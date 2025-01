Kylie Jenner lộ dấu hiệu mang thai, hot hơn cả là hành động "cho phép" Zendaya làm điều này với Timothée Chalamet ở Quả Cầu Vàng

Lễ trao giải Golden Globe Awards 2025 vừa mới kết thúc tại Los Angeles, Mỹ trong buổi sáng 6/1 (theo giờ Việt Nam). Tại lễ trao giải năm nay, cặp đôi Kylie Jenner - Timothée Chalamet đã nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông và công chúng. Được biết, Kylie tới Quả Cầu Vàng để cổ vũ bạn trai tranh giải Nam chính xuất sắc nhất. Bên cạnh visual gây bàn tán, nữ tỷ phú sinh năm 1997 còn vướng nghi vấn mang bầu cho Timothée sau khi sự kiện kết thúc.

Tin đồn mang thai xuất phát từ hàng loạt động thái đáng chú ý của Kylie Jenner tại lễ trao giải mới đây. Đầu tiên, cô không xuất hiện trên thảm đỏ cùng bạn trai và hạn chế rời khỏi khu vực chỗ ngồi bên trong khán phòng. Từ đây, không ít khán giả cho rằng nữ tỷ phú hạn chế để lộ phần bụng nhằm tránh bị săm soi dấu hiệu mang bầu. Chưa dừng lại ở đó, trong hình ảnh chính diện, Kylie lộ rõ dấu hiệu tăng cân so với thời gian trước đó. Đáng chú ý, bạn gái Timothée Chalamet chỉ uống nước, không dùng rượu như các khách mời khác. Xâu chuỗi các dữ kiện, cả truyền thông Mỹ và công chúng đều nhận định Kylie Jenner đang mang thai với tài tử Call Me By Your Name.

Timothée Chalamet xuất hiện 1 mình trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng diễn ra vào sáng 6/1 (giờ Việt Nam)

Trong hình ảnh chụp chính diện, Kylie Jenner lộ dấu hiệu tăng cân so với thời điểm nửa tháng trước (hình phải)

Đặc biệt, Kylie tuyệt đối không đụng tới rượu khi ngồi chung bàn với dàn sao của A Complete Unknown. Cô cũng hạn chế rời khỏi khu vực chỗ ngồi trong sự kiện mới đây

Timothée Chalamet và Kylie Jenner gây sốt tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm nay. Trước ống kính, cặp đôi khiến fan thích thú khi trao nhau nụ hôn ngọt ngào

Tuần trước, Kylie Jenner từng vướng tin đồn mang thai với Timothée sau khi 1 đoạn video giới thiệu sản phẩm của cô trở nên viral trên mạng xã hội X. Trong đoạn clip gây bão, nữ tỷ phú sinh năm 1997 liên tục che bụng, làm dấy lên nghi vấn đang mang thai con thứ 3. Ngoài ra, phần mũi của Kylie cũng nở rộng hơn bình thường, được xem là 1 trong những dấu hiệu khi phụ nữ mang thai. Được biết, Kylie Jenner đã có 2 con chung với rapper Travis Scott

Cũng tại lễ trao giải vừa mới kết thúc, 1 màn tương tác giữa Zendaya và cặp đôi Kylie Jenner - Timothée Chalamet đã trở thành chủ đề gây bàn tán trên mạng xã hội. Cụ thể, Zendaya xin phép “chính thất” Kylie Jenner để được ôm nam thần Call Me By Your Name và đã nhận được cái gật đầu của nữ tỷ phú 9X. Được biết, Zendaya từng dính tin đồn tình cảm với Timothée trước khi hẹn hò công khai Tom Holland do vai tình nhân trong phim Dune, dù vậy công chúng đều biết rằng cặp đôi vốn là bạn thân, bạn diễn thân thiết.

Zendaya xin phép đàn em Kylie Jenner...

... trước khi ôm Timothée Chalamet tại Quả Cầu Vàng mới đây

Zendaya tỏa sáng trên thảm đỏ lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm nay

Timothée Chalamet và Zendaya từng hợp tác ở phim Dune, thậm chí từng dính nghi vấn hẹn hò

Kylie Jenner - Timothée Chalamet hẹn hò từ đầu năm 2023, họ yêu nhau nghiêm túc đến độ đã ra mắt gia đình của đối phương. Cách đây không lâu, Timothée còn lái xe đưa 2 con của Kylie đi chơi nhân dịp Giáng sinh.

Chuyện tình của cặp đôi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng

Nguồn: X, Pagesix