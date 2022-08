“Khuấy để thấy trăng” - Trend mở màn mùa Trung thu có gì mà khiến giới trẻ "rần rần"?

Nếu các dịp Tết Đoàn viên trước, niềm mong đợi của nhiều người chỉ là bánh trung thu có vị gì mới thì năm nay The Coffee House lại tạo cho khách hàng một bất ngờ thú vị. Và chiếc "hint" mà Nhà Cà phê nhá hàng là "Khuấy để thấy trăng" khiến dân tình bàn tán rôm rả.



Đón Trung thu "bling bling" lần đầu tiên xuất hiện tại The Coffee House

Ngày 03/08 vừa qua, The Coffee House tung ra Hi-Tea Bling Bling - bộ sưu tập thức uống dành riêng cho mùa Trung thu này. Và hiệu ứng bling bling - lần đầu tiên được các barista đưa vào thức uống tại The Coffee House, trở thành trải nghiệm không thể bỏ lỡ.

Bởi chỉ cần khuấy nhẹ, những xoáy nước lấp la lấp lánh sắc vàng tựa ánh trăng xuất hiện cực đẹp mắt. Chưa kể, tông đỏ rực rỡ của Hi-Tea Bling Bling hệt như sắc màu của những chiếc đèn lồng đêm rằm. Không khí trung thu rộn ràng tưởng chừng chỉ có ngoài đường phố, lại được The Coffee House gói trọn trong một ly trà.

Hi-Tea Bling Bling sẽ làm bạn bất ngờ bởi hiệu ứng lấp lánh ánh vàng bắt mắt khi thực hiện động tác "khuấy để thấy trăng"

Về hương vị, Hi-Tea Bling Bling gây thương nhớ với bộ đôi Phúc bồn tử và Xoài. Trong đó, Hi-Tea Phúc Bồn Tử Bling Bling thiên về vị chua chua ngọt ngọt nhờ sự kết hợp của trà hoa Hibiscus và phúc bồn tử 100% tự nhiên, kèm topping quýt mọng nước mang đến cảm giác sảng khoái tức thì. Còn Hi-Tea Xoài Bling Bling có vị ngọt nổi bật hơn với xoài chín mọng, vàng ươm trên nền trà hoa Hibiscus chua nhẹ.

The Coffee House là một trong những thương hiệu F&B hiếm hoi, sáng tạo hẳn một bộ sưu tập thức uống mới dành riêng cho mùa Trung thu

Hi-Tea Bling Bling vẫn giữ vững ngôi vị thức uống thanh mát, với thành phần lành mạnh cho sức khỏe, ít calo, không caffeine, giúp khỏe da, đẹp dáng. Có thể thấy, Nhà Cà phê luôn nỗ lực mang đến những trải nghiệm mới lạ cho khách hàng không chỉ từ hương vị, mà còn là cảm xúc khi thưởng thức đồ uống ấy.

Thưởng trà, ngắm trăng, ăn bánh - chỉ cần đến Nhà là có đủ!

The Coffee House khéo đưa dân tình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chưa hết tròn xoe mắt với hiệu ứng bling bling, lại còn thả thêm một câu thân tình: "Bạn khuấy trà, Nhà mời bánh". Nhà trình làng combo "Trăng Nhà Kết Nối" - tặng một bánh trung thu khi mua 2 ly Hi-Tea Bling Bling, ngay lúc mùa trăng vừa chạm ngõ. Đây đích thực là cái cớ hoàn hảo để rủ rê bạn bè ghé Nhà thưởng trà, ăn bánh.

Vừa chớm Trung thu, The Coffee House đã mời bánh, tạo cơ hội cho fan Nhà thưởng thức bánh ngon, kết nối cùng bạn bè, người thân

Năm nay, The Coffee House mang tới 6 hương vị bánh, chiều đủ gu từ mặn đến ngọt, từ truyền thống đến hiện đại. Đặc biệt, nhân bánh Cà phê "signature" - được khách hàng yêu thích nhất 3 năm qua vẫn được The Coffee House giữ trọn hương vị.

Tất cả các loại bánh trung thu đều có trứng muối - topping "quốc dân" được nhiều người yêu thích. 4 chiếc bánh ngọt mang hương vị Đậu xanh trứng muối, Hạt sen trứng muối, Mứt tắc hạt dưa trứng muối và Cà phê trứng muối. Với bánh mặn, The Coffee House có 2 hương vị để lựa chọn là Thập cẩm trứng muối và Thập cẩm gà quay trứng muối. Các loại bánh cũng được cân bằng hương vị, để hấp dẫn hơn khi nhâm nhi cùng trà hay cà phê của Nhà.

Ngoài vị Cà phê, bánh trung thu Mứt tắc hạt dưa trứng muối hứa hẹn là best-seller năm nay, bởi cực lạ miệng với đậu xanh mềm mịn cùng mứt tắc (quất) cay nhẹ và hạt dưa giòn bùi

Nói một cách ví von, The Coffee House khéo mang trăng vào đáy nước với "Khuấy để thấy trăng" rồi lại mang trăng từ nước bước ra đời thật, bằng những chiếc bánh trung thu trứng muối thơm ngon. Tinh thần sáng tạo và hết lòng chiều khách này của The Coffee House xứng đáng để giới trẻ "về Nhà" thưởng trà, ngắm trăng, ăn bánh.

Hiện tại Bộ sưu tập Hi-Tea Bling Bling cùng bánh Trung thu đã có mặt tại các cửa hàng The Coffee House trên toàn quốc và các ứng dụng đặt hàng The Coffee House, Baemin, Gojek, Grab, ShopeeFood. Combo "Trăng Nhà Kết Nối" - tặng 1 bánh Trung thu khi mua 2 Hi-Tea Bling Bling size lớn được áp dụng khi mua tại cửa hàng, mang đi hoặc giao hàng qua ứng dụng The Coffee House từ 03/08 - 10/09/2022. Thông tin chi tiết xem thêm: TẠI ĐÂY

