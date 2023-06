Khu phố Bras Basah.Bugis, Singapore qua những mảng màu văn hóa đa dạng

Bras Basah được đặt tên theo từ "lúa nước" trong tiếng Mã Lai, loại cây được trồng nhiều dọc theo kênh đào Stamford. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, Bras Basah.Bugis đã trở thành một đô thị sầm uất và quyến rũ, nối liền hai khu vực mua sắm chính là Orchard Road và Raffles Boulevard.



Tới đây, du khách chỉ cần thả lỏng tâm trí và dạo bước quanh những địa điểm thú vị, mở rộng lòng mình lắng nghe những câu chuyện đượm hơi thở của Bras Basah.Bugis thông qua kiến trúc cổ xưa, những sáng tạo đột phá và sự thân thiện của cộng đồng nơi đây, là đã đủ cho một hành trình thư thái.

Vùng đất của những kiến trúc hoài cổ, những câu chuyện hoài niệm

Nhà thờ Armenian

Mang vẻ ngoài nguy nga, trầm mặc, khu di tích quốc gia nhà thờ Armenian là công trình kiến trúc mang phong cách Hy Lạp tuyệt đẹp có tuổi đời lâu bậc nhất ở Đảo quốc Sư tử.

Không chỉ là nơi để tín đồ đến cầu nguyện, nhà thờ Cơ Đốc giáo cổ này tựa như một người kể chuyện, giúp du khách thập phương khám phá được những đặc điểm độc đáo của kiến trúc cổ Hy Lạp, thêm hiểu biết về Kitô giáo thế kỷ 19 và hơn cả là câu chuyện đằng sau những đóng góp của cộng đồng Armenian đối với sự phát triển của Singapore qua năm tháng từ thời kỳ thực dân.

Địa chỉ: 60 Hill St, Singapore 179366

Giờ mở cửa: 10:00-18:00, hằng ngày.

Truy cập trang web chính thức: https://www.armeniansinasia.org/

Parkview Square

Lối kiến trúc Art Deco đan xen, được truyền cảm hứng từ những câu chuyện lịch sử, từ tòa nhà Chanin ở New York City năm 1929 đến quảng trường Piazza San Marco quyến rũ, tất cả đã tạo nên Parkview Square với không gian tráng lệ mang phong cách The Great Gatsby.

Đặc biệt, du khách sẽ muốn đắm chìm trong trải nghiệm xa hoa, cổ điển của giới thượng lưu thập niên 1920, 1930 bên không gian tháp tráng lệ với bộ sưu tập bao gồm hơn 1.300 thương hiệu tại Atlas Bar, và hòa tấu trong những câu chuyện lịch sử được kể qua thực đơn La Grande Nation độc đáo.

Địa chỉ: 600 North Bridge Rd, Singapore 188778

Giờ mở cửa: 9:00-18:00, đóng cửa vào cuối tuần

Truy cập trang web chính thức: https://parkviewsquare.com/

Vùng đất của ẩm thực thời đại, câu chuyện biến tấu ẩm thực đầy phá cách

Artichoke

Artichoke của Chef Bjorn Shen có lẽ là nhà hàng Trung Đông nhưng lại ít hơi hướng "Trung Đông" nhất ở Singapore. Khai sáng mảnh đất ẩm thực Trung Đông từ năm 2010, cho đến nay, "phá cách" có lẽ là cụm từ vừa vặn để miêu tả nhà hàng này, khi mọi thứ của nơi đây - từ nhà hàng, bếp trưởng cho đến menu - đều không đi theo lối cũ.

Shen đã kể câu chuyện về "quê hương nhưng không phải quê hương" của mình thông qua các món ăn thú vị và sáng tạo, được làm từ các nguyên liệu truyền thống Trung Đông với những thay đổi đến mức kỳ quặc và đột phá. Đến nay, thực đơn của Artichoke vẫn thay đổi hàng tháng khiến thực khách luôn bất ngờ với sự hỗn loạn độc đáo của nó.

Đặc biệt, du khách chắc chắn không muốn bỏ lỡ món ăn này. Thoạt nhìn ban đầu, mỳ xào Hummus có vẻ như được làm từ các nguyên liệu gốc như đậu hà lan, tỏi hay tahini. Tuy nhiên, Shen sử dụng gia vị miso trắng Nhật Bản (thay vì muối) để làm cho món ăn có hương vị mặn và sử dụng bình cồn để tái tạo hương thơm, tạo ra một cảm giác mềm mịn ngon miệng.

Địa chỉ: 161 Middle Rd, Singapore 188978

Giờ mở cửa: 17:30-22:30, đóng cửa vào thứ Hai

Truy cập trang web chính thức: https://www.bjornshen.com/linkinbio

Vùng đất của những không gian cộng đồng trường tồn cùng năm tháng và câu chuyện bảo tồn

Thư viện Quốc gia

Là một người đam mê đọc sách (hay còn gọi là bookaholic), chắc chắn bạn sẽ muốn một lần đặt chân tới trung tâm bảo tồn văn hóa đọc sách - Thư viện Quốc gia tại Bras Basah.Bugis.

Tại đây, bạn có thể đọc những câu chuyện về Singapore được ẩn giấu trong triển lãm Light Amidst Adversity Book Display với những tài liệu hiếm, triển lãm The News Gallery: Beyond Headlines với các bản sao gốc của các tờ báo ra đời sớm bậc nhất của Singapore và bộ sưu tập di sản địa phương trong The Donors Gallery; hoặc trực tiếp tìm hiểu văn hóa đọc sách của người dân nơi đây từ người bản địa.

Địa chỉ: 100 Victoria St., Singapore 188064

Thời gian mở cửa: 10:30 - 22:30 hằng ngày.

Truy cập trang web chính thức:

https://www.nlb.gov.sg/main/partner-us/give-to-us/Highlights/The-National-Library-Building

Bugis Street Market

Còn nếu là tín đồ mua sắm (shopaholic), thì đừng ngần ngại ghé qua Bugis Street Market, một trong những khu buôn bán lớn và rẻ bậc nhất của Singapore, với nhiều đồ trang sức có giá chỉ từ 1 đô la Singapore.

Không chỉ mua sắm được các món đồ thời trang mới và thịnh hành tại hơn 800 cửa hàng đông đúc, du khách còn có thể hóa thân thành người dân bản địa khám phá thế giới ẩm thực, tìm hiểu và đóng góp vào câu chuyện về văn hóa và lối sống sôi động của cộng đồng Bras Basah.Bugis nơi đây.

Tất cả những địa điểm trên đều mang nét đặc trưng đầy ấn tượng, khác biệt, góp phần tạo nên "chiếc vibe" rất riêng và những câu chuyện đầy thú vị của khu phố Bras Basah.Bugis tại Đảo quốc Sư tử. Còn chần chờ gì nữa, hãy mua cho mình một cốc cà phê, dạo bước qua những vùng đất mới lạ để tự mình viết nên những câu chuyện trải nghiệm đầy mới mẻ trong chuyến hành trình tới Bras Basah.Bugis ngay thôi nào!

Địa chỉ: 3 New Bugis Street, Singapore 188867

Thời gian mở cửa: 10:30 - 22:30 hằng ngày.