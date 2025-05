Không phải ai cũng biết: Đây là bí mật giúp sữa New Zealand có chất lượng hàng đầu thế giới!

Xét trên tiêu chí này, New Zealand được xem là một trong những quốc gia có chất lượng dẫn đầu thế giới về ngành sữa.

Sữa tươi là một thực phẩm quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị nên bổ sung sữa và các chế phẩm từ sữa vào chế độ ăn hàng ngày của trẻ nhỏ, bên cạnh các bữa ăn chính. Lý do là vì trong giai đoạn tăng trưởng, nhu cầu dinh dưỡng, đặc biệt là protein và canxi của trẻ rất cao, trong khi lượng thức ăn từ bữa chính đôi khi chưa đủ để đáp ứng. Sữa tươi, nhất là sữa tươi nguyên chất, được xem là nguồn cung cấp protein và canxi tự nhiên, có giá trị sinh học cao và dễ hấp thu, giúp xây dựng hệ cơ, xương chắc khỏe, hỗ trợ phát triển chiều cao, thể lực và trí tuệ.

Theo tiêu chuẩn dinh dưỡng của nhiều quốc gia, sữa đạt chuẩn sẽ cung cấp ít nhất 2,8g protein và khoảng 90–120mg canxi trên mỗi 100ml. Đây là nguồn dưỡng chất rất phù hợp trong giai đoạn trẻ cần tăng cường mật độ xương. Vì vậy, việc bổ sung sữa đều đặn mỗi ngày là một phần quan trọng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và toàn diện.

Việc bổ sung sữa tươi nguyên chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển thể lực và trí tuệ của trẻ

New Zealand luôn giữ vị thế là một trong những quốc gia có chất lượng sữa dẫn đầu thế giới nhờ những "điểm tốt" này

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hàm lượng chất dinh dưỡng trong sữa tươi nguyên chất được quyết định chủ yếu từ thổ nhưỡng, môi trường, giống bò, điều kiện nuôi dưỡng bò sữa, tiêu chuẩn chất lượng và quy trình giám sát chất lượng của nhà sản xuất. Xét theo tiêu chí này, hiện New Zealand được xem là một trong những quốc gia có chất lượng hàng đầu thế giới trong ngành sữa bởi quốc gia này được thiên nhiên ban tặng những điều kiện tự nhiên lý tưởng cho chăn nuôi bò sữa mà hiếm nơi nào có được. Đây cũng là vùng đất có kinh nghiệm chăn nuôi lâu đời với phương pháp chăn nuôi khoa học, bền vững.

Ông Scott James - Tổng Lãnh sự New Zealand tại Việt Nam chia sẻ lý do để New Zealand trở thành biểu tượng của ngành sữa toàn cầu: "Chất lượng sữa Zealand luôn nằm trong top đầu thế giới nhờ vào sự kết hợp giữa điều kiện tự nhiên lý tưởng và phương pháp chăn nuôi khoa học, bền vững".

Meadow Fresh là một trong những thương hiệu sữa tươi nổi bật, mang đậm dấu ấn của ngành sữa New Zealand.

Ông lý giải, khí hậu trong lành, ôn hòa quanh năm, lượng mưa dồi dào cùng yếu tố thổ nhưỡng giúp đồng cỏ (thức ăn chủ yếu của bò sữa) nơi đây phát triển xanh tốt. Bò sữa tại New Zealand được sống trong môi trường chăn thả tự nhiên, ăn cỏ tươi quanh năm và uống nước sạch.

Bên cạnh yếu tố thiên nhiên ưu đãi, ngành sữa New Zealand còn nổi bật nhờ sự tiên phong trong mô hình chăn nuôi hiện đại. Các trang trại tại đây áp dụng công nghệ tiên tiến để theo dõi sức khỏe của từng con bò, đảm bảo chúng được sống trong điều kiện tốt nhất. Cụ thể, 90% thời gian của đàn bò phải được tự do chăn thả ngoài đồng cỏ, được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ít nhất 2.000 giờ mỗi năm. New Zealand nghiêm cấm việc sử dụng hormone tăng trưởng… Tất cả giúp duy trì chất lượng sữa ở mức cao nhất.

New Zealand là một trong những quốc gia có chất lượng sữa hàng đầu thế giới

Để có thể có mặt trên thị trường, sữa Meadow Fresh phải trải qua những quy trình kiểm tra và đánh giá khắt khe, tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của New Zealand.

Đến nay sữa tươi Meadow Fresh nhiều năm qua đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Mỗi hộp sữa đến người tiêu dùng đều đảm bảo 3 yếu tố: nguyên chất (nhập khẩu nguyên hộp, nguyên thùng từ New Zealand) - tự nhiên (không chứa chất bảo quản, giữ trọn vị tươi ngon tự nhiên) và giàu dưỡng chất (protein dễ tiêu hóa, canxi tự nhiên dễ hấp thu, hỗ trợ tăng chiều cao cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể).

Mỗi hộp sữa tươi Meadow Fresh đều đảm bảo 3 yếu tố: nguyên chất - tự nhiên- giàu dưỡng chất

Đối chiếu theo nhiều nguồn tài liệu khoa học và các tiêu chuẩn về thực phẩm của các nước quy định hàm lượng protein trong sữa ít nhất cần đạt 2,8 gram trên 100 ml; hàm lượng canxi trong mỗi 100 ml sữa vào khoảng 90~120 mg thì trong 100ml sữa tươi Meadow Fresh sẽ cung cấp cho trẻ khoảng) 3.5 - 5 gram protein và 125 - 180 mg canxi. Đặc biệt canxi trong sữa tươi Meadow Fresh là canxi sữa nên dễ hấp thu, an toàn cho hệ tiêu hóa của trẻ. Dòng calci max hiện có hàm lượng canxi thuộc top đầu thị trường với 180mg/100ml).

Giữa tháng 03/2025 vừa qua, Meadow Fresh thông báo ra mắt nhận diện mới cho tất cả các dòng sản phẩm 200ml. Nhận diện mới có logo thay đổi theo hướng hiện đại; hình dáng hộp cao, cầm nắm thuận tiện hơn. Nhận diện này sau đó cũng sẽ tiếp tục được cập nhật trên dòng 1 lít trong thời gian tới.

