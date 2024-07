Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai

Đây là diễn biến mới nhất liên quan quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Theo thông tin từ Bộ Công an, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Sáng nay (19/7), nhiều cảnh sát thuộc Bộ Công an và đại diện Viện kiểm sát có mặt tại căn biệt thự của gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai nằm trên đường Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3.

Sau nhiều giờ làm việc với những người liên quan bên trong biệt thự của bà Nguyễn Thị Như Loan , Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai, lực lượng chức năng rời đi với nhiều thùng carton chứa tài liệu và máy móc.

Đến 15h ngày 19/7, lực lượng cảnh sát hoàn tất công tác làm việc tại biệt thự của bà Nguyễn Thị Như Loan , Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai nằm trên đường Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3.

Lực lượng CSCĐ đưa nhiều thùng carton chứa tài liệu, máy móc từ hầm của biệt thự lên xe chuyên dụng và rời khỏi tòa nhà.

Lực lượng CSCĐ di chuyển nhiều thùng carton từ hầm biệt thự lên xe. Ảnh: Hoàng Thuận.

Các thùng carton được niêm phong. Ảnh: Hoàng Thuận.

Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 11h30 và 12h17, lực lượng chức năng hai lần di chuyển nhiều thùng carton và băng keo vào bên trong.

Trước đó, khoảng 9h ngày 19/7, nhiều cảnh sát thuộc Bộ Công an và đại diện Viện kiểm sát có mặt tại căn biệt thự của gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan để làm việc.

Thùng xe bán tải của cảnh sát chứa đầy thùng carton. Ảnh: Hoàng Thuận.

Máy móc, thiết bị được CSCĐ đưa lên ô tô biển số xanh. Ảnh: Hoàng Thuận.

Liên quan đến vụ án, trước đó, CQĐT đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều cá nhân khác có liên quan, trong đó có các bị can, Trần Ngọc Thuận, nguyên Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam về tội "Nhận hối lộ"; Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo 09, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Võ Sỹ Lực, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam; và Trần Thoại, Thành viên Hội đồng Thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".