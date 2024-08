Kinh hoàng khoảnh khắc người phụ nữ rơi thẳng xuống đất tử vong từ vòng đu quay khổng lồ

Đoạn video được ghi lại tại Hội chợ quốc gia Potosina ở San Luis Potosí, Mexico vào ngày 12/8 cho thấy một người phụ nữ, được xác định là Irene del Carmen (39 tuổi) đang bám vào bên ngoài thành một lồng đang trên đỉnh vòng đu quay.

Những người chứng kiến sự việc đã không ngừng hét lớn đầy kinh hãi khi thấy người phụ nữ cố bám vào thành đu quay rồi loạng choạng mất kiểm soát và rơi xuống đất chỉ vài giây sau đó.

Clip: Cảnh tượng kinh hoàng tại vòng đu quay khổng lồ

Một số thông tin cho hay, cửa của lồng đu quay đã không được đóng đúng cách và bật mở ở đỉnh vòng quay. Ngay khi nhận được thông tin, cảnh sát đã lập tức có mặt tại hiện trường.

Họ tìm thấy nạn nhân với những vết thương nghiêm trọng do ngã từ trên cao xuống và tử vong tại chỗ. Các điều tra viên đã tiến hành khám nghiêm tử thi và mở một cuộc điều tra xác định nguyên nhân là do sơ xuất hay vi phạm quy định về an toàn.

Thống đốc tiểu bang San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona cho hay: "Chúng tôi vô cùng hối tiếc về những gì đã xảy ra. Xin gửi lời chia buồn tới gia đình người phụ nữ gặp tai nạn trên vòng đu quay."

Cơ quan chức năng cho biết, chồng và các con của Irene sẽ nhận được hỗ trợ về tài chính, pháp lý và tâm lý bất kể kết quả điều tra là gì.