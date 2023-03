Kỳ Duyên kết hợp cùng ALDO ra mắt BST thời trang mới: Vừa Y2K trẻ trung, lại cá tính quyền lực, dự sẽ khiến các tín đồ thích mê

Nói về BST Xuân Hè 2023 của ALDO, Hoa hậu Kỳ Duyên thích thú chia sẻ: "Duyên rất thích màu sắc của những item trong BST lần này. Những gam màu nổi bật kết hợp ăn ý với nhau, tạo nên phong thái của một cô nàng quyền lực song phá cách. Duyên nghĩ mỗi bạn gái nên có ít nhất trong tủ đồ một món phụ kiện như giày, túi xách mà khi mang vào sẽ mang lại thần thái, sự tự tin toả sáng cho mình dù ở bất kỳ dịp nào".

Từ phong cách Y2K trẻ trung đến thần thái đầy uy quyền, bộ sưu tập Xuân Hè 2023 mang đến một cuộc cách mạng thời trang đầy mạo hiểm, phá vỡ hoàn toàn mọi khuôn mẫu.

Biến hoá linh hoạt với phong cách một quý cô kiêu kỳ, Kỳ Duyên sẵn sàng khai phá những điều mới mẻ và nổi bật với bản tuyên ngôn thời trang của riêng mình.

Những gam màu nổi bật kết hợp ăn ý với nhau, giúp phái đẹp F5 diện mạo thật ấn tượng.

Bộ sưu tập Xuân Hè 2023 của ALDO còn mang đến những item sang trọng, thanh lịch dành riêng cho cô nàng công sở sành điệu.

Toát lên vẻ đẹp gợi cảm pha chút tinh nghịch, bộ sưu tập Xuân Hè 2023 quả là lựa chọn hoàn hảo dành riêng cho những nàng ưa chuộng phong cách phóng khoáng.

Có thể thấy, với những item thật biết chiều lòng phái đẹp kết hợp cùng Hoa hậu Kỳ Duyên, BST Xuân Hè 2023 lan tỏa chiến dịch "Be Your Favorite YOU" với mong muốn khẳng định bản thân qua gu thời trang, sẵn sàng khai phá những điều mới mẻ nhằm trở nên tự tin khi khoác lên người một bản tuyên ngôn của riêng mình. Chỉ với một chiếc túi ALIEL sắc hồng baby tươi sáng kết hợp chi tiết khóa phá cách, phối với đôi platform ANJIE trong BST cũng đủ giúp nàng tự tin toả sáng, thu hút mọi ánh nhìn.

Đặc biệt, nhằm tri ân khách hàng VIP, ALDO gửi tặng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn:

- Giảm 30% trên sản phẩm nguyên giá;

- Giảm thêm 5% trên sản phẩm giảm giá;

- Tặng thẻ VIP miễn phí cho bất kỳ hóa đơn.

Chương trình áp dụng từ ngày 11/03 - 17/03 tại hệ thống cửa hàng ALDO hoặc truy cập ngay LINK để biết thêm thông tin chi tiết nhé!