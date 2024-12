KOLSME thăng hoa tại LiveFest 2024 và Gala 2024: Khẳng định vị thế trong ngành sáng tạo nội dung trực tuyến

Tháng 12/2024, Công ty TNHH KOLs Media (KOLSME) một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành sáng tạo nội dung trực tuyến khi tỏa sáng tại sự kiện LiveFest 2024. Đây không chỉ là cơ hội để KOLSME thể hiện năng lực mà còn là bước tiến mới, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của công ty trong lĩnh vực nội dung số.

Hành trình thành công từ năm 2023

Năm 2023, KOLSME đã tạo nên tiếng vang lớn với loạt giải thưởng danh giá tại các sự kiện trọng điểm như TikTok Award và Live Fest. Những thành tựu nổi bật bao gồm:

● Content Partner Of The Year 2023: Ghi nhận vai trò của KOLME trong việc xây dựng một hệ sinh thái Live Creator mạnh mẽ và chất lượng tại Việt Nam.

Hình ảnh Cúp Content Partner Of The Year 2023

● Live Match Creator Of The Year: Tôn vinh Live Creator Ngọc Lazy với những màn trình diễn đầy cảm hứng và sáng tạo.

● SEA Live Partner Of The Year: Khẳng định tầm vóc quốc tế của KOLSME khi sức ảnh hưởng đã vươn ra đến Đông Nam Á - một khu vực trọng điểm của Châu Á.

Những giải thưởng này không chỉ là cột mốc quan trọng mà còn là động lực để KOLSME tiếp tục đổi mới, mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng sáng tạo nội dung trực tuyến.

Hình ảnh tại Gala Dreamie’s Universe 2024

LiveFest 2024: Dấu ấn của sự đột phá

Tại LiveFest 2024, KOLSME tiếp tục tỏa sáng với loạt thành tích khủng, đánh dấu sự phát triển không ngừng nghỉ của công ty nối dài chuỗi thành công ấn tượng với các giải thưởng danh giá:

1. Giải thưởng Vietnam Creator Network LiveFest 2024: Vinh danh các TikTok Creator nổi bật tại Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện LiveFest 2024, công nhận sự sáng tạo, đột phá và ảnh hưởng của họ trong cộng đồng mạng.

Hình ảnh KOLsMe được vinh danh tại hạng mục Giải thưởng Vietnam Creator Network LiveFest 2024

Hình ảnh Cúp Vietnam Creator Network LiveFest 2024

2. Giải thưởng Top 1 Sea Creator Network tại LiveFest: Giải thưởng này trao cho TikTok Creator xuất sắc nhất trong khu vực Đông Nam Á (dự kiến diễn ra tại Indonesia), được vinh danh vì có ảnh hưởng mạnh mẽ và đóng góp quan trọng trong cộng đồng sáng tạo ở khu vực.

Hình ảnh Kết quả chung cuộc của Giải thưởng Top 1 Sea Creator Network tại LiveFest 2024

3. Live Creator Chan Chan đạt Giải thưởng Best Live Match Creator Live Fest 2024: Với kỹ năng tương tác nổi bật, Chan Chan đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng sáng tạo, khẳng định vị trí hàng đầu trong lĩnh vực Live Match trên nền tảng TikTok Live.

Hình ảnh Chan Chan nhận Giải thưởng Vietnam Best Live Match Creator LiveFest 2024

4. Live Creator Chan Chan đạt Giải thưởng Best Creator Of The Year: Chan Chan được vinh danh Live Creator xuất sắc nhất trong năm, một minh chứng cho tài năng và sức ảnh hưởng vượt trội.

Hình ảnh Chan Chan nhận Giải thưởng Best Creator LiveFest 2024

5. Live Creator Thuyên Baby đạt Giải thưởng Vietnam Best Gaming Creator: Thuyên Baby được gọi tên với giải thưởng này tôn vinh Live Creator xuất sắc nhất trong lĩnh vực game tại Việt Nam, một bước tiến lớn trong sự nghiệp sáng tạo nội dung game tại TikTok.

Hình ảnh Thuyên Baby nhận Giải thưởng Top 1 Vietnam Best Gaming Creator LiveFest 2024

6. Live Creator Mindi đạt Giải thưởng Vietnam Best Creator: Giải thưởng tôn vinh Live Creator xuất sắc nhất tại Việt Nam - Với những nội dung livestream đầy sáng tạo và độc đáo đã thuộc về Creator Midi.

