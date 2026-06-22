Khởi tố chủ cơ sở sản xuất miến Phạm Thị Bích Ngọc SN 1973

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 3 bị can về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm sau khi phát hiện hơn 2 tấn miến nghi làm giả tại hai cơ sở sản xuất, kinh doanh ở phường Trà Lý.

Ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Bích Ngọc (sinh năm 1973); Nguyễn Văn Luyện (sinh năm 1965) và Phạm Thị Vân (sinh năm 1968 - là vợ của Luyện), cùng trú tại phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên về tội Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm quy định tại khoản 1, điều 193 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành Khởi tố bị can đối với Phạm Thị Bích Ngọc

Trước đó, ngày 18/5/2026, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 – Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên, Công an phường Trà Lý và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên kiểm tra đột xuất đối với địa điểm sản xuất, kinh doanh của 02 gia đình trên, phát hiện hơn 02 tấn sản phẩm Miến có dấu hiệu bị làm giả cùng các tang vật có liên quan.

Phòng Cảnh sát kinh tế cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, chỉ mua sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhãn mác đầy đủ, không ham rẻ; doanh nghiệp phải tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật, không vì lợi nhuận mà đánh đổi uy tín và sức khỏe xã hội; cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm để bảo vệ sự công bằng trong kinh doanh và sự an toàn của cộng đồng.