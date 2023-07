Khu Vườn Dối Trá tập cuối kịch tính đến nghẹt thở: Kim Tae Hee gây sốc với một quyết định giúp Lim Ji Yeon đổi đời

Khu Vườn Dối Trá (Lies Hidden In My Garden) với độ dài 8 tập, khá ngắn so với phim truyền hình Hàn nói chung, nhưng lại là một tác phẩm trọn vẹn. Sau khi lên sóng tập cuối, những khúc mắc của khán giả đã được giải quyết triệt để. Cả hai nữ chính đều có được kết thúc tươi sáng sau hành trình tranh đấu để giải thoát chính mình. Rating phim cũng tăng lên mức cao nhất trong cả hành trình lên sóng, ghi nhận con số 2,97%.

Mở đầu tập cuối là bối cảnh trước khi Sang Eun (Lim Ji Yeon) đến nhà Joo Ran (Kim Tae Hee). Quả nhiên Joo Ran không hề làm theo kế hoạch bởi cô vốn đã thông đồng với chồng mình, Jae Oh (Kim Sung Oh) để xử lý Sang Eun. Chuyện phim tiếp tục khi Sang Eun bị Jae Ho đánh gục, trong lúc Jae Ho đi đào hố sau vườn, Joo Ran lại bất ngờ thay đổi ý định, đưa cho Sang Eun một con dao để cô tự cứu mình. Trong lúc đó, Joo Ran kéo dài thời gian bằng cách bất ngờ chất vấn Jae Oh về cái chết của Soo Min cũng như việc anh ta đã cố tình đổ tội cho con trai.

Sang Eun đã kịp cắt đứt miếng băng dính quấn tay mình, dùng con dao mà Joo Ran đưa để tấn công Jae Ho. Tuy nhiên sức của cô không chống lại được Jae Ho. Kết quả là bị đánh tơi tả. Joo Ran vì muốn cứu Sang Eun mà tự dùng dao cứa vào tay mình, yêu cầu Jae Ho hãy bước ra khỏi cuộc đời của cô và con trai. Cô không ngờ Jae Ho sau đó lại ra tay tàn bạo với cô, thậm chí còn định giết hại vợ.

Sang Eun biết tính mạng của Joo Ran đang nguy hiểm nên cố gắng đập cửa, hi vọng có người ở ngoài trông thấy. Và Oh Hae Soo, hàng xóm của Joo Ran, đã thực sự thấy Sang Eun yếu ớt đằng sau tấm cửa kính. Hae Soo sang nhà bấm chuông, tiếng chuông tưởng sẽ khiến Jae Ho dừng lại hành động dã man với vợ, ai ngờ anh ta còn hành động dứt khoát hơn. Sang Eun vì vậy mà phải dùng hết sức bình sinh, ném chiếc bình hoa làm vỡ cửa kính để thu hút sự chú ý của Jae Ho.

Quả nhiên, Jae Ho đã buông tay tha cho Joo Ran và không thể ngờ rằng trong lúc mất cảnh giác, Joo Ran đã xô Jae Ho ngã xuống cầu thang, khiến anh ta chết ngay tại chỗ.

Tại đồn cảnh sát, Joo Ran thừa nhận mình giết chồng, cũng giúp Sang Eun trắng án khi khai rằng chính Jae Ho đã giết chồng Sang Eun. Những khai báo bất lợi này khiến Joo Ran phải ngồi tù còn Sang Eun thì có một cuộc sống đủ đầy vì nhận được tiền bảo hiểm từ cái chết của chồng (trước đó cô không nhận được khoản tiền này do cảnh sát kết luận chồng cô đã tự tử).

Trong lúc Sang Eun đến thăm nuôi, Joo Ran cảm ơn vì nhờ Sang Eun, cô mới được nhìn thấy chính mình, và mong Sang Eun sau này sống cho bản thân.

Phim khép lại với bối cảnh nhiều năm sau, khi con trai của Sang Eun đã chào đời và đi nhà trẻ. Ở căn nhà có sân vườn rất rộng, Joo Ran đã ra tù và sống hạnh phúc bên những người thân yêu. Cô vẫn nhớ về Sang Eun và tự hỏi liệu giờ đây, Sang Eun có đang sống trọn vẹn cho bản thân mình hay không?