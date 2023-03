Kiểu áo thanh lịch luôn trong 'tầm ngắm' của hội mặc đẹp

Sơ mi là kiểu áo mặc đẹp bền bỉ mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng sở hữu. Nhờ thiết kế mang đậm tính cổ điển nên áo sơ mi phát huy tốt khả năng kết hợp linh hoạt giúp người diện luôn thanh lịch và chỉn chu dù ở bất kỳ đâu. Ngoài những chiếc áo sơ mi trơn màu, còn có một kiểu áo khiến hội mặc đẹp phải mê mệt, đó chính là sơ mi kẻ sọc.

Cũng là phom dáng rộng rãi như xưa nhưng sơ mi kẻ sọc ghi điểm bởi các đường kẻ thanh mảnh từ trên xuống dưới cùng lối kết hợp màu sắc nhã nhặn, tinh tế. Chính bởi vậy nên sơ mi kẻ sọc luôn mang đến cho người mặc một vẻ đẹp vô cùng hiện đại và phóng khoáng. Chưa hết, chúng còn được coi là item thời trang "trẻ hoá" hiệu quả và phù hợp với mọi lứa tuổi.

Thông thường, kiểu áo này sẽ được kết hợp với những chiếc quần jeans khoẻ khoắn và năng động. Bạn có thể phối chúng với quần jeans ống rộng cạp cao, quần jeans ống loe hay những chiếc quần ống đứng, ống bó gọn gàng. Có thể nói, quần jeans và áo sơ mi kẻ là combo mặc đẹp mà bất kỳ cô nàng nào cũng nên thử nghiệm nếu có dịp.

Nếu muốn diện mạo thêm phần thanh lịch và thời thượng, chị em nhất định không được bỏ qua công thức mix đồ muôn thuở của Hàn, đó chính là áo sơ mi kẻ + quần vải ống rộng. Kiểu phối này rất được ưa chuộng vì sự thoải mái và tính ứng dụng cao, dù là đi học, đi làm hay đi chơi chị em hoàn toàn có thể tự tin với set đồ chuẩn chỉnh của mình.

Chưa hết, bạn đừng quá chú tâm đến việc lựa chọn kiểu dáng mà quên mất yếu tố màu sắc khi mix&match trang phục. Muốn mặc đẹp và ấn tượng hơn nữa, chị em cần kết hợp nhuần nhuyễn các tông màu với nhau. Nếu không quá am hiểu thời trang và màu sắc, bạn cứ phối các tông trung tính như: nâu - be, trắng - đen, be - trắng,... với nhau là đã cực đẹp rồi.

Như đã nói, áo sơ mi kẻ sọc vô cùng "dễ tính" trong khoản mix đồ vì vậy chị em hãy cứ thoả thích biến tấu để đổi mới phong cách của bản thân. Ngoài quần jeans, quần vải,.. phối áo sơ mi kẻ sọc cùng chân váy dài cũng là ý tưởng mới mẻ cho outfit đi làm của bạn hay khoác ngoài một chiếc áo 2 dây cùng quần short cũng đảm bảo độ tươi tắn và năng động cho chị em.