Khởi tố, bắt người phụ nữ đánh nhân viên gác chắn tàu gãy xương mũi

Liên quan đến vụ “người phụ nữ đánh nhân viên gác chắn tàu gãy xương mũi” như đã thông tin, chiều 3/1, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 1988, ngụ TP Thủ Đức) về tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, khoảng 20g35 ngày 30/12/2024, Trang lái xe máy chở ông T. (sinh năm 1988, ngụ TP Thủ Đức) lưu thông trên đường Kha Vạn Cân, hướng từ chùa Ưu Đàm ra đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Hiệp Bình Chánh. Khi đến chắn gác tàu hoả Km 1717+600 đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) thì gặp tàu hỏa mang đầu máy số hiệu H4501 di chuyển từ TP Thủ Đức về ga Sài Gòn.

Lúc này, bà Hoàng Thị Bình (sinh năm 1976) là nhân viên thực hiện nhiệm vụ chắn barie gác tàu hỏa đảm bảo an toàn hành lan đường sắt đóng cần chắn hết hoàn toàn. Cùng thời điểm này, đôi nam nữ (chưa rõ lai lịch) bị vướng lại bên trong. Một lúc sau, nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ (chưa rõ lai lịch) đứng cạnh gác chắn và nâng rào chắn lên để đôi nam nữ chạy xe vào hướng chùa Ưu Đàm nên bà Bình có kêu thanh niên này dừng lại và xảy ra mâu thuẫn cự cãi.

Thời điểm này, Trang đậu xe cạnh gác chắn tàu, có lời qua tiếng lại với bà Bình về sự việc. Trang sau đó dùng tay đánh vào mặt, túm tóc và dùng chân đánh bà Bình. Người dân can ngăn nhưng Trang tiếp tục đánh bà Bình và được mọi người kéo ra, Trang mới dừng lại.

Sau khi xảy ra sự việc bà Bình đến Bệnh viện TP Thủ Đức cấp cứu rồi đến công an trình báo và có đơn yêu cầu xử lý hình sự với Trang. Tại công an, Trang thừa nhận hành vi như trên.