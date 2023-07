Kỳ World Cup nữ hoành tráng nhất lịch sử

World Cup nữ đã trải qua một chặng đường dài kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1991. 32 năm trước tại Trung Quốc, giải đấu (khi ấy chưa được mang tên World Cup) chỉ có sự tham dự của 12 đội, với các cầu thủ phần lớn là nghiệp dư. Giải cũng có duy nhất một nhà tài trợ, phát sóng trên một kênh truyền hình cáp và không có tiền thưởng.

2023 là kỳ World Cup nữ quy mô nhất lịch sử, khi tăng lên 32 đội và 64 trận. Ảnh: FIFA

Nhưng bất chấp những điều đó, tất cả đã chơi bằng cả trái tim. Cùng nhau, họ tạo nên những trận đấu đầy ắp bàn thắng và cho cả thế giới thấy, phái nữ không chỉ biết, mà còn chơi tốt môn thể thao này. Đã đến lúc phải có một sân khấu đủ lớn dành cho họ.

Sau ba thập kỷ liên tục được tổ chức, World Cup nữ đã phát triển đến mức chưa từng có. Trong phát biểu của các quan chức FIFA, chuyên gia hay cả HLV và nữ cầu thủ, tất cả đều nói rằng “2023 là kỳ World Cup nữ lớn nhất, hấp dẫn nhất từ trước đến nay”. Không hề quá, những gì họ nói đều là sự thật.

Ở kỳ World Cup nữ thứ 9 sẽ diễn ra tại Australia và New Zealand, giải đấu đã tăng quy mô lên 32 đội, dẫn đến việc 8 quốc gia lần đầu xuất hiện. ĐT nữ Việt Nam của chúng ta là một trong số đó. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã vượt qua nghịch cảnh, với chấn thương và bệnh dịch để làm nên kỳ tích, sau đó được tưởng thưởng khi thuộc nhóm tinh hoa của bóng đá nữ thế giới, trở thành nhân vật chính trên sân khấu dự kiến có 1,5 triệu người xem trực tiếp và 2 tỷ người thông qua truyền hình.

Kéo theo đó, tiền thưởng cũng tăng lên đáng kể, và mỗi nữ tuyển thủ được nhận trực tiếp khoản tiền tối thiểu 30.000 USD, tối đa 270.000 USD nếu trở thành nhà vô địch thế giới. Bóng đá không chỉ là niềm vui, nó còn là động lực để các cầu thủ cố gắng.

Điều này thúc đẩy chuyên môn giải đấu lên cao nhất, trong bối cảnh các nền bóng đá đang xích lại gần nhau. Các đội bóng châu Âu đang cho thấy sự phát triển vượt bậc trong nhiều năm trở lại đây, sẵn sàng thách thức sự thống trị của Mỹ. Những châu lục khác cũng không tụt lại quá xa. Như đã thấy ở trận giao hữu giữa ĐT nữ Việt Nam và Đức, dù bị đánh giá yếu hơn, đội quân của HLV Mai Đức Chung vẫn có thể gây khó dễ.

Hơn nữa, trong bóng đá, đặc biệt là bóng đá nữ, luôn tạo nên những câu chuyện phi thường. Đó là Christine Sinclair của Canada tiếp tục chơi với cái mũi bị gãy (World Cup 2011), Thụy Điển ngoan cường đánh bại Đức hùng mạnh 3-2 dù bị dẫn trước hai bàn (1995) hay việc Nhật Bản bất ngờ đăng quang chỉ 3 tháng sau thảm họa động đất tại quê hương (2011).

Tất nhiên không phải tất cả đều tuyệt vời. Đã có không ít tranh cãi trước thềm World Cup 2023. Mới nhất, chỉ 3 ngày trước khai mạc, các cô gái Australia đã chỉ trích cách phân bổ tiền thưởng. Đây cũng là vấn đề của Anh, Pháp, Canada, Jamaica rồi Nigeria và Nam Phi, bên cạnh những mối quan tâm về sức khỏe và bị lạm dụng. Điều này nhấn mạnh một thực tế, bóng đá nữ đang phát triển nhưng còn lâu mới có được sự bình đẳng như bóng đá nam.

Dù sao thì, đó là một cuộc chiến trường kỳ. Và World Cup 2023, giờ đã phát triển thành sự kiện toàn cầu, hứa hẹn mang đến bước ngoặt cho bóng đá nữ. Đó là lý do hãy tập trung vào giải đấu. Như Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói, cho đến trước ngày 21/8, chúng ta chỉ nên hướng đến những điều tích cực ở kỳ World Cup chắc chắn không thể nào quên.

Người hâm mộ xem trọn vẹn 64 trận ở World Cup nữ 2023

Lễ khai mạc World Cup nữ 2023 diễn ra vào lúc 12h trưa ngày 20/7 (theo giờ Việt Nam) tại sân Eden Park, Auckland (New Zealand), ngay trước trận khai mạc giữa đồng chủ nhà New Zealand và Na Uy. Buổi lễ dự kiến kéo dài không quá 15 phút, trong đó ca khúc chủ đề “Do It Again” sẽ được trình diễn bởi ca sỹ người Australia, Mallrat và Benee của New Zealand.

Tổng Cty Viễn thông Viettel hôm qua cho biết dịch vụ truyền hình Viettel TV360 đã sở hữu bản quyền phát sóng World Cup nữ 2023 trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, toàn bộ 64 trận đấu ở World Cup nữ 2023 sẽ được phát sóng trực tiếp trên hạ tầng truyền hình IPTV, website và ứng dụng TV360 của Viettel. World Cup nữ 2023 tổ chức tại Úc và New Zealand từ ngày 20/7 đến 20/8. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E, với các đối thủ Hà Lan, Mỹ và Bồ Đào Nha. Tất cả các trận đấu vòng bảng của thầy trò HLV Mai Đức Chung đều sẽ diễn ra tại New Zealand.

Theo lịch thi đấu World Cup 2023 hôm nay 20/7, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu tại VCK World Cup nữ 2023. Trong ngày thi đấu hôm nay, ĐT nữ New Zealand sẽ đá trận ra quân với ĐT nữ Na Uy vào lúc 14h.