Kỷ niệm tủi thân của Xuân Trường, Công Phượng ở Arsenal: Chỉ mong xong sớm để về

Năm 2012, người hâm mộ bóng đá Việt Nam bất ngờ và háo hức khi 4 tài năng trẻ của học viện HAGL-Arsenal-JMG khóa 1 được sang tập huấn ở CLB danh tiếng của giải Ngoại Hạng Anh. Nhóm 4 cầu thủ sang Arsenal khi đó là Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh và Trần Hữu Đông Triều. Mới đây, trong chương trình podcast trên kênh YouTube cá nhân, Xuân Trường lần đầu tiên tiết lộ về hành trình trải nghiệm ở xứ sương mù.

"Với mình, Tuấn Anh, Công Phượng, Đông Triều, thì chuyến đi đó không hề giống như trong mơ", Xuân Trường chia sẻ.

4 cầu thủ sang Arsenal tập huấn năm 2012.

Theo cựu cầu thủ HAGL, việc anh được chọn sang Arsenal tập huấn có lẽ không phải là quyết định của HLV Arsene Wenger (người nắm quyền cao nhất ở Arsenal khi đó). Lý do là nhà cầm quân người Pháp không xuất hiện trong suốt trận giao hữu của U17 Arsenal và U17 HAGL trước đó cũng như toàn bộ quá trình 4 cầu thủ tập huấn tại đây.

Theo lời kể của Xuân Trường, sự rụt rè do lần đầu ra nước ngoài mà không có người lớn đi cùng, rào cản ngôn ngữ và bất lợi về thể hình khiến 4 tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam thời điểm đó gặp nhiều khó khăn tại Anh.

"Trong chuyến tập huấn này, tụi mình được bố trí ở khách sạn chứ không phải ở nhà của CLB. Đến giờ tập thì có xe con của CLB tới đón. Hàng ngày, 4 anh em chỉ tới tập vào khoảng 11h trưa vì thời tiết lúc đó rất lạnh, buổi trưa nhiệt độ sẽ lên cao nhất trong ngày, sau đó thì ăn trưa tại phòng ăn của đội rồi xe của đội lại chở về khách sạn ", Xuân Trường kể lại.

"Cơ sở vật chất ở CLB Arsenal thì phải gọi là trong mơ rồi. Đội 1 và các đội trẻ tập cùng trong khuôn viên đó, sân tập của đội 1 thì được quây kín hoàn toàn. Ngoài ra, họ có một sân dành riêng cho những trận đấu giao hữu. Còn sân tập của đội trẻ là 2 thảm cỏ kéo dài đến 500m. Có thể chia làm 10 sân bóng tiêu chuẩn 11 người. Tụi mình đã há hốc mồm khi nhìn thấy hình ảnh này".

Về vấn đề chuyên môn, Xuân Trường khẳng định anh và đồng đội thua xa về nhiều mặt so với những cầu thủ cùng lứa ở học viện của Arsenal. Điều này rất khác với sự lầm tưởng của nhiều người, khi đội trẻ của HAGL từng thắng đội U17, U19 Arsenal trong các trận giao hữu.

"Nghe kết quả thì rất là oách, tuy nhiên phải thú thực là mình không rõ đó có phải đội trẻ chính thức của Arsenal không. Mình chỉ biết là họ mặc áo Arsenal và thi đấu. Khi mình, Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều sang tập huấn riêng, trình độ của các bạn ấy cao hơn tụi mình rất nhiều. Trong đội hình mình tập cùng lúc đó còn có cả hậu vệ phải Hector Bellerin và thủ môn xuất sắc nhất thế giới năm 2023 Emiliano Martinez", Xuân Trường chia sẻ.

Tiền vệ đang khoác áo CLB Hải Phòng cho biết anh và đồng đội chỉ đáp ứng được về mặt kỹ thuật. Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều thể hiện được kỹ thuật chơi bóng tốt, thậm chí nhỉnh hơn nhiều học viên của Arsenal. Tuy nhiên, nền tảng thể lực của nhóm cầu thủ Việt Nam thua xa. Rào cản ngôn ngữ cũng khiến họ bị hạn chế trong khả năng giao tiếp và tiếp thu trong các buổi tập. Trong một bài tập chạy, Xuân Trường và đồng đội bị cả đội U19 Arsenal bỏ xa hẳn một vòng sân.

Xuân Trường, Công Phượng trong trận đấu giao hữu với đội trẻ Arsenal

"Cường độ chơi bóng của các cầu thủ bên đó là rất nhanh, nên tụi mình cũng nhanh bị mệt. Bên cạnh đó, tụi mình gặp khó khăn trong việc giao tiếp. Xuyên suốt 2 tuần tập luyện, mình có cảm giác như tụi mình đang tập nhờ, không có sự chính thức nên thật sự bản thân mình cảm thấy không thuộc về nơi này. Mặc dù mình vẫn biết đây là những phút giây quý giá để có thể học hỏi trải nghiệm, tuy nhiên khi đứng trên sân tập ở đó nhiều lúc mình lại muốn nhanh nhanh chóng chóng để xong cho sớm rồi về", Xuân Trường thừa nhận.

"Mình còn chẳng làm quen được với ai. Đến lúc ra sân thì do thua kém về thể lực và trình độ nên cảm giác tự ti ấy luôn kéo dài trong suốt 2 tuần ở Arsenal. Với tụi mình thì đó có thể được coi là cơ hội, nhưng cũng là thử thách vô cùng lớn. Việc phải đối mặt với những điều đó thật sự không dễ chút nào".

Cũng vì rào cản ngôn ngữ và không hòa nhập được với môi trường tại Anh mà Xuân Trường và đồng đội trải qua lễ Giáng sinh tủi thân. CLB Arsenal tổ chức tiệc trong nhà ăn của đội. Nhóm 4 cầu thủ Việt Nam ngại không dám vào tham gia cùng mà rủ nhau về lại khách sạn.

"Đến bây giờ mình cũng không nhớ huấn luyện viên trong chuyến tập huấn đó là ai. Thực sự không có quá nhiều ký ức. Hồi đó cũng vì rào cản ngôn ngữ nên mình không tự tin như bây giờ. Nhiều lúc muốn hỏi xem pha bóng này cần làm thế nào thì mình cũng không thể hỏi được.

Kể cả những thắc mắc đơn giản, mình cũng rất ngại hỏi lúc đó. Có lẽ hỏi thì vẫn sẽ hỏi được thôi, nhưng sợ hỏi xong đến lượt người ta trả lời mình lại không hiểu gì. Nên nếu có làm sai thì chỉ lẳng lặng mà thực hiện lại chứ không dám hỏi. Sau chuyến tập huấn đó, ban huấn luyện bên phía Arsenal cũng không có đánh giá nào cụ thể về năng lực của 4 anh em" , Xuân Trường kể về chuyến đi mà anh thừa nhận rằng nếu cho thêm thời gian cũng chưa chắc chịu nổi.

Tiền vệ này cũng thừa nhận rằng ở thời điểm đó - khi mới 17 tuổi, anh không tin bản thân có thể trụ lại thêm

"Với mình đó chỉ là một trải nghiệm. Đó là sự may mắn hơn so với các bạn, chứ không thể hiện rằng mình là cầu thủ giỏi hơn so với bạn bè đồng trang lứa ", Xuân Trường nói.