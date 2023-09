Khởi tố kẻ ném bé trai 4 tuổi xuống sông ở An Giang

Huỳnh Hồng Hải tại cơ quan công an.]

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hải từng có quan hệ tình cảm với chị T.T.V. (sinh năm 1991, trú tại Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) một thời gian rồi chia tay. Sau đó, V. lấy chồng và sinh được bé trai tên K. (sinh năm 2019) nhưng 2 người vẫn liên hệ qua lại.

Ngày 10/9, Hải điện thoại mời V. xuống nhà Hải ăn đám giỗ nên V. đưa con đi cùng. Trưa 11/9, V. kêu Hải chở bé K. đi chơi.

Khu vực cháu bé bị ném xuống sông

Do ghen tức việc V. đi lấy chồng, Hải đã chở bé K. đến cầu Tôn Đức Thắng rồi ném bé xuống sông Long Xuyên, sau đó bỏ trốn. Bé K. may mắn được 2 cha con điều khiển ghe lúa dưới sông phát hiện kịp thời, cứu sống.

Sau 5 giờ truy xét, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an TP. Long Xuyên đã bắt giữ được Hải khi hắn đang lẩn trốn trên địa bàn phường Mỹ Xuyên.