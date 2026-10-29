“Là Con Gái Thật Tuyệt” 2026: Diana tiếp sức nữ sinh Việt tự tin trưởng thành

Sáng ngày 19/10/2026, sân trường THCS Hoàng Mai (Hà Nội) đã trở thành điểm cầu phát động toàn quốc Chương trình "Là con gái thật tuyệt - Hành trình từ Đô thị tới Biên cương" niên khóa 2026 - 2027, đánh dấu mốc quan trọng trong cam kết hành động vì bình đẳng tri thức và sự phát triển toàn diện của nữ sinh Việt Nam.

Sự kiện do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) và Diana tổ chức, mở đầu cho chuỗi hoạt động quy mô góp phần mang kiến thức sức khỏe sinh sản và sự tự tin đến với hơn 120.000 nữ sinh trên khắp cả nước.‏

‏Bật "công tắc" tự tin, mở ra điểm tựa an toàn cho 120.000 nữ sinh toàn quốc‏

‏Trong hành trình lớn lên của mỗi bạn trẻ, tuổi dậy thì luôn gõ cửa bằng những bỡ ngỡ nhẹ nhàng nhưng cũng đầy xáo trộn. Khảo sát thực tế trên 4.800 nữ sinh THCS do chương trình thực hiện đã chỉ ra những con số đáng suy ngẫm: chỉ 32,4% các em hiểu đúng và đầy đủ về chu kỳ kinh nguyệt; hơn 67% từng rơi vào bối rối khi "ngày dâu" xuất hiện bất ngờ tại trường. ‏

‏Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, thương hiệu Diana tiếp tục phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Y tế, mang hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe kinh nguyệt và giáo dục giới tính đến trường học. Nối tiếp thành công của năm trước, chương trình "Là con gái thật tuyệt" mùa mới chính thức khởi động với quy mô mở rộng tới 186 điểm trường tại 20 tỉnh, thành phố. Điểm sáng nhân văn của chiến dịch năm nay chính là định hướng "Hành trình từ Đô thị tới Biên cương", ưu tiên nguồn lực lắp đặt mô hình "Góc Nữ sinh Diana" tại 100 trường bán trú, nội trú ở các xã biên giới đất liền, hỗ trợ nữ sinh vùng sâu vùng xa xóa bỏ rào cản địa lý và tiếp cận điều kiện chăm sóc sức khỏe bình đẳng.‏

‏Sân trường THCS Hoàng Mai (Hà Nội) ngập tràn không khí háo hức tại Lễ khởi động chương trình ‏‏với hơn 550 nữ sinh tham gia và các vị đại biểu cấp cao

Lễ khởi động tại THCS Hoàng Mai đóng vai trò là điểm cầu phát động toàn quốc, quy tụ sự chung tay của các cơ quan Trung ương, chuyên gia y tế, nhà trường cùng doanh nghiệp trong sứ mệnh đồng hành cùng trẻ em gái.‏

Các vị đại biểu cùng đại diện học sinh thực hiện nghi thức bấm nút chính thức phát động chiến dịch "Là con gái thật tuyệt - Hành trình từ Đô thị tới Biên cương" niên khóa 2026 - 2027 trên phạm vi toàn quốc.

‏Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh việc trang bị kiến thức vệ sinh kinh nguyệt và sức khỏe sinh sản là yếu tố then chốt để kiến tạo môi trường học đường an toàn, thân thiện. Mô hình "Góc Nữ sinh" được tài trợ bởi Diana không chỉ hỗ trợ vật tư thiết yếu mà còn là địa chỉ tin cậy giúp các em mạnh dạn chia sẻ và bảo vệ bản thân.‏

‏Ở góc độ ngành y tế, bà Trần Thị Bích Loan - Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em đánh giá cao sáng kiến chủ động của Diana trong việc đưa kiến thức khoa học đến gần với học sinh, đồng thời nhắc nhở các em nhỏ luôn ghi nhớ số điện thoại 111 để tìm kiếm sự tư vấn, bảo vệ kịp thời.‏

‏Tổng giám đốc Diana Unicharm cho biết Diana mong muốn chung tay kiến tạo môi trường học đường thân thiện, an toàn, góp phần giúp trẻ em gái tự tin phát huy trọn vẹn tiềm năng.‏‏

Đại diện doanh nghiệp khởi xướng, ông Takahiro Okada - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Diana Unicharm chia sẻ về triết lý tập đoàn ‏‏"Love Your Possibilities"‏‏ (Nâng niu tiềm năng trong bạn). Với gần 3 thập kỷ gắn bó, thông điệp ‏‏"Là con gái thật tuyệt"‏‏ của Diana đã trở thành tuyên ngôn nữ quyền truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ con gái Việt‏‏ luôn tự hào và tự tin về bản thân.‏

‏Em Nguyễn Minh Trang (Lớp 7, THCS Hoàng Mai) bày tỏ sự niềm vui và cảm ơn vì "Góc Nữ sinh Diana" đã có mặt ngay tại phòng y tế nhà trường.

