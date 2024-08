Kỳ Duyên chính thức lên tiếng về hình ảnh đánh bài gây xôn xao

Từ khi xuất hiện trong danh sách những mỹ nhân chinh phục vương miện Miss Universe Vietnam, nhất cử nhất động của Kỳ Duyên thu hút sự chú ý của công chúng. Thời gian gần đây, cô liên tục vướng vào tranh cãi liên quan đến những phần thể hiện kỹ năng gây thất vọng, trình độ học vấn... Và mới đây nhất, cư dân mạng "đào" lại bài đăng của Kỳ Duyên liên quan đến việc đánh bài. Theo đó, Kỳ Duyên đã chia sẻ hình ảnh này vào năm 2022, cô chơi tại nhà riêng và có sự góp mặt của Minh Triệu.



Đến tối cùng ngày, giữa lúc cư dân mạng đang bàn tán xôn xao, Hoa hậu Kỳ Duyên chính thức lên tiếng phản hồi. Theo đó, Kỳ Duyên cầu xin cộng đồng mạng "tha", đừng đào lại những bài đăng, hình ảnh trong quá khứ và suy đoán theo hướng tiêu cực. Kỳ Duyên giải thích về hình ảnh ngồi đánh bài như sau: "Tết năm 2022, tôi về chơi poker với gia đình vui gần chết. Chia sẻ từ 2 năm trước rồi đấy mà còn bị định hướng như thế này. Các bạn đào lại mà".

Ngoài ra, Kỳ Duyên còn hài hước cho biết năm nay sẽ ngồi ngay ngắn gói bánh chưng để giữ hình ảnh đẹp cho cư dân mạng hài lòng. Sau khi giải thích, Kỳ Duyên vẫn giữ lại bài đăng gây tranh cãi này trên trang cá nhân.

Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết đánh poker cùng gia đình vào dịp Tết nhưng nay bị đào lại và bàn tán theo hướng tiêu cực

Hoa hậu Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, thời điểm mới trở thành chủ nhân vương miện, cô dính phải liên hoàn ồn ào, thị phi. Hoa hậu Kỳ Duyên không đại diện Việt Nam đến với Miss World, đồng thời không xuất hiện trong đêm trao vương miện cho người kế nhiệm. Những năm gần đây, Kỳ Duyên đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên cho nhiều cuộc thi như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam (mùa 4), Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 (Miss Fitness Vietnam 2022)...

Về lý do quyết định tái xuất cuộc thi nhan sắc sau 1 thập kỷ, Kỳ Duyên thổ lộ: "Có ai giống như Duyên, một điều gì đó cứ luôn quẩn quanh trong đầu lâu lâu lại hiện ra như thể thôi thúc nhất định phải thực hiện không? Duyên đã suy nghĩ và chống lại nó trong một thời gian dài. Nhưng ở thời điểm này, cảm xúc đó lại bất ngờ trở lại và Duyên nghĩ mình không thể nào để nó vụt qua một lần nào nữa. Đúng 10 năm và một giấc mơ tuổi trẻ luôn đau đáu vẫn còn dang dở, Duyên quyết định quay trở lại với mục tiêu giành chiếc vé đại diện nhan sắc Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế - Miss Universe. Những diễn biến và kết quả lần này chưa biết sẽ thế nào nhưng chắc chắn Duyên sẽ nghiêm túc, tập trung và chuẩn bị tốt nhất có thể, như cách mà trước giờ Duyên vẫn quyết liệt với những quyết định của mình. Mọi người hãy tiếp thêm sức mạnh và ủng hộ Duyên nhé!".

Sau khi trở lại với đấu trường nhan sắc, Kỳ Duyên liên tục lên tiếng giải thích, xin lỗi

Khi chính thức bước vào cuộc thi, Hoa hậu Kỳ Duyên vướng không ít tranh cãi. Ở tập 1, Kỳ Duyên dùng tiếng Anh để giới thiệu bản thân nhưng để lộ khả năng nói còn bập bẹ, thiếu tự tin. Đến tập 2, Kỳ Duyên lại tiếp tục để lộ khả năng thuyết trình kém, ấp úng trước đề bài. Kết quả, Kỳ Duyên lọt vào nhóm 3 thí sinh có phần thể hiện yếu nhất và phải tham gia phần thi ứng xử để tìm kiếm cơ hội tiếp tục ở lại chương trình.

Liên quan đến phát ngôn gây bàn tán trái chiều "Đến tận bây giờ tôi chưa đọc hết cuốn sách nào" của Kỳ Duyên cũng đưa ra phản hồi. Cô nói: "Thật sự cũng không biết vì sao khi nói được 2 câu đầu tiên của bài thuyết trình thì mọi ý trong đầu Duyên chạy đi đâu hết. Lúc bình tĩnh lại trả lời phỏng vấn với biên tập tại set quay thì Duyên có chia sẻ lại nhưng đoạn này không được lên sóng. Lỗi lớn nhất là ở Duyên chưa đủ mạnh mẽ vượt qua áp lực ở chặng đầu này của cuộc thi để dẫn đến những hiểu lầm, những thông tin chưa chính xác... Duyên xin ghi nhận tất cả những ý kiến góp ý và tiếp tục cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa".

Clip: Phần thuyết trình gây thất vọng của Kỳ Duyên

Liên tục bị gọi tên vào những bàn tán không tích cực, Kỳ Duyên cũng mong cộng đồng mạng thông cảm và cho cô cơ hội: "10 năm rồi Kỳ Duyên mới trở lại với sân chơi sắc đẹp, thử thách thực sự. Không như những gì mọi người nghĩ. Tâm thế đi thi khác, môi trường và mọi thứ xung quanh giờ cũng khác xưa nhiều lắm, nên thật sự là tôi hơi khớp nhẹ, cần thời gian thích nghi một 'môi trường vừa quen mà cũng vừa lạ' ấy. Tôi cũng không hoàn hảo, áp lực cũng nhiều lắm, cũng bị tâm lý mọi người kỳ vọng, rồi tự làm khó mình".

Việc Kỳ Duyên có nhiều phần thể hiện gây thất vọng khiến cư dân mạng không khỏi đặt nghi vấn đây là chiêu trò của cuộc thi, dùng nàng hậu để tạo sự chú ý