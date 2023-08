"Không gian làm việc xuất sắc nhất châu Á 2023" có gì mà ai cũng ước được làm việc tại đây?

Xu hướng đầu tư cho không gian văn phòng đang được nhiều công ty, tập đoàn hưởng ứng. Không chỉ thể hiện tầm nhìn, giá trị văn hoá của công ty, không gian văn phòng còn là nơi trực tiếp đem tới những trải nghiệm mới mẻ cho nhân sự. Đây là điều mà bất cứ nhân viên nào cũng hào hứng.

Gần đây, hình ảnh về một không gian làm việc "sang - xịn - mịn" đang được nhiều người chia sẻ và trầm trồ, thậm chí còn được xuýt xoa là văn phòng trong mơ. Đó là không gian làm việc tại Khối Ngân hàng số tại SHB - mô hình vừa nhận giải thưởng về Thiết kế nội thất không gian làm việc xuất sắc nhất châu Á. Giải thưởng do Asia Awards Organization trao tặng tại Lễ trao giải Kiến trúc châu Á 2023 (Asia Architecture Design Awards - AADA) diễn ra ở Singapore ngày 14/8.

Không gian làm việc của dân tài chính trông như thế nào? Có gì bên trong mà khiến nhiều người khẳng định đây sẽ là mô hình đi đầu, tạo ra xu hướng mới cho các công ty, tập đoàn khi xây dựng văn phòng làm việc? Cùng khám phá nhé!

Quá đẹp và hiện đại, có đủ thứ từ phòng gym, phòng giải trí tới pantry

Văn phòng làm việc chính là nơi thể hiện rõ nhất văn hoá của công ty. Nhất là khi Khối Ngân hàng số (Digital Division) SHB đang được quan tâm đầu tư nhằm thúc đẩy văn hóa đổi mới, nhanh nhẹn, sáng tạo hơn. Đó là lý do không gian làm việc của đơn vị được kỳ vọng vừa truyền tải bản sắc thương hiệu, lại vừa mang màu sắc đột phá khi kiến tạo một mô hình làm việc chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Sắc cam - màu thương hiệu của SHB chính là tông chủ đạo của văn phòng làm việc, đem tới cảm giác tươi mới, hiện đại và kích thích sáng tạo. Sự kết hợp khéo léo với các gam màu trung tính như trắng, xám cũng giúp làm dịu, tạo chiều sâu và phân lớp không gian rõ ràng.

Tất cả khu vực làm việc của nhân viên đều bố trí cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên một cách tối đa. Các phòng chức năng, phòng tương tác, phòng họp khác đều được bố trí hợp lý với nội thất đơn giản, tinh tế nhưng hiện đại. Sự kết hợp những mảng sáng - tối từ các hệ thống chiếu sáng giúp tạo ra chiều sâu, chiều cao, tạo điểm nhấn cho nội thất, đồng thời thổi bừng cảm xúc chủ đạo cho không gian.

Không gian làm việc của dân tài chính, ngân hàng không hề khô khan như bạn nghĩ. Sự cân bằng và tuần hoàn trong quá trình "làm" và "nghỉ" được đặt lên hàng đầu trong thiết kế, giúp nhân viên duy trì năng suất làm việc quả.

Không chỉ đầu tư cho những không gian làm việc, đề cao tính năng suất hiệu quả, tại đây còn có các không gian giúp mọi người dễ dàng kết nối, nghỉ ngơi và giải trí ngay tại chính văn phòng, như phòng giải trí, tập gym, pantry, phòng y tế…

Yếu tố xanh trong văn phòng được đội ngũ thiết kế đặc biệt quan tâm và chú trọng. Hệ thống cây xanh được bố trí xen kẽ, mang lại không gian trong lành, thoáng đãng, thân thiện môi trường. Điều này không những giúp cải thiện chất lượng không khí trong phòng, tốt cho sức khỏe mà còn đóng góp vào tăng năng suất và tính sáng tạo cho nhân viên.

Với công ty "nhà người ta", không gian làm việc tạo động lực thay vì áp lực!

Nhắc đến ngân hàng, nhiều người luôn cho rằng đây là môi trường làm việc áp lực, nghiêm khắc, có tính kỷ luật lao động cao với hàng loạt quy chế, quy định. Nhưng trải nghiệm thực tế tại Khối Ngân hàng số SHB đang chứng minh điều ngược lại, các cán bộ nhân viên đã và đang tận hưởng một luồng gió mới trong nét văn hóa doanh nghiệp cởi mở, sáng tạo, đoàn kết cùng nhau phát triển.

Không gian làm việc tại Khối Ngân hàng số SHB thể hiện rất rõ điều đó, đây là sự kết hợp giữa giá trị thương hiệu SHB và cảm hứng từ phong cách "Agile Working" - mô hình làm việc linh hoạt được coi là xu thế toàn cầu. Đề cao tính chủ động trong giao tiếp, tại SHB, ngoài việc ngồi tại chỗ để làm việc, cán bộ nhân viên cần tương tác, trao đổi liên tục với nhau như họp hàng ngày (Daily Meeting), triển khai họp đánh giá (Review), thảo luận (Discussing/Brainstorming)… để ra được kết quả cuối cùng trong khoảng thời gian nhanh nhất.

Chính vì vậy, tại đây, thay vì ngăn cách bởi những bức tường, văn phòng được mở rộng không gian tối đa để tất cả cán bộ nhân viên gia tăng tương tác, kết nối, hướng đến hiệu quả cao nhất.

Văn phòng gồm nhiều không gian với các phong cách khác nhau: Không gian yên tĩnh (Quite zone) với chuẩn cách âm cao khi cần sự tập trung và sáng tạo; Không gian thảo luận mở (Break out) dành cho các cuộc họp nhóm nhanh, chớp nhoáng, khuyến khích tối đa sự tương tác; và Các khu vực phòng họp (meeting room) đa dạng, giúp cán bộ nhân viên có thể tự do lựa chọn không gian làm việc phù hợp.

Đặc biệt, để thực hiện sứ mệnh cung cấp các sản phẩm - dịch vụ số hóa dẫn dắt lộ trình chuyển đổi SHB, cán bộ nhân viên của Khối Ngân hàng số luôn được trao cơ hội làm những việc mới, cách tiếp cận hay tiến hành các dự án thử nghiệm với tốc độ "Quick win". Chính điều này đã mang đến môi trường tích cực, giúp nhân viên có thêm động lực để thực hiện mục tiêu chung.

Đại diện SHB cho biết, khởi nguồn từ chính những mong muốn và ý tưởng của người SHB về một môi trường làm việc trẻ trung, đầy hứng khởi - mọi sự sắp đặt nơi đây đều được đội ngũ Ban Lãnh đạo ngân hàng chăm chút thực hiện bằng sự lắng nghe, thấu hiểu và tận tâm. Đó là làm sao cho mỗi cán bộ nhân viên đều có cơ hội tương tác, gắn kết với nhân sự tại các phòng ban khác nhau, để mỗi ngày đi làm là một trải nghiệm hạnh phúc, đoàn kết đồng lòng hướng tới mục tiêu chung trở thành Ngân hàng số được yêu thích nhất vào năm 2027 và sớm trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu khu vực.