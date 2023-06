Không là ''tinh hoa hội tụ'' nhưng có một tiệm bánh vẫn được tín đồ ẩm thực tại TP.HCM ''rất yêu''!

Đẹp đến từng chi tiết, ngon rung động giác quan

Chỉ cần nhìn vào sản phẩm, nhiều tín đồ sành ăn sẽ nhận ra ngay đây là những hương vị "made by The 350F Dessert & More (The 350F)". Lý do là bởi thương hiệu luôn dành nhiều tâm huyết vào việc sản xuất hình ảnh chỉn chu, đẹp mắt để giới thiệu sản phẩm ra công chúng. Bên cạnh đó, phần trang trí cũng tạo nên dấu ấn riêng cho từng chiếc bánh với rất nhiều trái cây tươi bên trên, cùng những chi tiết nhấn nhá cầu kỳ nhưng không kém phần tinh tế.

Mỗi chiếc bánh luôn ghi điểm với khách hàng vì sự ngon mắt, ngon miệng

Không chỉ tạo nên sự khác biệt trong "phần nhìn", dòng bánh Mousse của The 350F còn chinh phục gu thưởng thức của khách hàng nhờ vào sự tươi ngon và mới lạ trong từng hương vị. Với bộ sưu tập gần 16 vị bánh, trong đó có những sản phẩm nổi bật được "may đo" riêng theo từng mùa, The 350F luôn mang đến những trải nghiệm đa dạng và xứng đáng để chờ đón cho các tín đồ bánh ngọt.

Lấy ví dụ cho việc "mùa nào thức nấy", tháng 6 này, The 350F chính thức tung ra chiếc Mousse Vải ngay vào thời điểm vải thiều đang vào độ ngon nhất. Chiếc bánh thu hút với rất nhiều trái vải tươi căng mọng bên trên, điểm thêm vài lát mâm xôi đỏ và trà hoa hồng. Tất cả gợi lên sự thanh khiết, tinh khôi nhưng mềm mịn và ngọt ngào, khiến các fan của The 350F phải dành nhiều lời khen như "xinh quá, dễ thương" ngay trên chính bài đăng của thương hiệu trên Facebook.

Ít ai biết rằng, đằng sau mỗi chiếc bánh của The 350F là những câu chuyện thú vị về hành trình tìm kiếm nguồn nguyên liệu. Với tình yêu mãnh liệt dành cho nông sản Việt, đích thân anh chủ tiệm bánh đã đi đến từng địa phương, những vùng nổi tiếng về trái cây từ Bắc vào Nam, để tìm nguồn cung ưng ý. Cũng chính anh đã chuyện trò với người nông dân để hiểu hơn về đặc tính của từng loại trái cây và thuyết phục họ trở thành "bạn đồng hành" cùng The 350F, nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào ổn định cho sản phẩm giữ vững phong độ suốt mùa.

Có câu "tình yêu luôn dễ lây lan từ người này qua người khác", vậy nên với rất nhiều tâm huyết đặt vào từng chiếc bánh, không khó để hiểu vì sao sản phẩm của The 350F luôn dễ khiến khách hàng yêu mến từ cái nhìn đầu tiên và sau đó là say mê khi hương vị êm mát tan trên đầu môi.

Luôn làm hài lòng khách hàng với chính sách tiếp cận độc đáo

Một điều khiến những ai đã "phải lòng" The 350F sẽ khó mà yêu thêm nơi khác, đó chính là việc thương hiệu luôn đề cao trải nghiệm khách hàng. Nếu trước khi mua hàng, khách được "chiêu đãi" những hình ảnh, video ấn tượng trên các trang mạng xã hội của thương hiệu thì trong khi mua hàng là sự chỉn chu trong cách đóng gói, tận tâm trong việc tư vấn và luôn sẵn lòng hỗ trợ những yêu cầu phát sinh một cách toàn diện. Và cuối cùng sau khi mua hàng, hành trình trải nghiệm của khách hàng sẽ không chỉ dừng lại ở việc nhận bánh, thưởng thức, mà nếu có vấn đề phát sinh, The 350F luôn hỗ trợ hết mình để khách hàng cảm thấy được tôn trọng, thỏa mãn và thoải mái nhất.

Đặc biệt, một điểm cộng cực lớn mà chỉ The 350F mới có, đó là cho khách dùng thử sản phẩm trước khi mua. Sẽ không ngoa khi nói rằng The 350F là một trong những tiệm bánh đầu tiên tại Sài Gòn đưa ra chính sách hấp dẫn này cho khách hàng. Chỉ cần ghé đến hai Gallery của The 350F tại Quận 1 và Phú Nhuận, bạn đều được thưởng thức miễn phí tất cả mọi hương vị được bày biện trong tủ kính. Chưa hết, không gian Gallery còn là điểm "check-in" ấn tượng cho những ai thích "ảnh đẹp, bánh xinh" bởi thiết kế vô cùng bắt mắt, mang hơi hướng minimalism với tone màu vàng gold sang chảnh nổi bật.

Có thể thấy, những nỗ lực của The 350F đều vì một giá trị duy nhất "Sự hài lòng của khách hàng". Vì chỉ có những chăm chút thật tâm mới chạm đến trái tim. Vì chỉ có nâng niu sản phẩm của chính mình thì mới tìm thấy sự trân trọng nơi khách hàng. Và vì chỉ khi làm "đến nơi đến chốn", thương hiệu mới khẳng định được giá trị của mình trong lòng những "Thượng đế".