Kinh nghiệm du lịch Bãi Lữ, Nghệ An, nơi núi biển giao thoa

Cảnh tượng núi non trùng điệp mọc lên sừng sững bao bọc biển xanh vô tận tại Bãi Lữ, Nghệ An khiến mọi du khách phải mê mẩn khi lỡ đặt chân đến nơi đây. Với làn nước trong xanh và bờ cát trắng mịn, Bãi Lữ đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn thoát khỏi nhịp sống bận rộn để hòa mình vào thiên nhiên.

Bãi Lữ, Nghệ An là nơi giao thoa, hài hòa giữa biển và núi non hùng vĩ, trùng điệp. (Ảnh sưu tầm)

Bãi Lữ, Nghệ An vùng đất của những sự tích

Bãi Lữ tọa lạc tại huyện Nghi Lộc, cách trung tâm thành phố Vinh khoảng 25km. Được ví như "nàng tiên cá ngủ quên", Bãi Lữ không chỉ nổi bật với vẻ đẹp hoang sơ mà còn với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hòa quyện giữa núi rừng và biển cả.

Bãi Lữ có diện tích gần 160 ha, sông núi dày đặc, trời biển mênh mông nằm trong vòng cung biển Đông Nam Lạch Vạn – Cửa Hiền – Cửa Xá của tỉnh Nghệ An. Khác với một Cửa Lò sống động và náo nhiệt, Bãi Lữ yên bình và giản dị. Du khách đến đây được tận hưởng trải nghiệm pha quyện “núi xen biển, biển xen mây trời” độc và nghe dân bản địa kể những truyền thuyết ly kỳ, làm rung động lòng người. Vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn của vùng đất nhiều sự tích đã tạo nên một sự cuốn hút đến kỳ lạ.

Tên Bãi Lữ bắt nguồn từ tên của ngọn núi “Lữ Sơn” đứng sừng sững hàng ngàn năm trên bãi biển. Tương truyền rằng, có một chàng lữ khách si tình đã phải lòng nàng tiên cá bởi sắc đẹp và giọng hát mê hồn của nàng. Chàng đã lần theo tiếng hát của nàng ra biển cả và dừng chân bên chùa, dâng nén hương cầu phật để được tiếp thêm sức mạnh cho tình yêu, rồi đứng chôn chân thẫn thờ ngoài biển, hoá thân thành hòn “Lữ Sơn”. Bãi biển nơi có hòn núi đó gọi là Bãi Lữ… Cũng tại địa danh này, theo truyền thuyết dân gian, là nơi từng diễn ra bi kịch với cha con Vua An Dương Vương, khi nhà vua buộc phải tuốt kiếm chém Mỵ Châu trước khi trầm mình xuống biển.

Bãi Lữ, Nghệ An gắn liền với nhiều sự tích kỳ lạ, hấp dẫn. (Ảnh: Võ Linh Chi)

Thời điểm lý tưởng để du lịch Bãi Lữ, Nghệ An

Bãi Lữ được ví như Đà Lạt của Nghệ An, bởi nơi đây sở hữu bạt ngàn rặng thông vươn mình ra biển lớn. Từ xa, Bãi Lữ hiện ra với dải cát vàng uốn lượn ôm lấy biển, một bên là làn nước in màu trời lấp lánh, một bên là màu xanh mát rượi của những rặng thông gió thổi vi vu. Dạo bước dưới tán lá kim giữa những ngày oi nóng khiến du khách dừng chân Bãi Lữ không khỏi liên tưởng đến Đà Lạt giữa bốn về biển cả mênh mông.

Thời điểm tốt nhất để khám phá Bãi Lữ là từ tháng 4 đến tháng 9, khi thời tiết ở Nghệ An khá ấm áp và ít mưa. Khoảng tháng 9 đến tháng 11, thời tiết lúc này dịu mát (chưa quá lạnh nhưng cũng không còn quá nắng nóng gay gắt) và vẫn có thể tắm biển được, tất nhiên không thích bằng mùa hè. Nếu không quá quan trọng việc tắm biển, du khách có thể đi du lịch Cửa Lò dịp này rồi tiện thể ghé qua Bãi Lữ. Với những người không thích sự ồn ào của mùa du lịch cao điểm, thì tháng 10 và 11 cũng là lựa chọn tuyệt vời vì thời tiết chưa quá lạnh, thích hợp cho việc nghỉ dưỡng.

Bãi Lữ, Nghệ An được ví như một Đà Lạt trên biển nhờ khí hậu dễ chịu. (Ảnh sưu tầm)

Các hoạt động trải nghiệm tại Bãi Lữ, Nghệ An

Tham gia các hoạt động vui chơi, bơi lội tại bãi biển

Nước biển Bãi Lữ trong vắt, có thể nhìn thấy những viên sỏi nhỏ. Sóng ở đây không quá lớn mà nhè nhẹ vỗ về bờ cát dài thoai thoải. Vì thế, nơi đây rất lý tưởng để tắm biển và tham gia các hoạt động trên biển như bóng chuyền, bóng đá,... Khi ánh chiều tà buông xuống, du khách cũng có thể thư giãn bằng cách đạp xe quanh Bãi Lữ mộng mơ.

