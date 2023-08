Kỹ xảo thiết kế 3D: Khám phá kinh nghiệm và góc nhìn từ chuyên gia quốc tế

Đi tìm công thức thành công từ tác phẩm bom tấn

Hành trình tạo ra những bom tấn điện ảnh không chỉ đến từ cốt truyện và nhân vật, mà còn từ quá trình hậu kỳ công phu. Điều này cho thấy sự tỉ mỉ của những nhà làm phim, đặc biệt là đội hậu kỳ trong việc thổi hồn cho thế giới viễn tưởng ngay ở những giây mở đầu. Để khán giả tin vào thế giới trong phim là yếu tố sống còn và rõ ràng phải được dẫn dắt từ việc "thật hoá" những chi tiết nhỏ nhất.

"Một bộ phim, bên cạnh câu chuyện bối cảnh thì khắc hoạ nhân vật rất đáng để đưa vào danh sách ưu tiên. Làm thế nào để nhân vật có chiều sâu: Một là, tóm tắt bối cảnh, điều gì xảy ra với nhân vật. Thứ hai, miêu tả về chiều sâu tâm lý. Thứ ba, truyền tải dấu ấn đặc trưng. Ví dụ như bộ phim The Witcher (tạm dịch Thợ săn quái vật), rõ ràng nhân vật Witcher rất nổi bật và dễ ghi nhớ. Vì sao, cụ thể một chi tiết nhỏ như đôi mắt sáng, ánh vàng giống mắt mèo. Điều này hoàn toàn hợp lý và để trở thành Witcher, họ phải trải qua biến đổi cơ thể, uống vào những ma dược độc hại. Một chi tiết có thể là nhỏ, nhưng với khán giả xem dễ dàng nhận ra nhân vật Witcher ngay lập tức" - chia sẻ từ chuyên gia Guy-Roger Duvert, đạo diễn, biên kịch, nhà soạn nhạc người Pháp trong tuần lễ học cùng chuyên gia quốc tế Masterclass tại VTC Academy.

Chuyên gia quốc tế Guy-Roger Duvert chia sẻ với các bạn trẻ rất nhiều góc nhìn thú vị về điện ảnh và hậu kỳ

Mang kiến thức vào thực tế, muốn thành công hãy học từ người thành công

Có một câu nói rằng: "Nếu muốn thành công, hãy tìm đến người đã thành công, và học hỏi họ để đạt được kết quả tương tự" - theo Tony Robbins. Để kết nối thế hệ trẻ Việt Nam và sự thay đổi không ngừng của thế giới, VTC Academy mỗi năm lại thực hiện chuỗi hoạt động Masterclass - Tuần lễ học cùng chuyên gia quốc tế để đào tạo, chia sẻ kiến thức thực tế cho các bạn trẻ ngay tại Việt Nam. Năm nay, vị chuyên gia được mời là ông Guy-Roger Duvert - đạo diễn, biên kịch nhà soạn nhạc người Pháp, hiện đang sinh sống tại Hollywood. Ông là cha đẻ của hàng loạt tác phẩm đạt trên 50 giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế.

Hay gần đây nhất đầu tháng 08/2023, VTC Academy có dịp mời đến Việt Nam chuyên gia Patrick Larochelle - Art Director với hơn 28 năm kinh nghiệm, bề dày kinh nghiệm làm việc tại Canada và Ả Rập Saudi. Hành trình mà ông Larochelle mang đến là những bài học thiết thực, từ việc phân tích những "bom tấn" nổi tiếng như: "Toy Story," "Coco," "How to train your dragon," "Avatar," và "Spider-Man"... Đây chính là dịp quý báu để các bạn trẻ - các nhà sản xuất phim và video game tương lai tiếp cận với những "bí quyết nhà nghề" từ một trong những người đứng sau các tác phẩm sáng tạo 3D độc đáo và đình đám.

Rất nhiều câu chuyện "làm nghề" thú vị được gợi mở với các bạn trẻ

Masterclass - Tuần lễ học cùng chuyên gia quốc tế là chuỗi chương trình độc quyền được thực hiện bởi VTC Academy kết hợp cùng Viện Thiết kế quốc tế RUBIKA. Sự kiện được tổ chức thường niên dành cho các bạn trẻ khối ngành Thiết kế, bao gồm: học Thiết kế 3D và Hoạt hình 3D. Hoạt động "bắt tay" cùng Rubika - trường được đánh giá là Top 2 đào tạo kỹ xảo Hoạt hình 3D trên thế giới (theo Animation Career Review), góp phần giúp các bạn trẻ Việt chạm tay gần hơn với bom tấn thế giới và truyền động lực kiến tạo những tác phẩm mang dấu ấn Việt.

Góc nhìn điện ảnh từ những chuyên gia quốc tế: Guy Roger Duvert được truyền tải đến các bạn trẻ đam mê Thiết kế 3D và Hoạt hình 3D

"Những kiến thức về hậu kỳ 3D mà em học được không chỉ là các công cụ và kỹ thuật cơ bản. Mà Masterclass đã đào sâu vào các khía cạnh quan trọng khác như quy trình làm việc, tư duy sáng tạo, và cách xây dựng một tác phẩm ấn tượng từ đầu đến cuối, mà người xem không thể quên.

Em muốn trở thành một 3D Artist, xa hơn nữa là những vị trí cấp cao trong lĩnh vực này. Cảm thấy mình thật may mắn, khi có cơ hội được học hỏi và giao lưu trực tiếp với những chuyên gia quốc tế hàng đầu trong ngành ngay tại Việt Nam" – Bạn Hoàng Tuấn – học viên VTC Academy chia sẻ.

Ông Patrick Larochelle (ảnh trái) - chuyên gia từ Rubika - Top 2 trường đào tạo nổi tiếng hàng đầu thế giới về 3D Design - chia sẻ kiến thức đến các bạn trẻ tại MasterClass

Thế hệ GenZ, không còn là người chỉ xem một cách thụ động, họ còn là những người góp phần "kiến tạo" nên một thế giới đồ hoạ 3D đầy màu sắc trong tương lai. Và bạn có thể là một thành viên thế hệ GenZ đầy sáng tạo như thế nếu bắt đầu hành trình đó ngay từ bây giờ!