Không khởi tố vụ cô gái tử vong với nhiều vệt máu trên người tại Thủ Đức

1. Đơn của đơn của ông Phan Hiền, trú tại 31 Thảo Điền (phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) kêu cứu sự việc: Ngày 11/1/2023, ông Hiền được con rể gọi điện thoại cho biết con gái của ông (chị Phan Thị Mỹ Hằng) đã mất tại chung cư Centana (thành phố Thủ Đức), nơi vợ chồng họ đang thuê để ở. Tới nơi, ông Hiền thấy người chị Hằng có máu, đã chết tại khu vực lối đi tầng 2 của chung cư. Sau đó, chị Hằng được đưa về Trung tâm khám nghiệm Pháp y, xác định bị đa chấn thương. Trong đơn, ông Hiền nghi ngờ con gái ông bị giết chứ không phải tự tử, nên đã tố giác sự việc tới các cơ quan chức năng.

Trước sự việc trên, ngày 2/1/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thủ Đức có văn bản (số 95) trả lời báo Tiền Phong , cho biết: Sau khi xem xét sự việc thấy vụ chết người trên không có lý do tội phạm, nên ngày 13/12/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thủ Đức đã ra quyết định không khởi tố hình sự vụ án.

Một số văn bản trả lời báo Tiền Phong của các cơ quan chức năng

2. Đơn của ông Nguyễn Anh Tuấn, trú tại số nhà 80B phố Thợ Nhuộm (phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) kiến nghị việc hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hà (cùng số nhà) đã cơi nới diện tích, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Ngày 1/12/2023, UBND phường Trần Hưng Đạo có văn bản (số 590) trả lời báo Tiền Phong , cho biết: Nhà 80 phố Thợ Nhuộm trước đây là tập thể 2 tầng do Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) quản lý, đến năm 1985 chuyển giao cho Xí nghiệp nhà Hoàn Kiếm. Tập thể có 10 hộ dân sinh sống (trong đó có hộ ông Tuấn và bà Hà, đều là con của các cán bộ lão thành cách mạng), và các hộ dân đã được mua nhà theo Nghị định 61/CP. Trong quá trình sử dụng vào các năm 1995 và 1998, hộ ông Tuấn và bà Hà đã tiến hành cải tạo, cơi nới phần diện tích thành tầng 3 tại nhà 80B Thợ Nhuộm và sử dụng đến nay. Trước sự việc tồn tại từ trước, trong những năm qua, UBND phường Trần Hưng Đạo và các cơ quan chức năng liên quan đã nhiều lần tiến hành giải quyết nhưng chưa thể xử lý xong vụ việc. Trong thời gian tới, UBND phường Trần Hưng Đạo tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Thu Hà để có phương án giải quyết dứt điểm vụ việc.

3. Đơn của các công dân xóm Chùa (xã Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội) kiến nghị việc xây trường mầm non tại địa phương đã lấn chiếm vào đường dân sinh của người dân. Ngày 29/11/2023, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội có văn bản (số 9994) trả lời báo Tiền Phong , cho biết: Căn cứ Thông tư số 05 (ngày 1/10/2021) của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, Sở Xây dựng chuyển đơn của các hộ dân đến UBND huyện Thạch Thất xem xét, giải quyết đầy đủ các nội dung trong đơn và trả lời công dân theo quy định; thông báo kết quả giải quyết đến báo Tiền Phong và Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.