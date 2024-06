Kỳ thi tốt nghiệp THPT trở nên dễ dàng từ loạt bí kíp của chuyên gia tâm lý

Các sĩ tử 2k6 chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng của đời học sinh

Hiểu được những khó khăn mà sĩ tử 2k6 đang gặp phải, TS. Tô Nhi A - Chuyên gia tâm lý cùng ThS. Phạm Thị Bích Phượng - Trưởng ngành Tâm lý học Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã có những lời khuyên giúp thí sinh giữ được tâm thế vững vàng nhất trước kỳ thi. Cùng tham khảo những chia sẻ của chuyên gia ngay dưới đây nhé.

Thường có tâm trạng lo âu trước thi, nguyên nhân do đâu?

Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy bộ môn Tâm lý học, ThS. Phạm Thị Bích Phượng cho biết có hai loại nguyên nhân phổ biến dẫn đến hiện tượng lo âu trong quá trình ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng của các thí sinh.

ThS. Phạm Thị Bích Phượng nêu lên 2 loại nguyên nhân phổ biến dẫn đến hiện tượng lo âu trong quá trình ôn luyện của thí sinh

Nguyên nhân chủ quan là do các bạn không thật sự tự tin vào bản thân, sức khỏe thể chất không đảm bảo, sợ thất bại, thiếu kỹ năng quản lý thời gian và kỳ vọng cao về thành tích.

Nguyên nhân khách quan bởi khối lượng kiến thức ôn tập nhiều, thời gian ôn tập không đủ, áp lực cạnh tranh cao và yếu tố môi trường. "Sự lo lắng trước kỳ thi - bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của mỗi thí sinh là hiện tượng bình thường, tuy nhiên lo lắng này chỉ hiệu quả khi nó tạo động lực để các bạn tập trung học tập và nó sẽ phản tác dụng nếu sự lo lắng dần trở thành áp lực, cản trở việc ôn tập và thi cử của thí sinh" - ThS. Phạm Thị Bích Phượng nhấn mạnh.

Nói về lý do dẫn đến tâm trạng lo lắng của các sĩ tử, TS. Tô Nhi A cho biết: "Hiện tại các bạn đang trong tâm thế một người đi thi cử nên sẽ dễ bị chi phối bởi những lời đồn thổi trên mạng xã hội hay người quen về độ khó của bài thi năm nay, tỉ lệ chọi cao hơn, đề sẽ có những điểm mới so với năm cũ,… từ đó rơi vào tâm thế lo lắng, bất an không cần thiết". Ngoài ra, thói quen trì hoãn do sa lầy vào việc giải trí trên mạng xã hội cũng góp phần làm suy giảm động lực học tập và mất thời gian ôn luyện của thí sinh.

Bí kíp giữ tâm lý vững vàng, "biến" kỳ thi trở nên dễ dàng

Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để thí sinh có tâm lý vững vượt qua kỳ thi một cách tốt nhất theo TS. Tô Nhi A đó chính là nền tảng sức khoẻ tốt. Cô cho biết các sĩ tử cần thiết lập cho mình một chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng kèm với đó là nếp sinh hoạt, vận động, nghỉ ngơi hợp lý. Bởi sau thời gian ôn tập, giấc ngủ chính là hoạt động cần thiết để não bộ có thể di chuyển các kiến thức từ vùng trí nhớ ngắn hạn sang vùng trí nhớ dài hạn. Bỏ quên giấc ngủ, bỏ quên hoạt động thì thí sinh sẽ dễ bị mệt mỏi và hoảng sợ.

TS. Tô Nhi A chia sẻ bí quyết giữ tâm lý vững vàng đến học sinh

Bên cạnh đó, việc vạch ra chiến lược ôn tập rõ ràng, chi tiết, tuân theo những kỷ luật về thời gian, tránh trì hoãn cũng là yếu tố giúp thí sinh hoàn thành việc ôn tập trong một tâm thế thoải mái, không sa vào tình trạng "nước tới chân mới nhảy".

Vạch ra chiến lược ôn tập khoa học cũng góp phần tạo tâm lý tự tin cho các bạn trẻ

Ngoài ra, thí sinh cũng có thể ôn tập theo nhóm cùng bạn bè hoặc có thể nhờ đến sự tư vấn và hỗ trợ của các thầy cô để quá trình ôn tập trở nên tốt hơn.

"Hãy xác định mục tiêu về trường, ngành và loại tốt nghiệp các bạn mong muốn, lên kế hoạch học tập phù hợp, cân bằng giữa việc học và nghỉ ngơi phù hợp. Phải hiểu rằng, học là một quá trình không phải một giai đoạn, và học cả đời chứ không phải thi cử là xong. Ngoài ra, việc rèn luyện lối sống tích cực, vui vẻ, tin vào bản thân sẽ giúp các bạn vượt qua áp lực thi cử một cách dễ dàng"- ThS. Phạm Thị Bích Phượng nhắn nhủ đến các thí sinh.

Xác định cụ thể mục tiêu về trường, ngành, lựa chọn nhiều hình thức xét tuyển khác nhau cũng góp phần giúp thí sinh vững vàng hơn

