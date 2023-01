Không ngờ quả cau của Việt Nam lại trở thành món kẹo lạ tại nước bạn, được người dân cực thích

Thứ quả "mở đầu câu chuyện" ở nước ta vốn được biết đến là món ăn quen thuộc của các bà, các cụ hoặc được sử dụng trong việc thờ cúng, cưới hỏi. Vậy mà giờ đây nhiều người mới biết rằng quả cau ấy lại được nước bạn chế biến thành món kẹo khiến dân tình mê mẩn.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện 1 đoạn clip giới thiệu về món kẹo cau vô cùng đặc biệt tại Trung Quốc.

Loại kẹo cau hot rần rần trên mạng xã hội. (Ảnh: @daikieuchina)

Thực chất, loại cau mà thương lái thu mua là quả cau non, chưa có hạt bên trong. Sau khi mua về, cau sẽ được sấy khô, chế biến thêm các gia vị thành món kẹo cau. Loại kẹo này ăn có vị ngọt ngọt, the the như kẹo gừng, có công dụng chống viêm họng, giữ ấm cơ thể nên rất được ưa chuộng ở xứ Trung.

Cau non - thứ quả tưởng không ăn được ở Việt Nam hóa ra lại được Trung Quốc sản xuất thành kẹo. (Ảnh: @daikieuchina)

Ngay khi xuất hiện trên TikTok, clip này đã thu về hàng triệu lượt người xem, bình luận và chia sẻ. Chứng tỏ món kẹo cau này rất có sức hút với nhiều người. Điều đáng chú ý dưới phần bình luận có nhiều người chia sẻ rằng họ đã thử kẹo cau và khá thích thú với món ăn vặt độc, lạ đến từ Trung Quốc này.

Nhiều người cũng đã thưởng thức qua món kẹo này. (Ảnh: @daikieuchina)

Có thể thấy ở nước ta, người dân thường cuộn lá trầu không bên ngoài miếng cau và quết thêm chút vôi tôi để tăng hương vị khi nhai. Nhưng ở Trung Quốc, món kẹo này không cần cuộn lá trầu cứ thế trực tiếp bỏ vào miệng nhai, đây cũng được xem như "món ăn vặt" phổ biến ở Trung Quốc.

Món kẹo cau thường được ăn trực tiếp. (Ảnh: @Beecost, @daikieuchina)

Trên các chợ mạng và sàn thương mại điện tử của Việt Nam, kẹo cau Trung Quốc được bán với giá trung bình từ 35k - 70k (tuỳ loại). Mỗi gói kẹo có trọng lượng tầm 20g, gồm nhiều màu sắc và nhãn hiệu khác nhau.

Bạn đã từng thử qua loại kẹo cau này chưa?