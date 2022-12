Không phải Song Ji Hyo, Kim Jong Kook lại đoạt giải "Cặp đôi của năm" cùng thành viên Running Man khác

Trong buổi lễ trao giải SBS Entertainment Awards 2022 vừa diễn ra, bên cạnh việc Running Man nhận giải thưởng "Chương trình tạp kỹ của năm", fan còn cực kỳ thích thú khi 2 thành viên Yoo Jae Suk và Kim Jong Kook thắng giải "Best couple of the year" - "Cặp đôi của năm". Đây là giải thưởng được trao cho những bộ đôi có sự phối hợp ăn ý trong những chương trình giải trí đài SBS.

Kim Jong Kook và Yoo Jae Suk thắng giải "Cặp đôi của năm".

Cả hai phấn khích, thể hiện niềm vui ngay trên sân khấu.

Tại Running Man, Kim Jong Kook và Yoo Jae Suk được ví như 2 trụ cột lớn của chương trình: một người có sức mạnh được ví như "người năng lực", người còn lại giỏi về kiến thức. Chính vì thế, mỗi khi cả hai đối đầu, Running Man lại có thu về tỷ suất xem đài khủng.

Yoo Jae Suk và Kim Jong Kook thường "đấu võ mồm", đối đầu nhau tại Running Man.

Thời gian gần đây, 2 đội trưởng của Running Man bắt đầu hòa thuận, tương tác hỗ trợ nhau nhiệt tình trên sóng truyền hình khiến khán giả theo dõi hết sức bất ngờ nhưng cũng cực thích thú. Nguyên nhân là vì Yoo Jae Suk đã xuất hiện trên kênh YouTube của "người năng lực" cách đây 3 tháng với vai trò khách mời. Màn góp mặt của "MC quốc dân" đã kéo lượt xem video đạt đến con số hơn 9 triệu, còn lên thẳng top 1 thịnh hành tại Hàn Quốc. Thành tích này khiến Kim Jong Kook công khai ra sức "lấy lòng" đồng nghiệp.

Yoo Jae Suk - "MC quốc dân" trở thành khách mời trên kênh YouTube Kim Jong Kook cách đây 3 tháng. Lượt xem video này hiện đã đạt đến con số 9,3 triệu.

Người hâm mộ thích thú khi 2 đội trưởng Running Man đạt giải "cặp đôi của năm"

Ảnh: SBS