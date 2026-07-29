Không phải Sa Pa, đây là nơi "lạnh nhất Việt Nam" sắp có tuyến cáp treo lên thẳng: Đỉnh núi cao gần 1600m

Nhiều người nghĩ, Sa Pa là nơi lạnh nhất Việt Nam. Nhưng thực tế lại là nơi này.

Mẫu Sơn nằm cách trung tâm Lạng Sơn khoảng 30 km, từ lâu đã là điểm đến quen thuộc vào những đợt rét đậm, rét hại. Khu vực núi có độ cao trung bình trên 1.000 m, trong đó đỉnh Phia Pò, còn gọi là núi Cha, cao khoảng 1.541 m.

Nhờ vị trí cao và khí hậu đặc trưng, mùa đông tại đây thường xuất hiện sương muối, băng giá, thậm chí có tuyết trong một số thời điểm. Mẫu Sơn vì thế thường được nhắc đến như một trong những nơi lạnh nhất Việt Nam và được ví là “nóc nhà vùng Đông Bắc”.

Theo ghi nhận, Mẫu Sơn nhiều thời điểm lạnh hơn Sa Pa không phải vì có độ cao lớn hơn, mà chủ yếu do vị trí trực diện với các đợt gió mùa Đông Bắc. Không khí lạnh từ phía bắc thường tác động sớm và mạnh tới vùng núi Lạng Sơn, trong khi địa hình Hoàng Liên Sơn khiến mức độ ảnh hưởng tại khu vực Tây Bắc thay đổi theo từng đợt.

Tuyến cáp treo dự kiến hoàn thành vào năm 2028

Ngày 17/6/2026, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1095/QĐ-UBND, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. Theo tiến độ mới, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 7.352 tỷ đồng, quy mô khoảng 692,26 ha. Nhà đầu tư là Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn, doanh nghiệp thuộc Sun Group.

Giai đoạn đầu có vốn hơn 4.898 tỷ đồng, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, xây dựng ga đi, ga đến, tuyến cáp treo và các công trình phụ trợ. Các hạng mục này được ấn định hoàn thành vào quý II/2028.

Giai đoạn tiếp theo có vốn khoảng 2.454 tỷ đồng, gồm khách sạn, trung tâm sự kiện, khu vui chơi trong nhà và ngoài trời, không gian ẩm thực, mua sắm, quảng trường, bãi đỗ xe cùng hệ thống giao thông nội bộ. Toàn bộ quần thể dự kiến hoàn thiện vào quý IV/2032.

Điểm nhấn của dự án là tổ hợp vui chơi giải trí Sun World trên khu vực đỉnh Mẫu Sơn. Trong khi đó, dưới chân núi dự kiến hình thành tổ hợp mua sắm, giải trí, công viên cây xanh, đường đi bộ và các công trình phục vụ du khách.

Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2018 nhưng trải qua nhiều lần điều chỉnh. Đầu tháng 3/2026, tỉnh Lạng Sơn và nhà đầu tư tiếp tục khảo sát các vị trí ga đi, ga trung chuyển tại Phặt Chỉ và ga đến trên đỉnh Mẫu Sơn để rà soát hướng tuyến, địa hình cũng như phương án kết nối hạ tầng.

Theo thông tin cập nhật cuối tháng 7/2026, công tác bồi thường tại khu vực Phặt Chỉ và ga đi đã hoàn thành, còn khu vực đỉnh Mẫu Sơn đạt trên 95%. Dù vậy, dự án vẫn phải xử lý một số hạng mục hạ tầng và hoàn thiện các thủ tục trước khi thi công đồng bộ.

Chưa có cáp treo, du khách vẫn có thể lên Mẫu Sơn

Trong thời gian chờ công trình hoàn thành, du khách vẫn có thể đến Mẫu Sơn bằng đường bộ. Từ thành phố Lạng Sơn, hành trình đi theo quốc lộ 4B, sau đó rẽ vào cung đường đèo dài khoảng 15 km để lên khu trung tâm du lịch.

Mùa hè, Mẫu Sơn có không khí mát mẻ, phù hợp cho những chuyến nghỉ ngắn ngày, săn mây, ngắm bình minh và tránh nóng. Mùa đông là thời điểm đông khách hơn, đặc biệt khi có dự báo băng giá. Tuy nhiên, băng tuyết là hiện tượng phụ thuộc thời tiết, không xuất hiện thường xuyên hay vào một ngày cố định.

Du khách đến Mẫu Sơn săn tuyết, băng giá vào mùa đông (Ảnh Lữ hành Việt Nam)

Một điểm dừng nổi bật là núi Phặt Chỉ, nơi du khách có thể đi bộ, ngắm các dãy núi trùng điệp và tìm hiểu những câu chuyện tín ngưỡng gắn với cộng đồng người Dao. Do khu vực này liên quan tới phạm vi triển khai dự án, lối tiếp cận có thể thay đổi theo từng thời điểm.

Du khách cũng có thể ghé Khu linh địa cổ Mẫu Sơn tại thôn Lặp Pịa. Di tích nằm ở độ cao khoảng 1.190 m, có niên đại từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX và được xếp hạng di tích quốc gia năm 2013. Theo Cổng thông tin du lịch Lạng Sơn, điểm tham quan hiện không thu phí.

Mẫu Sơn không chỉ có băng tuyết

Với những người thích vận động, Mẫu Sơn còn phù hợp cho hoạt động trekking, đi bộ qua rừng và khám phá bản làng vùng cao. Tuy nhiên, địa hình nhiều đoạn dốc, trơn và thường có sương dày, vì vậy khách lần đầu nên có người địa phương hoặc hướng dẫn viên đồng hành.

Chuyến đi cũng có thể kết hợp thác Bản Khiếng, suối Long Đầu và các điểm sinh thái quanh khu vực Lộc Bình. Đây đều là những địa danh được địa phương xác định có tiềm năng hình thành sản phẩm du lịch sinh thái đặc trưng.

Ẩm thực là một phần khó bỏ qua với gà sáu cựa, ếch hương, thịt hun khói, rau rừng và rượu Mẫu Sơn nấu bằng men lá. Du khách có thể kết hợp nghỉ qua đêm để ngắm hoàng hôn, săn mây vào sáng sớm và tìm hiểu văn hóa của người Dao, Tày, Nùng sinh sống quanh vùng núi.

Khi tuyến cáp treo đi vào hoạt động, việc tiếp cận khu vực đỉnh được kỳ vọng thuận tiện hơn, đặc biệt với người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người khó di chuyển trên đường đèo. Dù vậy, cáp treo cùng tổ hợp Sun World hiện vẫn là các hạng mục đang được triển khai, chưa mở cửa đón khách.

Trong lúc chờ diện mạo mới của dự án hơn 7.000 tỷ đồng, Mẫu Sơn vẫn là điểm đến đáng cân nhắc cho hành trình ngắn ngày với khí hậu mát lạnh, cảnh quan núi rừng, di tích cổ và những trải nghiệm văn hóa đặc trưng của vùng Đông Bắc.