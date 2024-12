Không lo tiền tiêu Tết vì đã có nhà Hà Nội

Không lo chi tiêu ngày Tết vì đã có nhà ở Hà Nội

Thảo My (SN 1996, Hà Nội) cho biết năm nay Tết đến sớm nên cô nàng chưa có nhiều dự định đặc biệt. Cũng vì thế, Thảo My dự định sẽ chi tiêu Tết không quá khác biệt so với năm ngoái. Cụ thể, cô nàng sẽ dành 1-2 triệu đồng để mua món ăn ngày Tết; 1,5 triệu đồng mua áo dài và 2 triệu đồng để tặng quà cho bạn bè, đối tác dịp cuối năm. Ngoài ra, một trong những khoản chi lớn nhất của cô nàng phải kể đến là dành 10 triệu đồng tiền mặt để biếu tặng bố mẹ.

Dù dành xấp xỉ gần 20 triệu đồng cho mùa Tết nhưng Thảo My vẫn không quá lo lắng vì đã có sự chuẩn bị tài chính từ trước. Bên cạnh đó, cô nàng cho rằng bản thân đã tiết kiệm được khá nhiều chi tiêu cho mùa cuối năm vì đang ở nhà sẵn cùng bố mẹ, từ đó giảm bớt một số chi phí như tiền thuê nhà hàng tháng, di chuyển về quê ăn Tết.

“Mình nghĩ việc có nhà sẵn giúp mình tiết kiệm được nhiều chi tiêu cho Tết. Vì ít ra mình không phải lo lắng trả tiền nhà hàng tháng. Tuy nhiên, mỗi tháng mình vẫn gửi mẹ khoảng 3 triệu để chi tiêu ăn uống thêm. Và mình vẫn thường có khoản biếu riêng để gửi bố mẹ ăn Tết”, Thảo My chia sẻ.

Ảnh minh họa

Một trường hợp khác, Tuấn (SN 2002, Hà Nội) chia sẻ dù còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết nhưng anh chàng vẫn chưa có kế hoạch gì. Chàng trai vừa bắt đầu công việc mới vào tháng 6 năm, nay. Dù đã nỗ lực cày cuốc nhưng vì mới đi làm, thu nhập bấp bênh nên Tuấn chưa có một đồng tiết kiệm nào, chưa kể còn nợ một vài khoản nợ nhỏ.

Tuy nhiên, Tuấn cho rằng tài chính của anh chàng vẫn ổn vì đang sống cùng bố mẹ. Đơn cử như trong dịp Tết, anh chàng cũng không lo ngại gì về tiền nong. Bởi anh chỉ định dành khoảng 4 triệu đồng để chi tiêu cho đợt Tết Nguyên đán - một con số khá khiêm tốn so với những người bạn sống xa quê của Tuấn.

Cụ thể, anh chàng tính dành 1 triệu đồng để chi tiêu cho bản thân, 1 triệu đồng để mua sắm đồ ăn Tết và 2 triệu đồng để lì xì phụ huynh. “Mình mới đi làm, nên bố mẹ không kỳ vọng con cái có thể phụ giúp Tết nhiều cho gia đình”, Tuấn chia sẻ thêm.

Trong khi đó, Thuỳ Trang (SN 1998, Hà Nội) cũng chia sẻ cô nàng dự định chỉ dành 5 triệu đồng cho chi tiêu mùa Tết. Cụ thể, cô nàng sẽ dành 500 ngàn đồng để mua áo dài, 2 triệu đồng lì xì cho bố mẹ, 500 ngàn đồng để mừng tuổi cháu gái, 1 triệu đồng để mừng tuổi ông bà và 1 triệu đồng cho các khoản vui chơi và gặp gỡ khác.

Tương tự Tuấn, Trang cho hay chỉ dành được tối đa số tiền cho đợt này vì số tiền tiết kiệm không nhiều. Hiện, Thuỳ Trang đang ở cùng gia đình nên gánh nặng tài chính của cô giảm bớt khá nhiều, vì bố mẹ đã chi tiền mua đồ ăn và đồ trang trí cho ngày Tết. Bố mẹ cô nói, chỉ cần con gái góp mặt trong ngày nay là niềm vui rồi.

