Kim Jung-youn, tỷ phú trẻ nhất thế giới là ai mà mới 18 tuổi đã nắm giữ khối tài sản cả tỷ USD?

Tờ SCMP đưa tin, người thừa kế đế chế game Nexon, Kim Jung-youn đã gây chú ý khi chính thức được công nhận là tỷ phú trẻ nhất thế giới ở tuổi 18. "Tiểu thư" nhà họ Kim hiện đang nắm giữ 30,78% cổ phần của NXC - công ty đứng sau hãng game danh tiếng Nexon từ Hàn Quốc.

Thành tích này khiến Kim Jung-youn soán ngôi Kevin David Lehmann, người nắm giữ kỷ lục trước đó ở tuổi 20. Tỷ phú Lehmann người Đức đạt được danh hiệu này nhờ khoản thừa kế từ cha mình trong chuỗi cửa hàng thuốc Drogerie Markt.

Kim Jung-youn trở thành tỷ phú bằng cách nào?

Cùng với chị gái là cô Kim Jung-min, Kim Jung-youn đã trở thành tỷ phú trẻ nhất ở tuổi 18 sau khi được thừa kế số cổ phần nói trên từ người cha, ông Kim Jung-ju sau khi ông qua đời hồi tháng 2. Giống như em gái mình, Kim Jung-min cũng nhận được 30,78% cổ phần NXC.

Ông Kim Jung-ju - nhà sáng lập hãng game Nexon.

Ước tính, giá trị thừa kế của mỗi chị em là 2,5 tỷ USD. Tuy nhiên, sau khi trả khoản thuế thừa kế khổng lồ tại Hàn Quốc, mỗi người chỉ còn nắm giữ 1 tỷ USD.

Kim Jung-youn hiện là tỷ phú trẻ nhất thế giới nếu không tính tới nguồn gốc tài sản. Mặt khác, tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới hiện tại là Alexandr Wang 25 tuổi, với cổ phần trong công ty khởi nghiệp Scale AI có trụ sở tại San Francisco. Scale AI được định giá khoảng 7,3 tỷ USD và Wang nắm giữ khoảng 1 tỷ USD giá trị cổ phần trong số đó tính đến tháng 11 năm nay, theo USA Today.

Kim Jung-youn có lãnh đạo công ty của cha mình không?

Mặc dù được thừa kế số lớn cổ phần của công ty, 2 chị em nhà Kim sẽ không phải người điều hành trực tiếp công ty do cha mình để lại.

Trong một tuyên bố vào năm 2018, người sáng lập hãng game danh tiếng xác nhận rằng việc quản lý công ty sẽ do các nhân sự lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm đảm nhận để giữ cho hoạt động kinh doanh minh bạch và tạo ra văn hóa doanh nghiệp công bằng, The Investor đưa tin.

Văn phòng Nexon tại Tokyo. Công ty hiện có chi nhánh ở nhiều quốc gia khắp thế giới như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam...

Doanh nhân này đã phải trải qua một số phiên tòa điều tra và cho biết quá trình này khiến ông "nhìn lại cuộc đời mình và công ty nhỏ mà tôi cùng bạn bè thành lập năm 1994", theo cùng một nguồn tin. Quyết định đảm bảo công ty được quản lý bởi ban lãnh đạo phù hợp đã giúp Jung-ju tập trung vào công việc từ thiện những năm cuối đời.

Doanh nhân Kim Jung-ju là ai?

Ông Kim Jung-ju sinh năm 1968 tại Seoul, còn được biết đến với cái tên Jay Kim, đã cùng một số bạn bè thành lập hãng game danh tiếng nhất Hàn Quốc Nexon vào năm 1994. Nexon đạt được sự nổi tiếng toàn cầu sau khi ra mắt một trong những trò chơi trực tuyến đầu tiên trên thế giới, The Kingdom of the Winds. Công ty cũng có những trò chơi đình đám khác, bao gồm cả MapleStory.

Ông Kim có bằng tiến sĩ về kỹ thuật điện tử và khoa học máy tính. Ông được biết đến như một nhà đầu tư mạnh tay chi lớn và được cho là đã chi 1,8 tỷ USD cho các thương vụ thâu tóm và đầu tư, nắm giữ tài sản trên toàn thế giới, tập trung đặc biệt nhiều ở thị trường Trung Quốc.

Theo Economic Times India, ông là một người rất kín tiếng và không có nhiều thông tin về cuộc sống cá nhân được tiết lộ. Theo Ked Global, doanh nhân này từng phải đi điều trị chứng trầm cảm.

Tâm huyết cả đời của ông, hãng game Nexon hiện có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản nhưng vốn được thành lập tại đảo Jeju, Hàn Quốc.

Năm 2006, Kim rút khỏi vị trí quản lý thường xuyên của công ty và tập trung vào các hoạt động từ thiện. Theo Forbes, năm 2018, ông đã cam kết chi 93 triệu USD cho các công ty khởi nghiệp và bệnh viện nhi.

Ngoài các hoạt động kinh doanh tại Nexon và đầu tư cá nhân, ông còn hợp tác mật thiết với Collaborative Fund, một quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại New York. Vào thời điểm ông qua đời, Kim là người giàu thứ 3 Hàn Quốc.

Ngoài 2 con gái, vợ ông Kim là bà Yoo Jung-hyun 53 tuổi cũng nhận khoản thừa kế 4,57% cổ phần NXC sau khi chồng qua đời. Trước đó, bà cũng đã là một tỷ phú với mức nắm giữ lớn trong công ty, đã góp công cùng chồng xây dựng NXC từ những ngày đầu tiên.

Hiện bà Yoo đang nắm giữ khoảng 34% cổ phần công ty và có tài sản cá nhân trị giá khoảng 3 tỷ USD. Theo Ked Global, bà hiện đang nắm giữ chức vụ kiểm toán trong công ty.

Nguồn: SCMP