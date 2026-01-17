Khởi tố nguyên chủ tịch xã và và kế toán Nguyễn Thị Nụ

Trang Anh, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 11:03 17/01/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Nguyên Chủ tịch Sùng Sào Diu và kế toán Nguyễn Thị Nụ, cùng nhà thầu bị khởi tố vì lập khống hồ sơ, gây thiệt hại 495 triệu đồng ngân sách nhà nước.

Công an tỉnh Tuyên Quang tối 16/1 cho biết vào ngày 13/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ba đối tượng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", theo quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Sùng Sào Diu (sinh năm 1975, trú tại thôn Lủng Cháng, xã Pờ Ly Ngài), nguyên Chủ tịch UBND xã Pờ Ly Ngài; Nguyễn Thị Nụ (sinh năm 1982, trú tại thôn 6, xã Hoàng Su Phì), nguyên kế toán UBND xã Pờ Ly Ngài và Nguyễn Đăng Hoan (sinh năm 1978, trú tại thôn 3, xã Hoàng Su Phì), đại diện đơn vị trúng thầu thi công công trình.

Khởi tố nguyên chủ tịch xã và và kế toán Nguyễn Thị Nụ- Ảnh 1.

3 bị can trong vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình thực hiện đầu tư, xây dựng công trình đường giao thông bê tông nông thôn từ thôn Pô Chuông đi trung tâm xã Pờ Ly Ngài, các đối tượng đã có hành vi làm trái quy định, lập khống hồ sơ nghiệm thu. Hành vi này đã gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước số tiền 495 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Khám xét khẩn cấp 18 địa điểm của "ông trùm" Nguyễn Huỳnh Vũ
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày