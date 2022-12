Không tiền, không quan hệ, người khôn ngoan sẽ làm 3 điều này để đổi đời: Sớm áp dụng thì làm nên đại sự, còn không mãi loay hoay

Từ lâu người Do Thái vẫn nổi tiếng là dân tộc thông minh và giàu có nhất thế giới. Chỉ chiếm 0,3% dân số thế giới nhưng người Do Thái chiếm đến ½ số doanh nhân giàu nhất thế giới và chiếm ⅓ số triệu phú ở Mỹ. Trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes bình chọn năm 2013, 18/40 người đều đến từ dân tộc này. Vậy tại sao dân tộc nhỏ bé này lại có thể nắm giữ khối tài sản khổng lồ như thế?

Câu trả lời nằm trong cuốn Talmud - Tinh hoa trí tuệ của người Do Thái. Trong nền văn minh của người Do Thái, nếu nhà hiền triết nào có trí tuệ hay phát hiện được đa số người Do Thái công nhận và tin rằng nên truyền lại cho thế hệ sau. Trí tuệ đó sẽ được ghi vào vào cuốn sách này.

Cho đến nay Talmud đã quy tụ trí tuệ của 1.500 nhà thông thái người Do Thái. Sự khôn ngoan được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác hướng dẫn con cháu họ trở nên giàu có ở bất cứ nơi nào họ đặt chân đến.

Trong cuốn sách Talmud có đoạn: Khi người Do Thái lưu lạc ở các quốc gia khác và không có ai nương tựa. Họ thường làm 3 việc sau để có thể kiếm được khối tài sản khổng lồ. Vì thế nếu không có tiền, không có quan hệ, bạn càng phải làm 3 việc này, sớm muộn gì cuộc đời cũng nên hương.

1. Tôn trọng bản thân

Nếu không có tiền và mối quan hệ bạn sẽ luôn bị coi thường. Nhiều người sẽ cảm thấy lạc lõng, thậm chí có cảm giác tự ti vì điều này. Nếu trong suy nghĩ của bạn có một bóng đen thì nó sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn.

Thực tế, đánh của người khác luôn hữu ích nếu bạn biết sử dụng nó đúng cách. Nếu lấy ánh mắt khinh thường của người khác làm động lực, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ. Song nếu xem nhẹ ánh mắt của người khác, bạn có thể trở nên yếu đuối. Vậy nên tại sao chúng ta không coi những lời đánh giá, hay ánh mắt soi xét là động lực.

Cân nhắc ý kiến đánh giá của người khác không có nghĩa là bạn được phép tự kiêu. Bởi nó sẽ là tấm khăn đen che mờ mắt bạn. Như gai mọc trên thân, kiêu ngạo sẽ khiến người khác tránh xa bạn.

Giành được sự tôn trọng và công nhận của người khác thường là khởi đầu cho quá trình chuyển đổi của một người. Bởi điều này cho thấy bạn là một người đáng tin cậy nhờ thế có thêm nhiều cơ hội và sự hợp tác.

Nhưng để có được sự tôn trọng của người khác bạn cần dùng thời gian để chứng minh. Song trước đó bạn phải tôn trọng chính mình trước. Nếu bản thân không tôn trọng chính mình, bạn sẽ không được ai tôn trọng.

Không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo là cách tốt nhất để tôn trọng bản thân và nhận được sự tôn trọng từ mọi người.

2. Tự đặt câu hỏi

Người Do Thái cho rằng không sợ không có tiền hay không có cơ hội, chỉ sợ bạn không biết vì sao mình không có tiền và có cơ hội.

Bạn thấy người khác tham gia đầu tư vào lĩnh vực nào đó thu lãi rất cao. Bạn cũng muốn làm theo nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Đây là biểu hiện của nhận thức kém.

Thực tế bạn sẽ không bao giờ kiếm được tiền ngoài nhận thức của mình. Nhận thức càng cao, bạn càng có nhiều lựa chọn và cơ hội kiếm tiền.

Bạn có thể cảm thấy rằng mình không còn trẻ và chắc hẳn rất khó để nâng cao nhận thức khi đã rời xa ghế nhà trường quá lâu.

Đúng là khó nhưng sẽ là dễ nếu bạn nắm đúng phương pháp để đi con đường tắt nhằm nâng cao nhận thức.

Nhiều doanh nhân người Do Thái cũng chỉ từ những nhân viên cấp thấp để trở thành người sở hữu khối tài sản ròng hàng chục tỷ. Lối tắt mà họ thường áp dụng, đó là đặt câu hỏi cho chính mình.

Ví dụ, bạn mất 8 giờ/ngày để hoàn thành công việc của mình. Vì thế bạn cần đặt câu hỏi làm thế nào tôi có thể hoàn thành công việc của mình chỉ trong 7 giờ.

Khi vấn đề luôn thường trực trong đầu, bạn sẽ tìm ra cách để giải quyết. Khi giải quyết được vấn đề, nhận thức của bạn cũng dần được cải thiện trong quá trình tìm kiếm câu trả lời. Nhờ đó bạn dư ra khoảng 1 giờ để làm các công việc khác.

Lúc này bạn lại cần tự đặt câu hỏi: Một giờ này bạn cần làm gì để kiếm được tiền. Nếu giải quyết được vấn đề này, bạn không chỉ nâng cao kiến thức còn gia tăng được thu nhập.

Nếu liên tục đưa ra các câu hỏi và không ngừng nâng cao nhận thức, chẳng bao lâu bạn sẽ không còn là con người ban đầu của mình mà là một phiên bản cao cấp của chính mình. Tất nhiên thu nhập của bạn sẽ không ngừng tăng và những cơ hội mới sẽ tiếp tục được xuất hiện.

Vì thế hai chữ "tại sao" thường là nấc thang dẫn đến thành công của bạn.

3. Nâng cao kiến thức của bản thân

Có rất nhiều cơ hội trong cuộc sống mà chúng ta bỏ lỡ vì thiếu hiểu biết. Người Do Thái luôn có thể biết phải làm gì để kiếm tiền trước người khác và làm như thế nào để kiếm được nhiều hơn. Để làm được điều này họ hiểu được vốn kiến thức nghèo nàn của mình. Nên ở trên đất khách, họ ham đọc sách mọi lúc mọi nơi. Khi không có gì trong tay thì vốn liếng duy nhất là tri thức sẽ giúp họ đứng lên.

Đọc nhiều sẽ giúp bạn tăng tri thức. Khi đã sở hữu tri thức trong tay bạn sẽ mở rộng được những vùng tri thức mới. Nhờ có tri thức, bạn sẽ nhìn thấy của cải.

Vậy nên đối với một người không có tiền hay quan hệ, kiến thức là cách quan trọng để bạn thay đổi cuộc đời mình.

Vậy sau khi đã nghỉ học quá lâu, bây giờ có phải đã quá muộn để nâng cao kiến thức? Thực tế ngay cả một người 80 tuổi vẫn mong muốn gia tăng tài sản của mình. Vì vậy không bao giờ là quá muộn để cải thiện kiến thức. Bởi kiến thức là của cải lớn nhất trong đời. Cho dù mất hết tiền bạc miễn có kiến thức bạn vẫn có thể tạo dựng được của cải mới.