‏Đại diện cho hàng trăm học sinh có mặt tại hội trường, em Nguyễn Minh Trang (Lớp 7, THCS Hoàng Mai) bày tỏ: ‏‏"Những thay đổi của tuổi dậy thì từng khiến chúng cháu cảm thấy e ngại khi đến lớp. Chương trình "Là con gái thật tuyệt" cùng "Góc Nữ sinh Diana" ngay tại phòng y tế nhà trường giúp chúng cháu hiểu rõ hơn về cơ thể mình, biết tự chăm sóc bản thân và thêm tự tin theo đuổi ước mơ".‏

‏Tọa đàm cực "chill" cùng chuyên gia y tế và những trải nghiệm góc trường siêu xịn‏

‏Ngay sau nghi thức bấm nút trang trọng, bầu không khí sân trường THCS Hoàng Mai chuyển sang trạng thái vô cùng sôi nổi với buổi tọa đàm chuyên đề ‏‏"Em là Ngọc Quý"‏‏. Không khí e ngại ban đầu nhanh chóng tan biến khi BS Hồ Mai Hoa (Giảng viên quốc gia chương trình Sức khỏe sinh sản) dẫn dắt buổi tọa đàm bằng phong cách cởi mở và gần gũi.‏

‏Bằng câu chuyện sinh động và thực tế, bác sĩ Mai Hoa giúp các nữ sinh nhận ra rằng những thay đổi như giọng nói trầm đi, cơ thể phổng phao hay sự xuất hiện của chu kỳ "đèn đỏ" đều là những cột mốc sinh lý hoàn toàn tự nhiên. Chuyên gia nhẹ nhàng gỡ rối những thắc mắc thầm kín, đúc kết các chỉ số y khoa như vòng kinh trung bình hay thời gian hành kinh thành những bí kíp chăm sóc bản thân vô cùng dễ nhớ, giúp các em chủ động theo dõi sức khỏe của chính mình.‏

‏BS. Hồ Mai Hoa dẫn dắt buổi tọa đàm bằng ngôn ngữ dí dỏm, giúp các nữ sinh giải tỏa mọi e ngại ban đầu về chuyện dậy thì.

Không gian sân trường thực sự "bùng nổ" khi hàng loạt cánh tay liên tục giơ cao để đặt câu hỏi cho vị chuyên gia y tế. Sự cởi mở của bác sĩ cùng những câu trả lời tò mò lứa tuổi học trò đã biến buổi tọa đàm thành một cuộc trò chuyện ấm áp, nơi các em được thoải mái chia sẻ những băn khoăn mà trước đây ít khi dám bày tỏ.‏

Các nữ sinh trường THCS Hoàng Mai hào hứng giơ tay trao đổi, biến hội trường thành một tiết học kỹ năng sống tràn ngập tiếng cười.

‏Nụ cười rạng rỡ của các nữ sinh khi nhận những phần quà ý nghĩa từ chương trình "Là con gái thật tuyệt" 2026.

‏Nhìn lại những khoảnh khắc đầy háo hức của lễ khởi động chương trình "Là con gái thật tuyệt" 2026.

Khép lại ngày hội khởi động, mỗi học sinh THCS Hoàng Mai ra về với nụ cười rạng rỡ cùng kiến thức chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì và các sản phẩm chăm sóc cá nhân thiết yếu từ thương hiệu Diana. Mô hình "Góc Nữ sinh Diana" đặt tại phòng y tế nhà trường cũng chính thức đi vào hoạt động, sẵn sàng hỗ trợ các em trong suốt năm học.‏

Mô hình "Góc Nữ sinh Diana" cùng cẩm nang giáo dục giới tính do Bộ Y tế ban hành trở thành người bạn đồng hành cho các em học sinh ngay tại trường học.

‏Sự kiện tại THCS Hoàng Mai không chỉ mang lại niềm vui trưởng thành cho các bạn nhỏ Hà Nội, mà còn đặt mốc khởi đầu rực rỡ cho chuỗi hành trình mang thông điệp bình đẳng tri thức, tình yêu thương và sự tự tin vươn xa tới hàng trăm mái trường vùng biên cương Tổ quốc.‏

‏Để tìm hiểu thêm về kiến thức chăm sóc sức khỏe kinh nguyệt theo từng lứa đồng hành cùng nữ sinh, vui lòng truy cập:‏‏ ‏‏Góc con gái-nơi cung cấp những lời khuyên,và các mẹo nhỏ trong cuộc sống hàng ngày‏