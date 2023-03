Kim Sae Ron lộ diện tiều tụy tại phiên tòa xét xử tội say rượu lái xe, hé lộ bất ngờ về cuộc sống hậu scandal

Vào sáng ngày 8/3, Kim Sae Ron đã đến Tòa án quận trung tâm Seoul để dự phiên xét xử đầu tiên với cáo buộc say rượu lái xe. Xuất hiện phía bên ngoài tòa án, sao nhí đình đám 1 thời trông tiều tụy, mệt mỏi và gầy guộc hơn hẳn so với trước đây.

Trong phiên tòa, phía công tố viên kết luận nồng độ cồn trong máu của Kim Sae Ron ở mức rất cao (0,227%), cô còn có hành động bỏ trốn sau khi gây tai nạn. Mức phạt dành cho nữ diễn viên là 20 triệu won (360 triệu đồng). Người ngồi cạnh Kim Sae Ron trong chiếc xe ô tô bị phạt 5 triệu won (90 triệu đồng). Phiên tòa thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 5/4.

Luật sư của Kim Sae Ron cho biết cô đang kiểm điểm bản thân và hối hận sâu sắc. Nữ diễn viên đã bán hết xe cộ, trực tiếp xin lỗi nạn nhân và bồi thường thiệt hại. Vì Kim Sae Ron là trụ cột kinh tế nên gia đình nữ diễn viên cũng gặp khó khăn. Hiện tại cô đang đi làm bán thời gian ở quán cà phê để trang trải cuộc sống và rơi nước mắt khi được hỏi về kế hoạch trở lại màn ảnh.

Kim Sae Ron xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy, mệt mỏi

Sao nhí đình đám 1 thời giờ phải làm thêm ở quán cà phê

Kim Sae Ron sinh năm 2000, là sao nhí nổi tiếng đóng cặp cùng Won Bin trong bộ phim The Man From Nowhere. Cô cùng 2 người bạn Kim Yoo Jung và Kim So Hyun là những "em gái quốc dân" đình đám xứ Hàn.



Vào sáng ngày 18/5/2022, Kim Sae Ron đã điều khiển xe ô tô trong trạng thái say rượu, đâm phải trạm biến áp gần giao lộ Hakdong, quận Gangnam. Hệ thống điện trong khu vực đã bị ngắt, khiến cửa hiệu, nhà hàng phải đóng cửa và đến 5 tiếng sau mới sửa chữa xong. Sau cú đâm, nữ diễn viên bỏ trốn khỏi hiện trường. Bê bối này đã khiến sự nghiệp của Kim Sae Ron lung lay nghiêm trọng, hàng loạt vai diễn của cô bị hủy.

Kim Sae Ron từng là sao nhí đình đám của màn ảnh Hàn

Cận cảnh hiện trường vụ tai nạn của nữ diễn viên

Nguồn: Dispatch