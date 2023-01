Khởi tố giám đốc một trung tâm đăng kiểm và 4 bị can

Ngày 30-1, nguồn tin cho biết Công an huyện Thường Tín (TP Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra liên quan đến sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm 29-15D trên địa bàn.

Các bị can gồm: Đinh Văn Hùng (SN 1964, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội), Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Hiệp Hà; Phạm Chí Công (SN 1990, trú tại Thanh Trì, Hà Nội), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-15D; Đỗ Tiến Đức (SN 1991, ở Hà Đông, Hà Nội), Trần Văn Điềm (SN 1997, trú tại Đại Từ, Thái Nguyên), là đăng kiểm viên, và Lưu Thị Hà (SN 1989, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội), là nhân viên nghiệp vụ.

Cảnh sát khám xét 1 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội trước đó. Ảnh: M.Đ.

Trước đó, qua điều tra, Công an huyện Thường Tín phát hiện Trung tâm đăng kiểm 29-15D thuộc Công ty TNHH Hiệp Hà (Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội) có hành vi nhận tiền hối lộ của các chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi về đăng kiểm đối với các phương tiện không đủ tiêu chuẩn về hệ thống phanh và tiêu chuẩn về khí thải bảo vệ môi trường.

Làm việc với cơ quan điều tra, các bị can trên khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 2-2022 đến tháng 10-2022, khi các chủ phương tiện đến đăng kiểm phương tiện tại trung tâm bị các đăng kiểm viên phát hiện các lỗi như không đủ tiêu chuẩn về hệ thống phanh và tiêu chuẩn khí thải bảo vệ môi trường thì các đăng kiểm viên sẽ thông báo kết quả không đủ để kiểm định. Sau đó, các đối tượng gặp riêng chủ phương tiện yêu cầu đưa từ 200-300 ngàn đồng để làm thay đổi kết quả kiểm định. Sau khi nhận tiền, các đăng kiểm viên thực hiện các thủ đoạn như đối với lỗi phanh thì sẽ cài số lùi để khi máy đo hiện kết quả đạt yêu cầu, lỗi tiêu chuẩn khí thải thì đăng kiểm viên sẽ che mắt cảm biến khí thải để máy xác nhận đạt tiêu chuẩn…

Cũng liên quan đến các sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, trước đó, trong 5 ngày 8-1 đến ngày 13-1-2023, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã phát hiện 10 trung tâm đăng kiểm có vi phạm ở các quận, huyện, thị xã gồm Thanh Oai, Sơn Tây, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Trì, Nam Từ liêm.

Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội đã khởi tố 4 vụ án và 18 bị can tại các trung tâm đăng kiểm để điều tra về tội Nhận hối lộ. Trong đó, 3 bị can là giám đốc, một phó giám đốc và 14 đăng kiểm viên bị khởi tố.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tạm giữ 57 giám đốc, phó giám đốc và đăng kiểm viên để tiếp tục điều tra. Bên cạnh đó, cảnh sát cáo buộc tổng số tiền các bị can và người liên quan thu lời là hơn 18 tỉ đồng.

Liên quan vụ án tại các trung tâm đăng kiểm, hiện công an nhiều địa phương đã khởi tố hơn 100 bị can, trong đó có ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam; ông Trần Kỳ Hình, cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.