Kiếm 50 triệu/tháng sau khi nghỉ công việc văn phòng lương 4-5 triệu

Đối với nhiều bạn trẻ, xu hướng làm việc tự do đã không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, vẫn có những người cho rằng làm việc tự do đồng nghĩa với nguồn việc thụ động, thu nhập bấp bênh và không ổn định. Nhưng trên thực tế, mức thu nhập của những người làm tự do có thể lên tới hàng chục triệu thậm chí hàng trăm triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với người đi làm công ăn lương.

"Tự do tự lo"

Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, Quỳnh Anh (22 tuổi) đã nghỉ việc văn phòng để làm tự do (freelance). Giống như nhiều bạn trẻ khác, Quỳnh Anh cảm thấy không muốn gò bó bản thân trong một môi trường nhất định, thay vào đó, cô bạn thích sự sáng tạo nên mạnh dạn chuyển hẳn sang làm tự do toàn thời gian.

“Mình thấy hình thức làm việc văn phòng không phù hợp với bản thân lắm. Chuyển sang làm tự do, mình vẫn có thể kiếm tiền, làm việc ở bất cứ đâu. Ngoài ra, điều mình thích là công việc này mang đến cho mình sự trải nghiệm và phát huy tối đa khả năng của bản thân”, Quỳnh Anh nói.

Quỳnh Anh (Ảnh: NVCC)

Đặc biệt hơn, từ khi chuyển sang làm tự do, thu nhập của Quỳnh Anh tăng gấp 10 lần trước đó. Quỳnh Anh cho biết: “Mới ra trường, đi làm văn phòng mình cũng chỉ đạt được mức lương khoảng 4 - 5 triệu/tháng. Nhưng hiện tại, thu nhập của mình đã rơi vào khoảng 40 - 50 triệu đồng/ tháng”.

Cũng theo Quỳnh Anh, cuối năm ngoái, thu nhập đỉnh điểm nhất của cô rơi vào khoảng gần 70 triệu đồng. Mặc dù làm tự do nhưng cô bạn vẫn tìm kiếm được những dự án dài hạn, không cần phải “cày” quá nhiều việc một lúc mà thu nhập vẫn cao. “Chỉ cần mình tăng khối lượng công việc, tăng kết quả đầu ra cho dự án đó, đạt KPI tốt hơn thu nhập sẽ tăng theo ngay”, Quỳnh Anh chia sẻ.

Còn đối với Thanh Huyền (23 tuổi), cô bạn cho biết đã trải nghiệm cảm giác làm việc ở cả hai môi trường, song, cô nhận thấy mình hợp với việc “tự do tự lo”. Chia sẻ về thu nhập, Thanh Huyền cho hay cô thường làm các công việc có thời hạn từ 3 - 6 tháng. Có khi, sẽ nhận 4 việc cùng lúc và có tổng thu nhập trên dưới 1000 USD (khoảng hơn 23 triệu đồng).

“So với công việc văn phòng trước đây, mức thu nhập hiện tại của mình tăng gấp đôi. Tuy nhiên, khi đã xác định làm tự do, mọi người cũng phải chuẩn bị tâm lý làm ngày làm đêm. Mặc dù thời gian là do mình tự chủ nhưng vẫn có khi phải trả lời khách hàng, chỉnh sửa các đầu việc,... Còn thu nhập nếu chăm chỉ chắc chắn sẽ được nhận mức xứng đáng”, Thanh Huyền bày tỏ.

Thanh Huyền (Ảnh: NVCC)

Phá bỏ khái niệm công việc “ổn định”

Thực tế khi nghe đến xu hướng làm việc tự do, nhiều người sẽ luôn cho rằng đó là những công việc không ổn định. Bởi thu nhập có thể cao nhưng sẽ thay đổi và tuỳ vào năng lực cũng như gặp nhiều ảnh hưởng do tình hình chung trong thị trường lao động, kinh tế. Thậm chí, có người vẫn cho rằng đi làm văn phòng, lương tháng 6 triệu vẫn ổn định hơn

Tuy nhiên, phản bác quan điểm trên, Quỳnh Anh cho rằng ở thời điểm hiện tại, không có công việc hay xu hướng làm việc nào được coi là ổn định. Bởi ngay cả các công ty lớn trên thế giới cũng đang trong làn sóng sa thải, cắt giảm nhân sự nên nếu nói 6 triệu/ tháng là ổn định có lẽ rất khó.

“Đối với mình, không có công việc ổn định, chỉ có năng lực ổn định và không ngừng phát triển để theo kịp, thích ứng với sự biến hóa của thời đại. Như vậy mới không lo thất nghiệp bất thình lình hay bị sa thải”, Quỳnh Anh nói.

Bên cạnh đó, Quỳnh Anh xây dựng những mục tiêu riêng trong công việc của mình như làm thương hiệu cá nhân, tự thiết lập các dự án kiếm tiền online, tạo dựng mối quan hệ để khách hàng tìm đến mình thay vì phải liên tục chờ việc.

Cô bạn bày tỏ: “Mình nghĩ những người trẻ như mình cần liên tục nâng cấp khả năng, đa dạng hoá nguồn thu nhập. Không nên để bản thân bị phụ thuộc vào bất kì ai hay bất cứ nguồn nào. Mình thấy như vậy mới đảm bảo sự ổn định, hơn là đi làm văn phòng và luôn lo lắng không biết khi nào tên mình sẽ nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự”.

Ảnh: NVCC

Cuối cùng, Quỳnh Anh cho biết cô không có ý định quay trở lại cuộc sống văn phòng bởi yêu thích việc tự do, tự chủ như hiện tại. Để làm được việc này, cô bạn cũng đã vạch sẵn mọi kế hoạch, dự trù cho tương lai và chắc chắn với quyết định của bản thân.

Thanh Huyền lại khác, cô thường bỏ ngoài tai những lời so sánh về sự ổn định bởi mỗi người sẽ có một lựa chọn công việc khác nhau. Bản thân Thanh Huyền cũng không đặt nặng vấn đề thu nhập, miễn sao bản thân cảm thấy đó là mức phù hợp để chi trả cho mọi điều trong cuộc sống cá nhân, hẳn như vậy là ổn định.

“Mình cũng không dám chắc trong tương lai mình có quay lại cuộc sống văn phòng hay không. Môi trường làm việc tự do nhiều thử thách nhưng không có nghĩa là bấp bênh. Mình dự định vẫn sẽ ưu tiên cho xu hướng làm việc này, tập trung phát triển các kỹ năng của bản thân để ‘bám trụ’ với nghề lâu nhất có thể”, Thanh Huyền nói.