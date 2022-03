Khởi tố đối tượng mang súng nhựa đi cướp ngân hàng

Huỳnh Nhật Tôn tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Chiều 1/3, Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Huỳnh Nhật Tôn (31 tuổi, ngụ xã Trung An, TP. Mỹ Tho) để điều tra về hành vi cướp tài sản .

Bước đầu, tại cơ quan công an Tôn khai nhận, vào ngày 16/2, do không có tiền tiêu xài nên Tôn nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Tôn đã mượn xe máy của bạn làm chung công ty rồi tháo biển số, điều khiển xe đến một cửa hàng đồ chơi tại phường 1, TP. Mỹ Tho mua một khẩu súng nhựa với giá 80.000 đồng.

Sau đó, Tôn điều khiển xe đến Ngân hàng ACB trên đường Nguyễn Thị Thập, phường 6, TP. Mỹ Tho.

Tại đây, Tôn dùng súng nhựa uy hiếp nhân viên ngân hàng, đưa 1 túi nilong đen và yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ 500 triệu đồng vào đó.

Cùng lúc, một nhân viên khác đã nhanh trí nhấn chuông báo động. Tôn bỏ chạy ra xe, tẩu thoát. Dọc đường, Tôn vứt khẩu súng nhựa xuống kênh, gắn lại biển số xe rồi trở về nhà.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 9 giờ ngày 18/2, cảnh sát đã bắt giữ Tôn tại một công ty may trên địa bàn ấp 3, xã Trung An, TP. Mỹ Tho.

Khám xét nơi ở của Tôn tại tổ 2, ấp 3, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, lực lượng Công an thu giữ 1 xe máy, 1 mũ bảo hiểm cùng một số tang vật có liên quan.