Cắm trại trên đồi sim Bãi Lữ, Nghệ An

Một trải nghiệm chỉ có ở Bãi Lữ, khách du lịch Cửa Lò Nghệ An chỉ có thể “ghen tị”, đó là cắm trại trên đồi sim. Đồi sim nằm trên đường đi đến biển Bãi Lữ. Du khách chỉ cần leo qua một lối đường mòn để lên đỉnh đồi sim. Từ đỉnh đồi, bạn có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm trọn khung cảnh tuyệt đẹp của khu du lịch này với một bên là bãi biển nước xanh như ngọc, một bên là cánh đồng lúa bạt ngàn và đồi núi trập trùng.

Tham quan làng đóng tàu Trung Kiên

Cách Bãi Lữ khoảng 10 km, làng đóng tàu Trung Kiên thuộc địa phận xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. “Tuổi nghề” của làng đã lên tới 700 năm, ông tổ nghề là một ngư dân có công lớn trong cuộc chiến chống giặc Minh (1418 - 1427). Nơi đây cũng từng hạ thủy “những con tàu không số” trong thời chiến. Đến nay, làng đóng tàu Trung Kiên vẫn là nơi "khai sinh" những chiếc tàu thuyền vươn khơi, bám biển cho ngư dân Nghệ An và các tỉnh lân cận.

“Săn” đặc sản biển ở Mũi Rồng

Cách bãi Bãi Lữ chỉ 10 km là biển Mũi Rồng là địa danh gắn liền với một mùa gọi là mùa săn đặc sản biển. Cứ khoảng đầu tháng, tầm mồng 4, mồng 5 âm lịch, thủy triều ở biển Mũi Rộng, bắt đầu rút mạnh, người địa phương hay gọi là rút rặc. Khi ấy, để lộ ra cả một vùng đá nhấp nhô, đặc biệt hơn là hàng tá hải sản vẫn còn mắc kẹt lại trên đó. Cứ thế, người dân lại đổ xô ra bãi Mũi Rồng để săn hải sản.

Đến với Bãi Lữ, Nghệ An, du khách có cơ hội trải nghiệm ẩm thực hải sản đặc sắc ven biển. (Ảnh sưu tầm)

Du lịch Bãi Lữ, Nghệ An ăn quán nào ngon?

Ở Bãi Lữ không có nhiều quán xá. Du khách chỉ có một lựa chọn là ăn ở các nhà hàng trong khu du lịch với giá cả khá cao. Nếu muốn tìm chỗ ăn rẻ hơn và có nhiều lựa chọn hơn thì bạn có thể tìm đến các nhà hàng hải sản ở khu vực biển Cửa Hiền, cách khu du lịch Bãi Lữ chỉ khoảng 1 km về phía bắc. Một số địa chỉ ăn ngon khu vực Bãi Lữ như nhà hàng Hồng Lộc (Bãi Lữ, Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An"; nhà hàng Âu Lạc (Ngã 3 quốc lộ 1A, khu công nghiệp Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An); hải sản Phương Oanh (Bãi Lữ, Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An); nhà hàng Hùng Trường: Cách Bãi Lữ khoảng 300m...

Hướng dẫn đường đi Bãi Lữ Nghệ An thuận tiện nhất

Phương tiện cá nhân

Đi xe máy, ô tô riêng tới Bãi Lữ là lựa chọn thích hợp đối với những du khách sống ở khu vực thành phố Vinh và các tỉnh miền Trung khác. Sau khi đến Bãi Lữ, bạn cũng có thể kết hợp du lịch Cửa Hội luôn vì khoảng cách giữa 2 điểm chỉ khoảng 22km, thời gian di chuyển khoảng 30 - 40 phút;

Phương tiện công cộng

Những bạn đang ở Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn có thể đi máy bay đến Vinh rồi thuê taxi hoặc xe máy tới Bãi Lữ. Đối với những du khách ở các tỉnh lân cận thì đi đến Bãi Lữ bằng xe khách cũng là một lựa chọn khá hợp lý. Khoảng cách từ Hà Nội đến Bãi Lữ là 260 km nên du khách cũng có thể lựa chọn phương án di chuyển này (mất khoảng 6 tiếng trên xe). Với xe khách, bạn có thể đi trực tiếp tới Nghi Yên rồi đi taxi hoặc xe ôm thêm 4 km là đến Bãi Lữ.

Hải sản ở Quỳnh Lưu, Nghệ An luôn thu hút sự quan tâm của du khách. (Ảnh sưu tầm)

Bãi Lữ không chỉ là một điểm du lịch hấp dẫn với bãi biển đẹp, dãy núi xanh tươi và hải sản tươi ngon mà còn là nơi để du khách thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên và khám phá văn hóa địa phương. Nếu bạn đang tìm kiếm một kỳ nghỉ giữa thiên nhiên hoang sơ và yên bình, hãy lên kế hoạch và trải nghiệm ngay kỳ nghỉ tại Bãi Lữ. Chắc chắn rằng, nơi đây sẽ không làm bạn thất vọng!