“Công việc khó khăn khiến mình đành phải chấp nhận cắt giảm chi tiêu cho Tết. Chỉ mong năm sau sự nghiệp ổn định hơn thì mình có thể đỡ đần bố mẹ hơn một chút”, Trang bày tỏ mong muốn của mình.

Dù không lo lắng về tiền nong trong ngày Tết nhưng cô nàng chia sẻ có một nỗi lo khác là khi họ hàng hỏi về công việc và số tiền tiết kiệm trong năm cũ. “Nhiều người nghĩ rằng mình ở nhà với bố mẹ, không phải lo tiền nhà hay chi phí sinh hoạt thì tài khoản tiết kiệm sẽ nhiều lắm. Nhưng thực tế là con số không quá lớn. Đây cũng là nguyên nhân khiến mình tương đối lo âu mỗi khi dịp Tết về”, Thùy Trang cũng nói thêm sẽ cố gắng tiết kiệm và tìm cách gia tăng thu nhập trong năm sau.

Ảnh minh họa

Dù sao vẫn phải chi tiêu tiết kiệm

Thảo My cho hay, so với dịp Tết Nguyên đán của năm ngoái thì cô nàng đã cố gắng tiết kiệm hơn vào năm nay. “Thứ nhất, nhu cầu chơi Tết, diện Tết cũng không còn như năm ngoái nên số tiền cần bỏ ra cho việc mua quần áo mới hay đồ ăn,... cũng được tối giản hơn rất nhiều. Mình cũng không muốn rơi vào cảnh cuối năm tiêu hoang, đầu năm trắng túi nên giờ mình sẽ cân nhắc hơn trong các quyết định chi tiêu”.

Từ trải nghiệm nhiều năm mua sắm cho ngày Tết, Thảo My đã rút ra được một số mẹo tiết kiệm cho bản thân. Thứ nhất, cô nàng sẽ ghi rõ danh sách checklist những khoản mục mua sắm cần dùng đến tiền với tiêu chí “càng chi tiết càng tốt”. Bởi lẽ, sau khi nhìn vào danh sách checklist này, cô nàng sẽ ước chừng được tổng số tiền cần chi là bao nhiêu và tránh được việc bị cám dỗ vì mua sắm linh tinh từ trước. Thứ hai, Thảo My cũng tranh thủ săn sale từ trước đó vài món đồ để không lo mua sắm gần sát Tết sẽ bị tăng giá.

Trong khi đó, Thuỳ Trang cũng cho biết nguyên tắc chi tiêu cho ngày Tết năm nay của cô nàng là “càng tiết kiệm càng tốt”. “Một trong những việc giúp mình tiết kiệm được hiệu quả là chỉ mua sắm những món đồ mình cần. Mình dành 500 ngàn đồng để chi tiêu cho bản thân, còn lại mua đồ cho gia đình thì sẽ mua sắm trên sàn thương mại điện tử để tiết kiệm chi phí. Không tụ tập bạn bè quá 3 buổi, cũng giúp mình cắt bỏ được nhiều khoản chi phí hơn. Bên cạnh đó, mình cũng tranh thủ đến nhà họ hàng, như thế vừa gắn kết được tình cảm mà còn tiết kiệm được một khoản cho các khoản tụ tập bên ngoài”, cô nàng chia sẻ.

Sau cùng, Thuỳ Trang cho rằng chi tiêu cho ngày Tết nên dựa vào tài chính cá nhân để tránh những áp lực có thể hình thành sau này. “Mình quan niệm tiêu Tết là lựa cơm gắp mắm thôi. Tiền tiết kiệm có bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Chứ không sống phông bạt đi vay mượn cho mấy ngày Tết vì nếu không qua mùa này sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu có nhiều tiền thì mình mua sắm nhiều, đi chơi và ăn uống thoải mái. Nhưng nếu mình không có tiền thì chỉ tiêu trong chừng đó, mua sắm đơn giản và chủ yếu ở nhà để tiết kiệm chi phí”, cô nàng bày tỏ.