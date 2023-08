Không còn chơi bóng tại châu Âu, Messi ở tuổi 36 vẫn khiến tất cả phải dõi theo

Đến thời điểm hiện tại, Lionel Messi vẫn chưa chơi bất kỳ trận nào cho Inter Miami tại giải nhà nghề Mỹ (MLS). Tuy nhiên, nhiều người đã cho rằng siêu sao người Argentina chính là bản hợp đồng thành công nhất trong lịch sử CLB.

Những bàn thắng, những đường chuyền và hiệu ứng tích cực Messi mang đến cho CLB là quá lớn. Từ một đội bóng sở hữu đang sở hữu chuỗi 11 trận thất vọng, Inter Miami như lột xác, tiến thẳng đến danh hiệu Leagues Cup lịch sử.

Như ở màn so tài gần nhất - trận chung kết Leagues Cup với đối thủ Nashville, Messi khiến tất cả trầm trồ bởi một siêu phẩm từ cái chân trái ma thuật của mình. Đó là nhận bóng bên ngoài vòng cấm, qua người trước khi vẽ nên đường cong không thể cản phá.

Bàn thắng của Messi vào lưới Nashville

Một số bình luận cho rằng Messi tỏa sáng liên tiếp vì chất lượng của đối thủ chưa tốt, còn kém xe các CLB tại châu Âu. Tuy nhiên, ở giai đoạn này trong sự nghiệp Messi, những tranh cãi kiểu đó không quan trọng. Chúng ta hãy chỉ đơn giản là tận hưởng, đắm chìm trong từng khoảnh khắc mà cầu thủ có lẽ là vĩ đại nhất trong lịch sử vẫn còn thi đấu trên sân.

Thực tế, Messi có thể bùng cháy ở bất kỳ sân chơi nào. Cách đây tròn 9 tháng, siêu sao người Argentina đã lên ngôi tại World Cup. Tại chung kết, Messi ghi 2 bàn vào lưới tuyển Pháp. Đó là bàn thắng thứ 6 và 7 của Messi tại giải. Ở bán kết, Messi ở tuổi 35 đã làm khổ Josko Gvardiol, cầu thủ vừa chuyển đến Man City với tư cách trung vệ đắt giá nhất lịch sử.

Tại CLB, Messi cũng kịp bỏ túi 4 bàn tại Champions League và 21 bàn trên mọi đấu trường cho PSG. Cuối mùa, Messi chia tay CLB khi kết thúc hợp đồng. Barca muốn đưa Messi trở lại nhưng gặp vấn đề về tài chính. Sau cùng, Messi đã chọn Inter Miami.

Khác với đa phần những cầu thủ khác cùng độ tuổi, Messi chia tay bóng đá châu Âu không phải vì hết lựa chọn. Messi đủ sức thi đấu ở những giải đấu chất lượng hơn MLS. Tuy nhiên, như Messi nói, anh muốn tận hưởng việc chơi bóng vào thời điểm hiện tại, trút bỏ những áp lực phải chịu sau 20 năm chơi chuyên nghiệp.

Với chức vô địch World Cup, Messi đã chinh phục danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu. Trước đó, siêu sao người Argentina đã vô địch quốc gia tại 2 giải hàng đầu châu Âu, 4 lần giành Champions League, lên ngôi ở Copa America, giữ kỷ lục về số Quả bóng vàng.

Có lập luận cho rằng một ngôi sao hàng đầu cần phải thi đấu tại sân chơi lớn, thường xuyên đối đầu cùng những người giỏi nhất. Chỉ có vậy, họ mới tận dụng được tài năng của mình, cho tất cả thấy trình độ bản thân nằm ở đâu.

Quan điểm trên khá hợp lý và đúng trong nhiều trường hợp nhưng không phải tất cả. Nếu Messi đến MLS khoảng 5 năm trước, người hâm mộ có lý do để tiếc nuối. Còn hiện tại thì không. Lúc này, Messi đơn giản đã đủ đầy danh hiệu và anh cũng chẳng cần phải chứng minh với bất kỳ ai.

The Athletic so sánh Messi hiện tại với một ban nhạc mà bạn yêu thích. "Thời đỉnh cao của họ có thể đã trôi qua và bạn không còn trông chờ họ có tiến lớn nào. Dù vậy, bạn vẫn cảm thấy thật tuyệt khi chứng kiến họ chơi những bài hát nổi tiếng", The Athletic mô tả.

Messi từng ghi đến 91 bàn trong năm 2012, mang đến những màn trình diễn khiến tất cả phải ngả mũ.

Nhưng không chân sút nào có thể mãi ở đỉnh cao phong độ, đó là điều hiển nhiên. Chúng ta đã may mắn được chứng kiến những năm tháng đáng nhớ nhất của Messi với trái bóng. Hiện tại, như đã nói, chúng ta đơn giản hãy tiếp tục tận hưởng chặng cuối của siêu sao người Argentina, có thể không hoành tráng như trước kia nhưng vẫn đầy nhiệm màu.

Cách đây chưa lâu, ESPN thực hiện một buổi trò chuyện với chủ đề "Liệu MLS có quá dễ với Messi?" Câu trả lời cuối cùng được các chuyên gia đưa ra là "Có". Có lẽ là vậy nhưng điều này chẳng thể ngăn người hâm mộ tiếp tục dõi theo từng bước trong hành trình của Messi tại Mỹ.

Nguồn: The Athletic, ESPN