Kinh hoàng clip bé gái bị chó lao vào cắn xé trên vỉa hè gây trọng thương: Hiểm họa từ chó thả rông

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một bé gái bị chó thả rông xông vào cắn tới tấp trên vỉa hè được chia sẻ khiến nhiều người rùng mình. Theo như chia sẻ, sự việc xảy ra vào ngày 27/3 tại Bắc Quang, Hà Giang.

Theo dõi đoạn clip cho thấy, khi hai bé gái đang chạy chơi trên vỉa hè thì một con chó thả rông, không rọ mõm đã lao vào tấn công. Dù bé gái cố gắng vùng vẫy đứng dậy bỏ chạy nhưng con chó liên tục xông tới nhảy chồm lên và cắn vào cổ nạn nhân.

Con chó dữ hung hăng cắn chặt vào người bé gái mà không chịu buông. Người phụ nữ phát hiện sự việc đã nhanh chóng hô hoán người dân xung quanh ra giúp đỡ. Lúc này một người phụ nữ khác vội vàng từ trong nhà xông ra dùng tấm vải bắt con chó đem vào nhà thì bé gái mới được giải cứu.

Theo chia sẻ được biết, bé gái đã bị thương khá nặng với nhiều vết thương trên cơ thể sau khi bị chó dữ tấn công. Ngay sau khi xảy ra sự việc, bé gái đã được gia đình đưa đến bệnh viện điều trị và theo dõi tình trạng sức khỏe.

Bé gái bị trọng thương sau khi bị chó dữ tấn công

Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ đã khiến nhiều người bàng hoàng bởi đã có không ít trường hợp chó thả rông không rọ mõm tấn công người lạ đi đường, thậm chí tấn công chính chủ của mình, gây nên những hậu quả đáng tiếc.

Do vậy, những người nuôi chó, đặc biệt là những giống chó lớn và hung dữ, cần phải luôn rọ mõm vật nuôi của mình khi đưa ra ngoài, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Cả nước đã ghi nhận 27 ca tử vong do bệnh dại

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), 3 tháng đầu năm 2024, cả nước đã ghi nhận 27 ca tử vong do bệnh dại, tăng 16 ca so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, có 16/63 tỉnh, thành có ca bệnh dại trên người. Trong đó, miền Trung ghi nhận số ca bệnh dại tăng đột biến, hiện đang cao nhất cả nước với 9 ca. Khu vực Tây Nguyên và miền Nam: Số ca tử vong dại vẫn tiếp tục tăng, Đắk Lắk 4 ca, Long An 3 ca.

Từ đầu năm đến nay, ghi nhận 143.000 người đi tiêm phòng dại.

Bệnh dại là bệnh tử vong nhiều nhất trong các bệnh truyền nhiễm từ động vật lây sang người; trung bình có 70 ca tử vong mỗi năm dù đã có vaccine cho cả người và động vật. 60/63 tỉnh, thành có dại trong 10 năm gần đây.

Theo Cục Y tế dự phòng, bệnh dại là bệnh lây truyền từ động vật sang người nguy hiểm do virus dại gây ra, thường tác động lên hệ thần kinh, tỷ lệ tử vong rất cao (gần như 100%). Người bị mắc bệnh dại do bị lây truyền virus dại qua vết cắn, vết cào, liếm của động vật bị dại trên da bị tổn thương (thường là chó, mèo).

Nguyên nhân chủ yếu gây tử vong do dại trên người là do người bị động vật nghi dại cắn không tiêm phòng huyết thanh kháng dại và không tiêm vaccine phòng dại hoặc tiêm muộn, tiêm không đủ liều, không đúng chỉ định.

Trong thời gian tới, nguy cơ lây nhiễm bệnh dại từ động vật sang người vẫn tiếp tục do tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại trên tổng đàn chó, mèo còn thấp, công tác quản lý đàn chó, mèo còn hạn chế.

Bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tuy nhiên hoàn toàn có thể phòng tránh được. Để chủ động phòng chống bệnh dại, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

1. Người dân nuôi chó, mèo cần tiêm vaccine phòng dại đầy đủ và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y; nuôi chó phải xích, nhốt, khi ra đường phải mang rọ mõm.

2. Không đùa nghịch, chọc phá chó, mèo.

3. Khi bị chó, mèo cắn cần:

- Rửa vết thương dưới vòi nước chảy ngay lập tức với xà phòng liên tục 15 phút; nếu không có xà phòng có thể xối rửa vết thương bằng nước thông thường. Sau đó, vết thương cần được rửa sạch với cồn 70% hoặc cồn iod; hạn chế làm dập vết thương và không băng kín vết thương.

- Kịp thời đến cơ sở y tế để khám, tư vấn và tiêm vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại; tuyệt đối không tự chữa trị hoặc nhờ thầy lang chữa trị.

4. Truyền thông, hướng dẫn cho trẻ em cách phòng tránh chó, mèo cắn và thông báo ngay cho cha, mẹ hoặc người thân sau khi bị chó, mèo cắn.