Hình ảnh Live Creator Mindi tại Gala 2024

Gala 2024 nơi tôn vinh những sáng tạo không giới hạn

Ngoài thành công bởi những giải thưởng nhận được từ Livefest, Gala 2024 của KOLSME với chủ đề Dreamie’s Universe vào ngày 21/12 nhằm vinh danh những Creator và Agency xuất sắc đã được tổ chức với sự tham gia của hơn 400 nhà sáng tạo cùng những cái tên đình đám trong cộng đồng TikTok như Thuyên Baby, Chan Chan, HiAnn, ShiShi, Ngân Arta, Soobin, Trân Trần, Khầy Báo, Rapper Sợ Ma… những người đã và đang tiên phong xu hướng sáng tạo trên nền tảng TikTok. Với sự sáng tạo không ngừng nghỉ và những dấu ấn riêng biệt, các Creator này không chỉ thu hút lượng lớn người theo dõi mà còn góp phần định hình và phát triển cộng đồng TikTok Live. Việc họ có mặt tại Gala 2024 càng làm tăng thêm sự uy tín và ý nghĩa cho sự kiện, đồng thời khẳng định vai trò của họ trong ngành sáng tạo và giải trí số.

Hình ảnh tại Gala Dreamie’s Universe 2024

Live Creator Chan Chan có mặt tại Gala Dreamie’s Universe

Live Creator HiAnn có mặt tại Gala Dreamie’s Universe

Live Creator ShiShi có mặt tại Gala Dreamie’s Universe

Live Creator Ngân Arta có mặt tại Gala Dreamie’s Universe

Live Creator Soobin có mặt tại Gala Dreamie’s Universe

Live Creator Trân Trần có mặt tại Gala Dreamie’s Universe

Live Creator Khầy Báo có mặt tại Gala Dreamie’s Universe

Live Creator Thuyên Baby có mặt tại Gala Dreamie’s Universe

Rapper Sợ Ma tham gia trình diễn tại Gala Dreamie’s Universe

Trong khuôn khổ diễn ra Gala, các creator có cơ hội nhận được các giải thưởng danh giá, trong đó gồm những hạng mục như: "Dedicated Live Creator Of The Year 2024", "Comprehensive Live Creator Of The Year 2024" và nhiều giải thưởng đặc biệt khác, công nhận sự ảnh hưởng và đóng góp của họ trong ngành TikTok Live. Gala 2024 của KOLSME cũng là nơi tôn vinh sự nỗ lực và đam mê của những người dẫn đầu xu hướng, là động lực để tất cả cộng đồng sáng tạo vươn xa hơn trong tương lai.

Chiến lược sáng tạo và phát triển bền vững

KOLSME đã không ngừng đầu tư vào công nghệ và đổi mới cách tiếp cận để mang đến những nội dung chất lượng, phù hợp với thị hiếu khán giả. Công ty tập trung xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo, nơi các Live Creator được hỗ trợ toàn diện từ khâu ý tưởng đến triển khai.

Đại diện công ty chia sẻ:"LiveFest 2024 không chỉ là một sự kiện vinh danh mà còn là cơ hội để KOLSME khẳng định vai trò tiên phong trong ngành sáng tạo nội dung trực tuyến. Chúng tôi cam kết tiếp tục mang đến những giá trị cho cộng đồng."

Với hàng ngàn Live Creator tài năng, KOLSME đã xây dựng một mạng lưới cộng đồng vững mạnh, nơi mọi người cùng phát triển và lan tỏa giá trị sáng tạo. Công ty không chỉ tập trung vào chất lượng nội dung mà còn chú trọng xây dựng môi trường đào tạo chuyên nghiệp, giúp các Creator phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Hành trình hướng đến tương lai

Bước sang năm 2025, KOLSME đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng, phát triển các chiến lược sáng tạo độc đáo và hỗ trợ các tài năng trẻ. Những định hướng lớn bao gồm:

● Mở rộng quy mô hoạt động ra các thị trường tiềm năng.

● Nâng cao chất lượng nội dung thông qua công nghệ tiên tiến và ý tưởng mới mẻ.

● Phát triển các chương trình hợp tác nhằm kết nối cộng đồng sáng tạo trên toàn cầu.

Hình ảnh các thành viên nhóm nhảy KOLsMe

LiveFest 2024: Sân chơi của ngành sáng tạo nội dung

LiveFest 2024 không chỉ là sân chơi dành cho các Creator mà còn là dịp để các đối tác và cộng đồng sáng tạo cùng nhìn lại một năm thành công rực rỡ. KOLSME với những bước tiến vượt bậc, đã chứng minh rằng sáng tạo không có giới hạn, và mỗi nỗ lực đều mang lại giá trị bền vững.

Từ các giải thưởng danh giá KOLSME đang tiếp tục viết nên câu chuyện thành công, trở thành biểu tượng của sự đổi mới và sáng tạo trong ngành nội dung trực tuyến.