Không phải cứ muốn ngầu là ngầu được: So Ji Sub nói đúng điều đàn ông trưởng thành đều hiểu

So Ji Sub chính là minh chứng sống cho câu nói "gừng càng già càng cay".

Những tuần gần đây, cái tên So Ji Sub liên tục phủ sóng các diễn đàn phim Hàn nhờ màn tái xuất trong Agent Kim Reactivated (Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động) . Bộ phim không chỉ trở thành tác phẩm có rating cao nhất năm 2026 (tính đến thời điểm hiện tại) mà còn lọt top phim được xem nhiều nhất trên Netflix ở nhiều quốc gia.

Không những thế, theo một số thống kê rating thời gian thực được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, lượng người xem của bộ phim có thời điểm còn vượt mốc 50%. Thành tích này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, bởi truyền hình Hàn Quốc lâu rồi mới có một tác phẩm ngắn tập tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ và thu hút đông đảo khán giả đến vậy.

Ngoại hình lịch lãm của So Ji Sub khi tham gia bộ phim mới nhất có tên Agent Kim Reactivated. (Nguồn: Naver)

Ngoài tình tiết phim, điều khiến mạng xã hội bàn tán không kém chính là ngoại hình của tài tử So Ji Sub. Nếu những năm 2000, nam diễn viên gây sốt khắp châu Á với hình tượng "bad boy" cùng mái tóc dài, thân hình cao lớn cùng gương mặt góc cạnh đầy chất điện ảnh thì gần hai thập kỷ sau, anh lại bước sang một phiên bản trưởng thành hơn: điềm tĩnh, phong độ và lịch lãm. Nam diễn viên còn từng viral với câu nói trong chương trình You Quiz On The Block: "Không phải cứ muốn ngầu là ngầu được đâu".

So Ji Sub với câu nói gây sốt cõi mạng.

Điểm đặc trưng nhất trên gương mặt So Ji Sub gần như không thay đổi theo thời gian là đôi mắt một mí sắc lạnh, sống mũi cao cùng đường quai hàm vuông nam tính. Anh không sở hữu vẻ đẹp mềm mại theo tiêu chuẩn "mỹ nam" của Hàn Quốc mà gây ấn tượng bởi khí chất mạnh mẽ, trưởng thành và có phần gai góc. Chính điều này giúp So Ji Sub trở thành một trong những nam diễn viên hiếm hoi càng lớn tuổi càng có sức hút, lọt top quý ông quyến rũ của làng giải trí Hàn Quốc.

Visual thời trẻ gây thương nhớ của So Ji Sub. (Nguồn: TikTok)

Nhan sắc cực phẩm hồi mới vào nghề của So Ji Sub. (Nguồn: TikTok)

Ở tuổi 49, nhiều khán giả nhận xét So Ji Sub gần như không chạy theo xu hướng "trẻ hóa" bằng những thay đổi ngoại hình quá đà, phong độ của anh chưa bao giờ thuyên giảm. Những nếp nhăn nhẹ nơi khóe mắt hay làn da không còn căng bóng như thời đôi mươi lại vô tình tạo nên vẻ từng trải, phong trần đầy cuốn hút. Khí chất lạnh lùng, đôi lúc bất cần vẫn tạo nên chất riêng khó trộn lẫn của So Ji Sub trong showbiz Hàn.

Visual cực phẩm của "ông chú' tuổi 49. (Nguồn: Instagram)

Không chỉ giữ phong độ về nhan sắc, gout thời trang của So Ji Sub cũng là ví dụ điển hình cho khái niệm "quiet luxury" ở nam giới. Ngoài đời, nam diễn viên gần như không diện những bộ đồ quá nhiều họa tiết hay màu sắc nhưng vẫn đủ tôn lên vóc dáng nổi bật. Tủ đồ của anh xoay quanh các gam màu trung tính như đen, trắng, xám, navy hay be. Áo thun trơn, sơ mi oversized, quần suông và không thể thiếu những món phụ kiện đi kèm như mũ lưỡi chai, kính mát hoàn thiện giao diện trẻ trung, bảnh bao của "ông chú" đặc vụ đang gây bão màn ảnh Hàn.

Ngoài đời thường, nam diễn viên luôn ưu tiên lựa chọn những outfit thoải mái, khoẻ khoắn. (Nguồn: Instagram)

Khi tham dự các sự kiện thời trang hay họp báo, nam diễn viên gần như luôn xuất hiện trong những bộ suit tối màu được cắt may chuẩn xác. Không cần logo phủ kín hay phụ kiện xa xỉ, chính chiều cao nổi bật 1m82, tỉ lệ cơ thể cân đối cùng bờ vai rộng giúp anh mặc đẹp gần như mọi kiểu trang phục.

Hình ảnh lịch lãm, quyến rũ của So Ji Sub khi tham gia các sự kiện. (Nguồn: Instagram)

Bên cạnh đó, để giữ được body săn chắc ở tuổi 49 đối với so Ji Sub cũng là cả một quá trình. Xuất hiện trong chương trình giải trí nổi tiếng Hàn Quốc "My Ugly Duckling" của đài SBS số gần đây, nam thần màn ảnh Hàn đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ về cận nặng của mình. Anh thừa nhận bản thân cực kỳ mê ăn uống. Khi không có lịch trình dự án, anh ăn liên tục cả ngày dẫn đến việc cân nặng lên xuống thất thường, thậm chí tăng liền một mạch 10kg và chạm mốc gần 90kg với gương mặt tròn xoe từng khiến người hâm mộ khó nhận ra. Thế nhưng, chỉ cần có dự án mới, anh sẵn sàng giảm cân hoặc thay đổi ngoại hình để vào vai được trọn vẹn nhất.

Body cực phẩm của nam diễn viên ở độ tuổi 49. (Nguồn: Instagram)

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động, So Ji Sub không còn cần chứng minh mình là một mỹ nam. Ở tuổi 49, điều khiến anh nổi bật nằm ở thần thái, khí chất và sự điềm tĩnh hiếm có. Agent Kim Reactivated một lần nữa cho thấy sức hút của nam diễn viên không chỉ đến từ khả năng diễn xuất mà còn từ hình ảnh quý ông lịch lãm, bền bỉ với thời gian - mẫu hình vẫn luôn có chỗ đứng riêng giữa làn sóng thần tượng trẻ liên tục xuất hiện trên màn ảnh Hàn.

Ảnh: Instagram, TikTok