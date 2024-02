Không ngờ có ngày “thánh đơ xứ Hàn” lại được khen diễn hay, còn có cảnh khóc đẹp đến nao lòng

Mê Hoặc Quân Vương của Jo Jung Suk - Shin Se Kyung hiện là tựa phim cổ trang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Xuyên suốt hành trình lên sóng, khán giả dành trọn vẹn sự chú ý tới nam chính Jo Jung Suk, người có một màn trình diễn vô cùng xuất sắc với nhiều khoảnh khắc đau thương khiến khán giả ám ảnh. Trong khi đó, Shin Se Kyung lại liên tục khiến người xem hoài nghi về năng lực của mình bởi suốt mười mấy năm làm nghề, cô vẫn chưa thể thoát mác "thánh đơ" dù toàn đóng chính các dự án tầm cỡ.

Ở những diễn biến mới nhất của Mê Hoặc Quân Vương, bất ngờ khi Shin Se Kyung lại nhận được những lời khen từ khán giả và truyền thông Hàn bởi diễn xuất được cho là "đầy nhiệt huyết". Trong tập phim mới nhất mới lên sóng ngày 18/2 vừa qua, nhân vật Hee Soo (Shin Se Kyung) thủ vai sắp trả thù thành công nhưng lại đau lòng trước nguy cơ để mất tình yêu mình mới có được.

Cảnh tượng Hee Soo đôi mắt ngấn lệ, không thể kìm nén cảm xúc khi đối diện với Lee In (Jo Jung Suk) khiến nhiều khán giả không khỏi đau lòng. Đây là khoảnh khắc mà Hee Soo lẽ ra đã có thể hoàn thành việc báo thù, giết chết Lee In nhưng khi thấy Lee In quan tâm mình, cô đã không kìm nén được cảm xúc. Sau cùng, cô phản bội lại lý tưởng sống và ngăn cản Lee In đi đến chỗ chết, khiến Lee In nảy sinh sự nghi ngờ còn Hee Soo lại chẳng biết phải giải thích ra sao.

Trang Naver Hàn Quốc đánh giá cao diễn xuất của Shin Se Kyung trong phân cảnh này: "Sự giằng xé trong nội tâm nhân vật, khao khát báo thù nhưng tâm trí lại bị xao nhãng bởi tình yêu được Shin Se Kyung thể hiện đầy sâu sắc với diễn xuất nhiệt huyết của mình." Khách quan mà nói ở phân cảnh này, ánh mắt của cô vẫn chưa thực sự cảm xúc nhưng đây vẫn là một sự tiến bộ vượt bậc của mỹ nhân họ Shin. Chí ít là cảnh khóc này khiến khán giả tương đối dễ chịu, nhẹ nhàng, không cần phải gồng mình quá nhiều và Shin Se Kyung thì đẹp đến nao lòng.

Nguồn ảnh: tvN