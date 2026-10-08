Khởi tố vụ án 3 mẹ con cô giáo bị chém thương vong ở Cà Mau

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án người đàn ông chém 3 mẹ con cô giáo, khiến bé gái 6 tuổi tử vong, cô giáo và người con lớn bị thương nặng, để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án người đàn ông chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau vào chiều 5/10, để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nghi phạm trong vụ án là Trần Chí Công (SN 1986, ngụ ấp 3, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau).

Đối tượng Trần Chí Công tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, Công có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với chị N.T.L.H (giáo viên tiểu học ở xã Năm Căn), cùng 3 người con riêng của chị H. từ năm 2022 tới nay (con gái lớn 11 tuổi, cặp song sinh 1 trai, 1 gái 6 tuổi).

Do mâu thuẫn chuyện tình cảm giữa 2 người phát sinh trước đó, ngày 5/10, Công đến nhà chị H. để nói chuyện.

Trong lúc 2 người xảy ra mâu thuẫn, Công lấy dao tấn công 3 mẹ con chị H. (hai con gái 6 và 11 tuổi, riêng người con trai 6 tuổi vắng nhà nên thoát nạn).

Phát hiện vụ việc, Công an xã Năm Căn đã có mặt cùng người dân khống chế, bắt giữ Công, hỗ trợ đưa 3 mẹ con chị H. đến bệnh viện cấp cứu.

Hậu quả, cháu V.N.T.K (6 tuổi) bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện; chị H. cùng người con gái 11 tuổi cũng bị nhiều vết thương, hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau (đã qua cơn nguy kịch).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để làm rõ vụ án.

Theo cơ quan công an, từ mâu thuẫn tình cảm, Công không kiểm soát được cảm xúc, dẫn đến hành vi đặc biệt nguy hiểm.

Tại cơ quan công an, Công cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang củng cố hồ sơ, chờ kết luận giám định để xử lý các bước tiếp theo.