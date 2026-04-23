Khủng hoảng bao cao su toàn cầu: Giá có thể tăng tới 30% vì xung đột Trung Đông

Xung đột tại Trung Đông không chỉ tác động đến thị trường năng lượng mà đang bắt đầu lan sang những ngành tưởng chừng không liên quan, trong đó có sản xuất bao cao su. Các doanh nghiệp trong ngành cảnh báo chi phí leo thang và chuỗi cung ứng gián đoạn có thể đẩy giá mặt hàng này tăng mạnh trong thời gian tới, thậm chí dẫn tới nguy cơ thiếu hụt.

Theo chia sẻ của ông Goh Miah Kiat, CEO của Karex nhà sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới, công ty có thể buộc phải tăng giá từ 20% đến 30%, tùy thuộc vào mức độ kéo dài của gián đoạn chuỗi cung ứng. Tình trạng này bắt đầu từ cuối tháng 2, khi xung đột khiến dòng chảy hàng hóa qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng, làm gián đoạn nguồn cung các nguyên liệu quan trọng phục vụ sản xuất.

“Tình hình hiện rất mong manh, chi phí đều tăng cao. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển phần chi phí này sang khách hàng,” ông Goh cho biết.

Ông Goh Miah Kiat, CEO Karex

Karex có trụ sở tại Malaysia, chuyên sản xuất bao cao su, chất bôi trơn, găng tay y tế, ống thông và các thiết bị liên quan. Công ty sở hữu nhiều thương hiệu như ONE, Trustex, Carex và Pasante, với tổng công suất vượt 5 tỷ sản phẩm mỗi năm và mạng lưới xuất khẩu tới hơn 130 quốc gia. Quy mô này khiến bất kỳ biến động nào từ Karex cũng có thể tác động đáng kể tới thị trường toàn cầu.

Không chỉ chi phí nguyên vật liệu tăng, doanh nghiệp còn phải đối mặt với tình trạng ách tắc vận chuyển. Theo ông Goh, nhiều lô hàng hiện vẫn đang nằm trên tàu và chưa thể cập cảng, trong khi nhu cầu thị trường vẫn ở mức cao. Điều này kéo dài thời gian giao hàng và làm gia tăng áp lực lên toàn bộ hệ thống phân phối.

Trong khi đó, Global Protection Corp. công ty con của Karex tại Mỹ cũng ghi nhận mức tăng mạnh về chi phí nguyên liệu đầu vào, đặc biệt trong bối cảnh eo biển Hormuz bị gián đoạn. CEO Davin Wedel cho biết doanh nghiệp hiện vẫn chưa vội tăng giá bán lẻ, do cần đánh giá liệu biến động chi phí này có mang tính tạm thời hay không.

“Tuy nhiên, nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng, không chỉ chi phí tăng thêm mà chúng tôi còn có nguy cơ thiếu bao cao su do thiếu nguyên liệu đầu vào,” ông Wedel cảnh báo.

Dữ liệu nội bộ cho thấy chi phí sản xuất đang tăng trên diện rộng: bao bì như nhôm và nhựa tăng từ 20% đến 30%, cao su latex tăng khoảng 30%, chất bôi trơn tăng 25%, trong khi vật liệu nitrile dùng cho các sản phẩm không latex thậm chí tăng tới 100%. Đây đều là các thành phần cốt lõi, khiến biên lợi nhuận của doanh nghiệp bị thu hẹp đáng kể.

“Trớ trêu là điều này xảy ra đúng lúc chúng tôi vẫn đang phải thích ứng với áp lực thuế quan. Chúng tôi chưa thể tăng giá hoặc cắt giảm chi phí đủ để bù đắp. Mục tiêu là giữ sản phẩm ở mức giá hợp lý, nhưng xung đột Trung Đông đang khiến điều đó trở nên rất khó khăn,” ông Wedel cho biết.

Trong bối cảnh hiện tại, dù các doanh nghiệp vẫn còn đủ nguồn cung trong ngắn hạn, rủi ro dài hạn là rõ ràng. Nếu chuỗi cung ứng tiếp tục bị gián đoạn và chi phí nguyên liệu không hạ nhiệt, thị trường bao cao su toàn cầu có thể bước vào giai đoạn tăng giá mạnh, đi kèm nguy cơ thiếu hụt một hệ quả ít được chú ý nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày.

Theo CNN