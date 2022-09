Không cần đợi đến Trung thu, loạt TikToker đua nhau trải nghiệm “Khuấy để thấy trăng” cực lạ

Tiếp nối sự thành công của bộ sưu tập Hi-Tea Healthy đẹp dáng, khỏe da làm dân tình bàn tán suốt thời gian dài, cháy hàng ở mọi nơi thì lần này The Coffee House "thừa thắng xông lên" cho ra mắt sưu tập thức uống Hi-Tea Bling Bling dành riêng cho mùa Trung thu năm nay.



Đúng như cái tên "bling bling", bộ sưu tập lần này khiến ai nấy cũng phải xuýt xoa ngỡ ngàng. Bởi chỉ cần khuấy nhẹ những xoáy nước lấp lánh sắc vàng tựa ánh trăng sẽ xuất hiện vô cùng đẹp mắt, nổi bật trên nền trà hoa Hibiscus đỏ rực như những chiếc đèn lồng.

Đây cũng lần đầu tiên trải nghiệm thú vị này xuất hiện tại The Coffee House, nên nhiều TikToker không thể nào không tới thử tận tay, ngắm tận mắt.

Hội "trai xinh gái đẹp" TikTok không thể ngó lơ trước trải nghiệm"khuấy để thấy trăng"

Thập cẩm hay đậu xanh… thôi chưa đủ, Trung thu nay có "bling bling" mới rộn ràng

Phát hiện trend mới, TikToker Hello Bữu phải tranh thủ chạy ra The Coffee House gần nhà "khuấy để thấy trăng" và lập tức bị bất ngờ bởi hiệu ứng bling bling đẹp mắt, cùng hương vị thanh mát, chua chua, ngọt ngọt đúng gu.

Với 2 ly trà Hi-Tea Bling Bling Phúc Bồn Tử và Xoài, anh chàng còn nhận bản thân "cực hời" khi được tặng thêm 1 bánh trung thu vị cà phê, best-seller của The Coffee House những năm gần đây. Riêng Hi-Tea Bling Bling, Hello Bữu nhận xét, cả 2 vị trà đều có vị thanh mát, chua chua ngọt ngọt.

Cô nàng Hi Chang thì dày công dựng hẳn một màn kịch để rủ trai đẹp cùng mua Hi-Tea Bling Bling với mình và nhận quà tặng 1 bánh trung thu từ The Coffee House. TikToker hơn 3,5 triệu lượt followers cũng lập tức bị hấp dẫn bởi hiệu ứng "bling bling" khi trải nghiệm "khuấy để thấy trăng".

Puta Ăn Gì - TikToker chuyên "review" ẩm thực dành lời khen cho phần topping xoài và quýt mọng nước trong 2 thức uống Hi-Tea Bling Bling. Hi-Tea Phúc Bồn Tử Bling Bling thiên về vị chua chua ngọt ngọt nhờ sự kết hợp của trà hoa Hibiscus và phúc bồn tử 100% tự nhiên, kèm topping quýt mọng nước mang đến cảm giác sảng khoái tức thì. Còn Hi-Tea Xoài Bling Bling có vị ngọt nổi bật hơn với xoài chín mọng, vàng ươm trên nền trà hoa Hibiscus chua nhẹ.

Tận hưởng mùa Trăng trọn vẹn, đủ đầy tại Nhà



Trong lúc trend "khuấy để thấy trăng" phủ sóng khắp TikTok, không khí Trung thu tại The Coffee House cũng không kém phần nhộn nhịp. Để tạo cơ hội cho mọi người gặp gỡ mùa trung thu, mà The Coffee House không ngại gửi lời thân tình "Bạn uống trà, Nhà mời bánh". Chỉ cần mua 2 ly Hi-Tea Bling Bling, khách hàng sẽ được tặng ngay 1 bánh trung thu vị bất kỳ.

Hi-Tea Bling Bling được The Coffee House sáng tạo dành riêng cho mùa Trung thu này

Về bánh trung thu, The Coffee House mang đến 6 hương vị bánh đa dạng, khéo chiều đủ gu từ mặn đến ngọt, từ truyền thống đến hiện đại. Tất cả các loại bánh trung thu từ Cà phê, Đậu xanh, Hạt sen, Mứt tắc hạt dưa đến Thập cẩm, Thập cẩm gà quay đều có trứng muối - topping "quốc dân" dễ ghiền được nhiều người yêu thích.

Bên cạnh bộ sưu tập bánh trung thu và Hi-Tea Bling Bling tạo trend "khuấy để thấy trăng" chưa từng có, The Coffee House chiêu đãi thực khách thật ấn tượng với bộ sưu tập CloudFee Đoàn Viên.

Không chỉ có trà, The Coffee House còn có bộ sưu tập cà phê mới nhân dịp Trung thu

Xứng danh "Nhà Cà Phê", bộ sưu tập CloudFee lần này được The Coffee House lấy cảm hứng từ những hương vị cà phê vùng miền, mang hơi thở văn hoá vào từng tách cà phê thơm ngon đượm vị như Trứng Hà Nội, Muối Đà Nẵng hay Sữa Đá Sài Gòn.

Như vậy, chỉ với mùa Trung thu năm nay, The Coffee House đã gửi gắm "3 ứng cử viên sáng giá" cùng nhau tạo nên một ký ức về một mùa trăng mới kết nối hơn và đủ đầy hơn với bánh, trà và cà phê.

Hiện tại, bộ sưu tập Hi-Tea Bling Bling cùng bánh Trung thu đã có mặt tại các cửa hàng The Coffee House trên toàn quốc và các ứng dụng đặt hàng The Coffee House, Baemin, Gojek, Grab, ShopeeFood. Combo "Trăng Nhà Kết Nối" - tặng 1 bánh Trung thu khi mua 2 Hi-Tea Bling Bling size lớn được áp dụng khi mua tại cửa hàng, mang đi hoặc giao hàng qua ứng dụng The Coffee House từ 03/08 - 10/09/2022. Thông tin chi tiết xem thêm: TẠI ĐÂY.