩm thực đường phố quen thuộc, gắn liền với bao thế hệ người dân Hàn Quốc.

Có thể nhiều người sẽ nghĩ ngày nay đầy món ăn vặt hấp dẫn, được biến tấu đủ kiểu thế nhưng với giới trẻ Sài Gòn đây là những món ăn vặt "huyền thoại", hương vị khó có cái tên nào đánh bại. Đặc biệt, sự tiện lợi của những món ăn vặt này là có thể thưởng thức mọi lúc mọi nơi đặc biệt là những dịp ngồi tụ tập tán gẫu cùng bạn bè, hay đơn giản là để giải khuây sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng.

