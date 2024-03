Kỳ Hân - vợ Mạc Hồng Quân khoe mũi sau phẫu thuật thẩm mỹ nhưng dân tình lại khen mũi cũ đẹp hơn

Với nàng WAG Kỳ Hân - vợ tiền vệ Mạc Hồng Quân - chuyện phẫu thuật thẩm mỹ đã trở nên quen thuộc và cô nàng chẳng ngần ngại chia sẻ về những lần tác động deo kéo để thăng hạng nhan sắc. Đầu tháng 3/2023, Kỳ Hân tiếp tục lên bàn phẫu thuật để sửa mũi, dù mũi trước đó đã khá đẹp.

Ngày 16/3, sau ca làm mũi, cựu người mẫu hào hứng khoe ảnh chiếc mũi mới với lời tâm sự: "Mũi bé đã làm được 10 ngày. Trộm vía không bị bầm tím hay bầm vàng gì luôn. Phần là bác sĩ mát tay. Phần là do cơ địa mình cũng lành. Mình chưa đến ngày cắt chỉ, và mũi cũng còn sưng".

Mũi của Kỳ Hân sau phẫu thuật lần thứ n

Dù vậy, hình ảnh mũi của Kỳ Hân lại nhận về phản ứng trái chiều. Bởi qua ảnh Kỳ Hân chia sẻ, chiếc mũi vẫn còn sưng và hơi hếch lên. Dân mạng bình luận sôi nổi về lần dao kéo này của bà xã Mạc Hồng Quân.

"Sóng mũi thì đẹp rồi, còn đầu mũi thì nhìn hơi hếch, để xem 6 tháng sau nó có ổn hơn không nè", "Nhìn không đẹp, khúc giữa nó nhỏ và như bị gãy, đầu mũi hếch", "Đợi gom lại nữa là ok Hân.. Tại mới chưa vào form (khuôn mẫu - PV)... Nhìn nghiêng đẹp lắm lun", "Nhìn đầu mũi to, không đẹp bằng em lúc trước", "Hiện tại thì chưa có đẹp bằng mũi cũ của e, mấy tháng sau so sánh tiếp"...

Những bình luận không làm Kỳ Hân bất ngờ bởi chính nàng WAG cũng khẳng định "mũi muốn đẹp phải ngoài 6 tháng". Dân mạng cùng chờ xem ca phẫu thuật thẩm mỹ có giúp Kỳ Hân có chiếc mũi đẹp hơn và thăng hạng nhan sắc hay không.