Không tin nổi cách nữ diễn viên đình đám biến con thành học sinh top 1 xuất sắc toàn quốc: Chỉ 1 "mẹo" cực đơn giản!

Phương pháp này giúp người học rèn luyện khả năng tư duy logic, kỹ năng giao tiếp, năng lực phản biện và đặc biệt là thói quen đặt câu hỏi.

Nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Nam Joo, người được mệnh danh là “nữ hoàng phim truyền hình”, không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cách nuôi dạy con. Cô và chồng là nam diễn viên Kim Seung Woo có hai người con, trong đó con gái được cho là thuộc nhóm 1% học sinh xuất sắc hàng đầu.

Trong một cuộc phỏng vấn, Kim Nam Joo đã chia sẻ triết lý nuôi dạy con của mình. Cô cho biết bản thân chịu ảnh hưởng sâu sắc từ phương pháp giáo dục của người Do Thái, đặc biệt là mô hình học tập mang tên Havruta.

Kim Nam Joo

Không nhồi nhét kiến thức, mà khuyến khích trẻ đặt câu hỏi

Kim Nam Joo kể rằng sau khi trở thành mẹ, cô đã đọc rất nhiều sách về giáo dục và nhận ra cách dạy con của người Do Thái khác khá xa với kiểu học truyền thống ở nhiều nước châu Á.

Theo đó, Havruta là phương pháp học tập dựa trên việc tìm một người đồng hành để cùng trao đổi, đặt câu hỏi, thảo luận và tranh luận. Thay vì chỉ nghe giảng rồi ghi nhớ kiến thức để làm bài kiểm tra, trẻ được khuyến khích suy nghĩ độc lập, đặt câu hỏi và bảo vệ quan điểm của mình bằng lý lẽ.

Nữ diễn viên cho rằng cách học này giúp trẻ hiểu sâu vấn đề hơn, hình thành tư duy phản biện và duy trì hứng thú học tập lâu dài, thay vì rơi vào tình trạng “học xong rồi quên”.

Cha mẹ cần học cách buông tay đúng lúc

Kim Nam Joo cũng chia sẻ rằng hiện tại cô đã “nghỉ hưu” khỏi tâm thế phải kiểm soát mọi thứ trong quá trình nuôi dạy con. Cô khuyên các bậc phụ huynh nên bình tĩnh hơn khi con bắt đầu có chính kiến và mong muốn riêng. Theo nữ diễn viên, miễn là con khỏe mạnh và sống đúng pháp luật thì đó đã là điều đáng trân trọng.

Quan điểm này thể hiện sự tôn trọng dành cho tính độc lập của trẻ, đồng thời cho thấy niềm tin của cô vào khả năng tự trưởng thành của con cái.

Kim Nam Joo kể lại một kỷ niệm thú vị trong gia đình. Chồng cô từng rất mong con trai sẽ theo đuổi môn bóng chày. Mỗi cuối tuần, anh đều đưa các con đến sân bóng, khiến lũ trẻ từng nghĩ bố là một vận động viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cả hai người con đều không thực sự yêu thích môn thể thao này và cuối cùng đã lựa chọn con đường riêng. Dù có phần tiếc nuối, vợ chồng cô vẫn tôn trọng quyết định của con. Câu chuyện cho thấy một nguyên tắc quan trọng trong giáo dục gia đình: con cái không phải là sự tiếp nối những ước mơ dang dở của cha mẹ.

Havruta là gì?

Theo nhiều tài liệu giáo dục, Havruta vốn là phương pháp học tập truyền thống của người Do Thái khi nghiên cứu kinh điển. Hai người sẽ cùng đọc, đặt câu hỏi, đưa ra các cách hiểu khác nhau và tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình. Khi có ý kiến bất đồng, họ phải tìm thêm bằng chứng và lập luận để thuyết phục đối phương.

Phương pháp này giúp người học rèn luyện khả năng tư duy logic, kỹ năng giao tiếp, năng lực phản biện và đặc biệt là thói quen đặt câu hỏi. Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng điểm cốt lõi của Havruta nằm ở quan niệm: biết đặt câu hỏi quan trọng không kém, thậm chí còn quan trọng hơn việc ghi nhớ câu trả lời.

Chính vì vậy, thay vì chỉ yêu cầu con học thuộc bài, cha mẹ có thể khuyến khích trẻ đặt câu hỏi, bày tỏ suy nghĩ và cùng thảo luận về những điều trẻ đang học. Đây được xem là một trong những cách hiệu quả để nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập và khả năng tự học lâu dài.