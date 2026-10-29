Việt Nam đang xây KĐT Đại học Quốc tế 880 ha hàng đầu châu Á cho 60.000 sinh viên, sẽ có khoảng 100 công viên phủ khắp đại dự án, vừa được điều chỉnh vốn đầu tư lên 173.115 tỷ đồng

Khu đô thị Đại học Quốc tế có tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh khoảng 173.115 tỷ đồng, tương đương 6,612 tỷ USD.

Sáng ngày 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), TP.HCM công bố danh mục 12 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn hơn 337.221 tỷ đồng, tương đương hơn 13,5 tỷ USD.

Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực, từ hạ tầng cảng biển, logistics, phát triển đô thị đến công nghiệp sản xuất, công nghệ cao và tự động hóa.

Đáng chú ý, nhóm dự án phát triển đô thị có quy mô vốn lớn, trong đó nổi bật là Khu đô thị Đại học Quốc tế.

Cụ thể, dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế do Công ty cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup đầu tư, có quy mô khoảng 880 ha tại xã Xuân Thới Sơn, thuộc Khu đô thị Tây Bắc TP.HCM.

Dự án có tổng vốn đầu tư được điều chỉnh tăng từ 59.000 tỷ đồng lên hơn 173.115 tỷ đồng, tương đương khoảng 6,61 tỷ USD, tăng hơn 114.115 tỷ đồng so với mức vốn trước đó. Dự án sẽ phát triển khu đô thị - đại học quốc tế, gồm các khu giáo dục, đại học, dân cư, thương mại - dịch vụ, giải trí, y tế, thể thao, công viên và công viên công nghệ thông tin.

Khu đô thị Đại học Quốc tế được bao phủ bởi hệ thống 100 công viên.

Trước đó, hồi tháng 4/2026, Tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn. Đây là dự án từng được biết đến với tên Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008 và điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 1/2025.



Sau gần 20 năm đình trệ, dự án được kích hoạt trở lại khi Vinhomes xác lập quyền chi phối tại Công ty Cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam, doanh nghiệp thực hiện dự án.

Phối cảnh dự án.

Toàn dự án cũng được quy hoạch thành 5 khu lấy cảm hứng từ những "đại công viên" nổi tiếng, kiến tạo một "Thành phố của những công viên" tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh; gồm khu Công viên Thiền - lấy cảm hứng từ Karuizawa - thiên đường nghỉ dưỡng của giới tinh hoa Nhật Bản; khu Công viên Biển Xanh mang phong cách của các thành phố vịnh biển năng động, phóng khoáng; khu Công viên Tri thức được phát triển theo mô hình các thành phố Đại học nổi tiếng thế giới; khu Công viên Quốc tế lấy cảm hứng từ các thủ phủ kinh doanh, giải trí hàng đầu châu Âu và thế giới với tổ hợp lifestyle - vui chơi 24/7, phố khởi nghiệp - sáng tạo, làng văn hóa ẩm thực…; và khu Công viên Thiên đường Golf sở hữu sân Golf đẳng cấp quốc tế cùng cảnh quan thiên nhiên sinh thái sang trọng.

Về tiện ích, đầu tiên là hệ sinh thái giáo dục – tri thức quy mô lớn và toàn diện, với hơn 150 ha dành riêng để xây dựng quần thể đại học, trung tâm đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao. Tiếp đến là hệ thống Bệnh viện Vinmec tiêu chuẩn quốc tế; Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall quy tụ các thương hiệu hàng đầu trong nước và thế giới; tổ hợp sân golf 36 hố; chuỗi tiện ích vui chơi giải trí - ẩm thực sôi động ngày đêm.

Đặc biệt, hệ thống 100 công viên phủ khắp dự án, như công viên Bách thảo 27 ha, công viên nước 23 ha, công viên Nhật Bản 10 ha và tâm điểm là công viên VinWonders với khu Thế giới gia đình thần tiên nước quy mô 9,5ha, khu Thế giới thần tiên trẻ em quy mô 6,8ha với đa dạng các trò chơi giải trí hấp dẫn.

Theo quy hoạch, dự án có quy mô dân số 135.000 người, trong đó gồm khoảng 60.000 sinh viên.