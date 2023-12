Không cần xin vía, Tết này “thần tài” gõ cửa nhà bạn với sắc màu từ Bespoke

Tuyệt chiêu trang hoàng nhà cửa đón "thần tài"



Trong văn hoá dân gian, "Thần tài" là nhân vật gắn liền với may mắn, tài lộc và thường xuyên xuất hiện trong dịp lễ Tết như biểu tượng cho ước vọng về một năm mới thuận buồm xuôi gió. Theo quan niệm của người Việt, thần tài thường xuất hiện ở những nơi sáng sủa, được sắp xếp sạch sẽ, ngăn nắp.

Thông thường, để xin vía thần tài, người Việt thường có thói quen đến các đền miếu của vị thần này để lễ bái. Tuy nhiên nếu không muốn phải xếp hàng hay chen chúc trong dòng người đông đảo những ngày đầu năm, bạn có thể chủ động tạo một không gian sống tích cực, đầy tính thịnh vượng ngay trong nhà để nghênh đón thần tài.

Hãy bắt đầu bằng việc duy trì sự sạch sẽ, gọn gàng trong không gian sống. Dành khoảng 2 lần mỗi tuần cho việc lau chùi, quét dọn bụi bẩn sẽ giúp cho căn nhà luôn ngăn nắp, sạch sẽ. Đối với không gian bếp, nên rửa chén bát và dụng cụ nấu ăn ngay sau mỗi bữa ăn, tránh để qua đêm bởi chúng có thể thu hút côn trùng và khiến bếp bị ám mùi. Việc tạo ra một không gian gọn gàng không chỉ giúp năng lượng tích cực lưu thông mà còn tạo ra cơ hội cho may mắn và tài lộc ghé thăm.

Trang trí nhà cửa với những vật dụng mang ý nghĩa tốt lành cũng cách tuyệt vời để thu hút tài lộc. Những món đồ trang trí phong thủy như cây cảnh hay đèn trang trí có thể tạo ra không khí thoải mái và sóng năng lượng cao cho ngôi nhà. Màu sắc cũng đóng một vai trò quan trọng, trong đó những màu sắc tươi sáng thường được coi là màu mang lại sự may mắn và tài lộc.

Trang hoàng căn bếp với những gam màu tươi sáng sẽ giúp gia chủ đón tài lộc tốt hơn

Đón tài lộc cùng sắc màu từ tủ lạnh Samsung Bespoke



Như đã đề cập, "thần tài" thường xuất hiện ở những nơi có màu sắc tươi sáng, rực rỡ. Do đó, việc bổ sung những vật dụng đa sắc như một chiếc tủ lạnh Samsung Bespoke vào gian bếp là cách hoàn hảo để tạo điểm nhấn thu hút tài lộc. Điều này đặc biệt phù hợp với các gia đình hiện đại, ưa chuộng kiến trúc tối giản với các tông màu nhã nhặn trong nhà.

Những sắc màu thời thượng từ tủ lạnh Bespoke tạo điểm nhấn tinh tế cho không gian

Samsung Bespoke là dòng tủ lạnh tiên phong trên thị trường hiện nay cung cấp 5 tuỳ chọn màu sắc thời thượng cho người dùng gồm Xanh Navy, Hồng Pha Lê, Trắng Thạch Anh, Nâu Ánh Than, Nâu Be cùng hai chất liệu sang trọng là mặt gương và mặt gốm. Mỗi màu sắc đều mang một trường năng lượng và tác động tích cực riêng. Màu Xanh Navy mang đến năng lượng hoà bình, thanh tao, góp phần mang đến sự tăng trưởng về trí tuệ. Sắc Hồng Pha Lê tỏa ra năng lượng ngọt ngào, trong sáng, thu hút sự may mắn trong tình cảm, tiền bạc. Nâu Ánh Than và Nâu Be cho năng lượng dẻo dai, ổn định, góp phần mang đến sức khoẻ, trong khi sắc Trắng Thạch Anh là biểu tượng cho một sự khởi đầu mới với nhiều điều tốt đẹp. Tuỳ theo nguyện vọng và mong ước trong năm mới, bạn có thể chọn một chiếc tủ lạnh Bespoke có tông màu tương ứng để bổ sung năng lượng tích cực cho không gian sống.

Ngoài ra, để tăng thêm tính tiện nghi, quầy minibar Beverage Center trên phiên bản Bespoke 4 cửa là một điểm nhấn ấn tượng. Bạn có thể sử dụng quầy minibar này để sáng tạo thức uống theo sở thích, đơn cử như nước detox, Cold Brew..., làm phong phú thêm trải nghiệm hương vị cũng như khẳng định sự sành sỏi, có gu của bản thân.

Bên cạnh đó, tủ lạnh Samsung Bespoke với các công nghệ bảo quản thực phẩm và khử mùi tân tiến cũng giúp gian bếp của bạn luôn sạch sẽ, gọn gàng để sẵn sàng đón "thần tài" ghé thăm. Ngăn đông mềm linh hoạt 4 chế độ Optimal Fresh+ trên tủ lạnh Bespoke 2 cửa Ngăn Đông Trên giúp giữ thịt cá tươi lâu mà không bị đông đá, giúp việc chế biến trở nên tiện lợi hơn. Công nghệ diệt khuẩn Active Fresh Filter diệt đến 99,99% vi khuẩn sẽ đảm bảo không gian tủ luôn sạch sẽ.

Dung tích lớn cho phép bạn lưu trữ, bảo quản mọi thực phẩm yêu thích một cách gọn gàng. Bản thân dòng tủ lạnh này cũng là một "thần tài" chính hiệu khi có thể giúp người dùng tiết kiệm đến 10% lượng điện tiêu thụ nhờ tính năng SmartThings AI Energy.

Với những gam màu nổi bật và công nghệ bảo quản thực phẩm tiên tiến, tủ lạnh Samsung Bespoke không chỉ giúp làm đẹp không gian bếp, truyền tải năng lượng tích cực, mà còn nâng tầm chất lượng sống cho chủ sở hữu. Đây xứng đáng là "chìa khóa" mở cửa đón thần tài đến với không gian sống của mọi gia đình trong năm mới 2024.