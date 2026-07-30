Kiểm tra nhà trọ lúc 16 giờ, công an tạm giữ cô gái sinh năm 2001

Công an xã Tân Bình đã hoàn tất thủ tục và bàn giao L.T.T cho Công an xã Thạnh Xuân tiếp tục xử lý theo quy định.

Công an TP Cần Thơ ngày ngày30/7/2026 cho biết, Công an xã Tân Bình vừa phát hiện 1 đối tượng truy tìm và 4 đối tượng dương tính với ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 28/7/2026, tại một nhà trọ ở ấp Thạnh Mỹ A, xã Tân Bình, lực lượng Công an xã tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện 01 đối tượng thuộc diện truy tìm của Công an xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ và 04 đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Công an xã Tân Bình đã mời các đối tượng về trụ sở để làm việc, xác minh.

Các đối tượng khi cơ quan chức năng kiểm tra - Ảnh: Công an Cần Thơ

Các đối tượng gồm H.M.K (sinh năm 1989, ngụ ấp Mỹ Thành, xã Phụng Hiệp); H.T.L (sinh năm 2004, ngụ ấp Mỹ Thành, xã Phụng Hiệp); L.T.M.T, (sinh năm 2007, ngụ khu vực Phú Quới, phường Cái Răng); Â.L.M.T (sinh năm 1998, ngụ ấp Xáng Mới, xã Thạnh Xuân) và L.T.T, (sinh năm 2001, ngụ ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ).

Qua xác minh nhân thân, Công an xã Tân Bình xác định L.T.T là đối tượng thuộc diện truy tìm của Công an xã Thạnh Xuân theo Quyết định truy tìm người số 13756/QĐ-CSMT ngày 10/7/2026 của Công an xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ. Sau đó, Công an xã Tân Bình đã hoàn tất thủ tục và bàn giao L.T.T cho Công an xã Thạnh Xuân tiếp tục xử lý theo quy định.

Đối tượng L.T.T - Ảnh: Công an Cần Thơ

Đối với 4 trường hợp còn lại, qua test nhanh, lực lượng Công an xác định cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận đã sử dụng chất ma túy trước đó.

Hiện Công an xã Tân Bình đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ và bàn giao đối tượng cho các cơ quan liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.